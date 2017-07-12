Киевские аэропорты отрапортовали о существенном росте пассажиропотока: «Жуляны» — на 60% за месяц, «Борисполь» — на 30% за полугодие

Оба киевских аэропорта практически синхронно поделились показателями роста пассажиропотока и увеличения количества обслуживаемых рейсов.

В частности, руководитель Киевской городской таможни Сергей Тупальский на своей facebook-странице отметил, что только за первый месяц действия «безвиза» количество граждан, путешествующих из Украины в страны Европы через аэропорт Жуляны увеличилось на 60%.

Начиная с 11.06.2017 по 10.07.2017 через этот пункт пропуска в Европу выехали 39923 гражданина, а из стран ЕС в Украину въехали 39482 человека, при этом около 75% путешествующих составляют украинцы. Показатели аналогичного периода прошлого года соответственно составляют 24948 и 24503 гражданина. Также в Жулянах увеличилось количество международных рейсов, только за месяц появились 9 новых маршрутов в страны ЕС.

В свою очередь аэропорт «Борисполь» рассказал, что в первом полугодии 2017 года обслужил 4,74 млн пассажиров и обеспечил рост пассажиропотока на 30%. Реализация хабовой модели развития аэропорта способствовала увеличению доли трансферных пассажиров на 37% до 1,3 млн человек по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (0,94 млн пассажиров).

Количество рейсов увеличилось с 33 тыс. (6 месяцев 2016 года) до почти 41 тыс. «самолетовылетов». Плановые мероприятия по развитию авиахаба позволили «Борисполю» за полгода увеличить долю международных рейсов на 22% и значительно повысить популярность авиаперелетов через ГП МА «Борисполь».

Напомним, что 25 июня 2017 года аэропорт «Борисполь» достиг рекордного дневного пассажиропотока за все время своей работы, обслужив 39594 пассажиров в день. Наибольший пассажиропоток был отмечен в направлении Анталии, куда в течение дня отправилось 5970 пассажиров.

Источники: Жуляны, Борисполь