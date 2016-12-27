Samsung считает, что ее технология квантовых точек лучше OLED, и даже готова поделиться ею с другими производителями телевизоров

По сообщению источника, компания Samsung Electronics хочет сформировать альянс с ведущими производителями телевизионных панелях. Целью деятельности организации станет продвижение технологии квантовых точек (QLED), которая, по убеждению самого южнокорейского гиганта, превосходит технологию органических светодиодов (OLED), являющейся приоритетной для основного конкурента и «заклятого соперника» Samsung Electronics – LG Electronics – и ряда других компаний.

Группа производителей телевизионных панелей OLED во главе с компанией LG Electronics относит к главным недостаткам телевизоров QLED более низкую контрастность и меньшие углы обзора. Но Samsung заверяет, что новые панели лишены упомянутых недостатков, что, собственно, производитель и собирается доказать на грядущей выставке CES 2017.

В Samsung Electronics готовы поделиться своим опытом и разработками, касающимися технологии квантовых точек, с другими производителями и рассчитывает, что после этого телевизоров, использующих панели QLED, станет больше.

Не лишним будет отметить, что южнокорейские производители в основном акцентируют свое внимание на панелях разрешением 4K (3840х2160 пикселей), в то время как их тайваньские (Innolux и AUO) и японские (Sony и Panasonic) компании нацеливаются на сегмент телевизионных панелей более высокого разрешения 8K (7680х4320 пикселей).

Источник: CDR info