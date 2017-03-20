Китай намерен разработать собственные многоразовые ракеты

Китай ведет разработку собственной системы, позволяющей повторно использовать элементы ракеты-носителя после запусков, как это делает (или, вернее сказать, будет делать) американская компании SpaceX с ракетами Falcon.

Сообщается, что разработка ведется Исследовательским институтом ракетной техники Китайского объединения космических технологий (CALT). Цель ее создания заключается в возвращении после пуска стартового ракетного двигателя для его повторного использования в дальнейшем.

В разрабатываемой системе ожидается применение многочисленных парашютов, срабатывающих до вхождения в плотные слои атмосферы, с помощью которых компонент ракеты-носителя будет возвращен без повреждений. Кроме этого, возвращаемый компонент также оснастят специальной подушкой безопасности, которая позволит сохранить стартовый ракетный двигатель во время посадки на землю.

Дата завершения разработки системы пока не сообщается.

Источник: Popmech