Новости Софт 24.03.2026

Apple представит iOS 27 и macOS 27 на WWDC 2026: известны даты

Олександр Федоткін

Apple представить iOS 27 та macOS 27 на WWDC 2026: відомі дати

Apple объявила даты проведения Всемирной конференции разработчиков, на которой планируется презентовать iOS 27, macOS 27, чат-бота Siri и многое другое. 


WWDC 2026 должна проходить с 8 по 12 июня. Обновление iOS 27 должно добавить Siri на собственных TPU и облачной инфраструктуре от Google, которая, однако, будет принадлежать Apple. В компании уверяют, что соглашение не вызовет изменения строгих мер по конфиденциальности. 

Как сообщает инсайдер Марк Гурман, чат-бот Siri интегрируют в ПО Apple, а не будут представлять как отдельное приложение. Это позволит осуществлять поиск в сети, генерировать контент, в частности, изображения, получать помощь в кодинге, анализировать и обобщать информацию, а также загружать файлы. 

Устройства смогут использовать персональные данные для выполнения задач и получат улучшенную функцию поиска. Apple также разрабатывает функцию, которая позволит Siri просматривать открытые окна и контент на экране, а также настраивать функции и параметры устройств. 


Siri использует более продвинутую версию модели Google Gemini, внутри компании известную как Apple Foundation Models версии 11. Гурман отмечает, что эта модель вполне будет конкурировать с Gemini 3 и будет значительно функциональнее по сравнению с той версией, которая используется в обновленной Siri. Кроме новой Siri Apple также должна представить iPadOS 27, tvOS 27, watchOS 2 и visionOS 27 и новые функции, которые появятся с обновлением этих систем. 

Подача заявок на участие в мероприятии продлится до 30 марта включительно Apple будет отбирать участников методом лотереи и сообщит победителей до 2 апреля. Apple также проводит ежегодный конкурс Swift Student Challenge для разработчиков, где студенты-разработчики имеют возможность продемонстрировать свою креативность и навыки программирования с помощью платформ для тестирования приложений и приобрести практические навыки. 

Ранее мы писали, что Apple представила фоновые улучшения безопасности для iPhone, iPad и Mac. Google тестирует версию своего приложения Gemini для macOS.

Источник: wccftech

