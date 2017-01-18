Сатья Наделла считает, что ИИ должен помогать людям, а не отбирать у них работу

Сейчас практически каждая крупная IT-компания, не говоря уже о корпорациях, работающих в других сферах, и правительствах разных стран, усиленно инвестирует в искусственный интеллект и связанные с ним технологии, а ведь совсем еще недавно эта область ассоциировать исключительно с научной фантастикой.

Различные виртуальные и голосовые помощники, обитающие на широком спектре потребительской электроники, от акустических систем и смартфонов до телевизоров и автомобилей, уже давно влились в нашу жизнь и стали ее неотъемлемой частью. Между тем, все чаще подымается тема потенциальных рисков и опасностей для человечества, связанных с появлением ИИ. С видением безопасного ИИ компании Google мы уже ознакомились, теперь настал черед послушать Microsoft, у которой в прошлом году появилось ИИ-подразделение из 5000 человек.

На недавней конференции DLD в Мюнхене глава Microsoft Сатья Наделла призвал отнестись к воплощению различных проектов в области ИИ со всей серьезностью.

«Фундаментальная потребность каждого человека – иметь возможность использовать свое время эффективнее, чтобы ему не сказали «а давай мы тебя заменим»», – цитирует слова Наделлы источник.

Глава Microsoft отметил, что его больше волнует, чтобы возможности, обещанные и предоставляемые ИИ-продуктами компании, были доступны каждому человеку и каждой организации на планет. В данном случае Наделла делает отсылку к миссии компании – «дать возможность каждому человеку и каждой организации на планете достичь большего». Этот тезис компания и ее руководители повторяют достаточно часто.

Приятно, что в этот раз CEO программного гиганта придерживается более гуманистических идеалов в отношении новых технологий из области фантастики. В то же время трудно отрицать тот факт, что даже самый гибкий и максимально безвредный в отношении человечества подход к созданию ИИ в конечном счете может привести к фундаментальным переменам и замене людей роботами в самых разных областях. Буквально на днях мы публиковали прогноз, согласно которому роботы «отберут» у японцев 2,4 млн рабочих мест к 2030 году. А разработки вроде Amazon Go делает эти неутешительные прогнозы только убедительнее.

Источник: Engadget