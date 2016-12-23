На iGov теперь можно закрыть ФЛП онлайн

На портале государственных услуг iGov запустилась еще одна массово востребованная услуга — закрытие ФЛП онлайн (или канцелярским языком: государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя по его решению). Об этом сообщил координатор проекта Дмитрий Дубилет.

По его словам, услуга работает пока что в Днепропетровской области, но до конца года команда проекта хочет успеть запустить её также в Тернополе, Хмельницком и Херсоне.

«Услуга работает просто: вы заполняете короткую форму на iGov, а регистратор в ответ пишет вам, что все ок, ФОП закрыто, либо замечание, что нужно исправить в заявлении. Таким образом, физически к регистратору приходить вообще не нужно», — пишет Дубилет.

После этого у физического лица-предпринимателя есть 10 дней, чтобы обратиться в налоговую службу. Если предприниматель получил позитивный ответ от регистратора, это нужно сделать обязательно. В налоговой нужно будет подать ликвидационные отчеты и окончательно закрыть ФЛП. Эта часть услуги, к сожалению, пока что не оцифрована, но команда iGov собирается и ее перевести в электронную форму.

По словам Дубилета, услугу запустили именно сейчас, поскольку на данный момент подписи президента ожидает законопроект, который обяжет платить налог 704 грн в месяц всех предпринимателей, даже если они не работают и не получают никакого дохода.

Добавим, на iGov также доступны услуги по онлайн регистрации и изменению регистрационных данных ФЛП и юридических лиц.

Источник: AIN