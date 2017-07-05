Начиная с 2019 года Volvo перестанет выпускать чисто бензиновые автомобили, все модели бренда будут гибридами или электромобилями

Компания Volvo официально объявила, что начиная с 2019 года все автомобили данного бренда будут оснащаться электрическими двигателями, что с точки зрения руководства компании знаменует собой конец эры автомобилей, построенных исключительно на двигателях внутреннего сгорания и откроет новую главу развития автомобильной индустрии.

Абсолютно все автомобили модельного ряда Volvo через два года будут гибридами (mild hybrid), подключаемыми гибридами (plug in hybrid) или полноценными электромобилями (fully electric). Постепенно компания откажется от гибридов и полностью перейдет на выпуск исключительно электромобилей.

В промежутке между 2019 и 2021 годом Volvo Cars выпустит сразу пять электромобилей, три из которых выйдут под брендом Volvo, а еще две будут подготовлены недавно обновленным подразделением Polestar, которое сосредоточится на выпуске особо производительных и продвинутых моделей.

Напомним, что в компании рассчитывают продавать не менее 1 миллиона электрических автомобилей уже к 2025 году, и данная стратегия призвана обеспечить достижение данной планки.

Источник: Volvo