Сервис Uber запустился в Днепре, четвертом по счету городе Украины

Вслед за Львовом список городов, в которых доступен популярный онлайн-сервис заказа такси Uber, пополнил Днепр. Уточним, что речь идет о доступной версии сервиса UberX, где цены на поездки стартуют с отметки 14 грн.

Что касается тарифов, они следующие: стоимость подачи автомобиля – 6 грн, а плата за каждый километр пути – 4 грн. Оплачивать поездки можно как наличными, так и посредством добавленной в официальное приложение банковской карты.

По уже сложившейся традиции Uber дарит жителям и гостям Днепра бесплатные поездки до конца дня 2 апреля. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо ввести промокод DNIPRO в разделе ОПЛАТА приложения Uber на смартфоне. Промокод DNIPRO предоставляет право на пять бесплатных поездок (до 75 грн. каждая) любому пользователю Uber в Днепре с момента запуска и до 23:59 2 апреля.

Остается добавить, что Днепр стал четвертым городом Украины, где был запущен сервис Uber, после Киева, Одессы и Львова. В обозримом будущем служба должна заработать еще в Харькове, но точная дата запуска пока неизвестна.

Источник: Uber