Сервис Uber запустился в Днепре, четвертом по счету городе Украины
Вслед за Львовом список городов, в которых доступен популярный онлайн-сервис заказа такси Uber, пополнил Днепр. Уточним, что речь идет о доступной версии сервиса UberX, где цены на поездки стартуют с отметки 14 грн.
Что касается тарифов, они следующие: стоимость подачи автомобиля – 6 грн, а плата за каждый километр пути – 4 грн. Оплачивать поездки можно как наличными, так и посредством добавленной в официальное приложение банковской карты.
По уже сложившейся традиции Uber дарит жителям и гостям Днепра бесплатные поездки до конца дня 2 апреля. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо ввести промокод DNIPRO в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне. Промокод DNIPRO предоставляет право на пять бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Днепре с момента запуска и до 23:59 2 апреля.
Остается добавить, что Днепр стал четвертым городом Украины, где был запущен сервис Uber, после Киева, Одессы и Львова. В обозримом будущем служба должна заработать еще в Харькове, но точная дата запуска пока неизвестна.
Источник: Uber
- Uber – международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с персональным водителем.
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- В Украине сервис Uber доступен уже в четырех крупных городах: с июня 2016 года в Киеве, с февраля 2017 года в Одессе и Львове, а с марта 2017 еще и в Днепре. В мировых масштабах приложение работает более чем в 500 городах и 80 странах мира.