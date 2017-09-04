Одесские авиаконструкторы создали украинский легкий 4-местный самолет Y1 «Дельфин»

Государственное предприятие «Одесский авиационный завод» по собственной инициативе разработало и продвигает новый легкий самолет Y1 «Дельфин». Это воздушное судно может выполнять широкий спектр задач.

Y1 «Дельфин» является легким 4-местным одномоторным самолетом. Отмечается, что данная модель отличается легкостью управления и гибкостью применения. Он может использоваться для тренировки пилотов гражданской и военной авиации, в качестве патрульного самолета для мониторинга приграничных зон или лесных пожаров, а также – 1 как акробатический или легкий пассажирских самолет.

В деле подготовки летчиков Y1 «Дельфин» как нельзя лучше подходит для первых полетов, во время которых курсанты осваивают азы летного дела. Для большей безопасности на самолете установлена ​​специальная система спасения, когда, в случае нештатной ситуации весь самолет с пилотами и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому решению становится возможным спасти не только человеческие жизни, а и сам самолет.

Самолет Y1 «Дельфин» оснащен двигателем от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques. Воздушное судно может развивать скорость до 385 км/ч, а максимальная дальность беспосадочного полета составляет до 1320 км.

Конструкция самолета позволяет выполнять фигуры сложного и высшего пилотажа, благодаря чему курсанты могут овладеть основами современного маневрового воздушного боя, а также вывода самолета из штопора.

Самолет может оснащаться бортовым оборудованием как на базе традиционных аналоговых приборов, так и современными цифровыми решениями, получившими название «стеклянная кабина». Потобные устройства используются в большинстве современных самолетов, в том числе в Ан-148/158/178 и Ан-132D.

Y1 «Дельфин» уже прошел все необходимые испытания и сертифицирован для полетов. Сейчас специалисты завода продолжают работу над созданием специализированных версий самолета.

Источник: «Укроборонпром»