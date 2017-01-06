Razer продемонстрировала концепт проектора Project Ariana позволяющий расширить восприятие визуальной информации

Компания Razer работает над концептом проектора, получившего название Project Ariana. Принцип его работы слегка отличается от прочих проекторов. Он предназначен для выведения вспомогательного изображения, призванного расширить сферу восприятия визуальной информации.

В проекторе используется широкоугольный объектив, транслирующий видео игрового процесса в режиме реального времени на окружающую монитор (или телевизор) стену. Таким образом, пользователь получает основную визуальную информацию с монитора, а вокруг него формируется дополнительное изображение, позволяющие испытать более глубокое погружение в игровой процесс. Благодаря такой комбинации игра не ограничивается скромными размерами дисплея, а транслируется на всю стену. Устройство включает две 3D камеры, которые автоматически отслеживают параметры комнаты (количество освещения, наличие мебели и т.д.) и подстраивают изображение наиболее оптимальным образом. Принцип действия Project Ariana напоминает представленный ранее проект Microsoft IllumiRoom.

Razer пока не сообщает информацию о сроках релиза и цене коммерческого продукта на базе концепта Project Ariana. В компании надеются закончить работы над коммерческим устройством до конца этого года.

Источник: Engadget