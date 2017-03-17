Рынок фриланс-аутсорса Восточной Европы в 2016 году: Украина остается лидером, ее доля выросла на 7% и вернулась к уровню 2014 года

Сервис top$dev объявил результаты исследования рынка аутсорс-программирования Восточной Европы в 2016 году. Проект был выполнен по собственной методике сервиса на основе данных крупнейших фриланс-бирж, таким образом были изучены более 160 тысяч профилей фриланс-разработчиков и 1,5 миллионов проектов.

Основным итогом исследования стало прекращение падения доли Украины, которое продолжалось два года подряд (в 2014-2015 гг.) — в прошлом году доля Украины выросла на 7% и вернулась к уровню 2014 года. Страна остается лидером рынка фриланс-аутсорс-программирования Восточной Европы с заметным отрывом от ближайшего конкурента — России, сохранив значения часовых ставок оплаты (рейты).

А вот соседние Польша, Беларусь и Болгария, после успехов в 2015 году, сократили свои доли на рынке, к тому же существенно — на 9-12% — потеряли в рейтах, темпы роста доли России также значительно замедлились.

В пятерке университетов фрилансеров сразу три украинских (Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт», Харьковский национальный университет радиоэлектроники и Национальный университет «Львовская политехника») и по одному российскому и беларусскому, в пятерке городов фигурируют Киев, Харьков, Запорожье, Москва и Минск.

К сожалению, в 2016 году заказчики из США и стран Европы заметно — на 7-13% — уменьшили часовые ставки за выполненную работу. В итоге большая часть заказов на рынке фриланс-аутсорс-программирования Восточной Европы (от 70% у Польши до 90% у Сербии) приходится на суммы до 1000$.

По следующим ссылкам можно ознакомиться с исследованиями рынка фриланса Восточной Европы за 2014 и 2015 год соответственно.

Источник: top$dev