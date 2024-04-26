Фильм «Острые козырьки» начнут снимать осенью 2024 года — со звездным актерским составом и большим бюджетом, чем у сериала

Киллиан Мерфи повторит роль Томаса Шелби.

Оригинальный сериал завершился два года назад, а после того, как попал на Netflix, завоевал еще большую аудиторию поклонников. Режиссер «Острых козырьков» Стивен Найт подтвердил, что киноверсия таки выйдет и анонсировал съемочный процесс на осень 2024 года, пишет Collider.

«Это случится в сентябре. Я просто делаю окончательные полировки. У нас все упорядочено, есть все необходимые обязательства, мы готовы к работе. Бюджет будет больше, но поскольку мы знаем, что завершаем эту главу, мы постараемся сделать все возможное. Киллиан за. Я не могу дождаться, когда начнутся съемки».

На сегодня исполнитель главной роли в сериале «Острые козырьки» Киллиан Мерфи мощно продвинул свою карьеру — актер получил «Оскар» за то, как изобразил Дж. Роберта Оппенгеймера в блокбастере Кристофера Нолана 2023 года.

«Разве это не прекрасно? Я очень рад за него, потому что он этого заслуживает. После каждой награды, он писал СМС и говорил: «Не могу дождаться, когда мы начнем снимать «Козырьки», — говорит Найт, подтверждая, что Мерфи повторит роль Томаса Шелби в фильме.

Подробностей относительно сюжета пока нет, но, вероятно, фильм сосредоточится на двух историях — будет рассказывать о следующем поколении персонажей, которое будет связано с семейством Шелби с Томасом во главе.

«Я знаю, какие две истории фильм расскажет, а вот как будет разворачиваться история, не знаю. В шестом сезоне мы привлекаем новое поколение, и они будут частью того, что происходит в фильме», — добавляет Найт.

Согласно прошлогоднему отчету Bloomberg, Netflix разрабатывает сразу два спинофа к сериалу «Острые козырьки» — второй, который будет приквелом, сосредоточится на Полли, матриархе криминального клана Шелби