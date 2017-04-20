Mastercard встроила сканер отпечатков пальцев в свои новые биометрические платежные карты

Компания Mastercard решила повысить безопасность карточных платежей на еще более высокий уровень, для чего интегрировала сканер отпечатков пальцев в свою новую биометрическую платежную карту. Если вы активно пользуетесь платежными картами для оплаты товаров и услуг в магазинах и других «оффлайн-местах», то наверняка знаете, что при превышении определенной суммы вам необходимо подтвердить свою личность набором PIN-кода на терминале или росписью на чеке.

При этом в обоих случаях эти предосторожности не обеспечивают 100% гарантии того, что вашей картой воспользуются злоумышленники — PIN-код нетрудно подсмотреть, а подпись — подделать, взглянув на обратную сторону утерянной или украденной карты. Совсем другое дело — отпечаток пальца, который всегда с вами, его невозможно забыть и довольно сложно подделать в реальной жизни (справедливости ради отметим, что в сети легко можно найти примеры того, как пользователи обходят сканеры отпечатков на смартфонах). С другой стороны, если злоумышленникам все же удастся получить ваши отпечатки, то изменить их так же просто, как поменять скомпрометированный PIN-код или пароль, уже не получится.

В Mastercard отметили, что платежная карта со встроенным сканером отпечатков не толще обычной, так что она совместима со всеми существующим терминалами и банкоматами для «чипованных» карт, а вот устаревшие терминалы, которые поддерживают только карты с магнитной лентой, работать с новой биометрической картой не будут.

Для того, чтобы получить такую карту, будет необходимо посетить отделение банка и сдать отпечатки — примерно так же происходит процесс получения других биометрических документов, включая новые украинские загранпаспорта. Собственно отпечаток хранится в EMV-чипе карты в зашифрованном виде, при этом система позволяет на всякий случай записать в память карты два разных отпечатка.

Самое интересное заключается в том, что это не просто концепт платежной карты будущего, а реально действующий проект, который уже запустили в тестовом режиме в Южной Африке. В ближайшие месяцы тесты Mastercard стартуют в Европе и Азии, а полноценный старт таких карт по всему миру должен состояться до конца текущего года.

Источник: Mastercard