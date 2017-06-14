НБУ снова заговорил о выпуске национальной криптовалюты на основе технологий Blockchain

Национальный банк Украины рассматривает возможность выпуска электронного аналога украинской гривны на базе инновационных технологий. То есть, хочет создать национальную криптовалюту. Об этом пишет агентство Интерфакс-Украина, ссылаясь на пресс-службу НБУ.

«В рамках мероприятий проекта Cashless еconomy анализируются возможности использования технологий blockchain для внедрения инновационной, высокозащищенный, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств в Украине», – говорится в сообщении регулятора.

Отметим, что все современные цифровые криптовалюты, включая Bitcoin, построены на технологии blockchain.

Сейчас НБУ работает над возможностью создания необходимого программно-технологического решения. Как сообщается, разработка позволит построить общегосударственную, прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег от одного участника другом.

На первом этапе изучается возможность пилотного внедрения прототипа платформы и инновационного платежного инструмента.

Пилотный проект планируется провести на волонтерских началах с привлечением инициативных участников платежного рынка Украины. После реализации пилотного проекта и оценки его результатов НБУ примет решение о дальнейших действиях в отношении полномасштабного развертывания платформы и последующих этапов.

К сожалению, никаких конкретных сроков запуска проекта регулятор пока не сообщает.

Источник: Интерфакс-Украина