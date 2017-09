Смартфон HTC U11 Life (Ocean Life) будет выпущен в рамках программы Android One

Хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Блэсс подтвердил, что готовящийся к выходу смартфон HTC U11 Life (Ocean Life) создается совместно с Google в рамках программы Android One. То есть, грядущая новинка HTC, которая, по последним данных, со дня на день готовится объявить о своей продаже Google, будет конкурентом недавно представленному Xiaomi Mi A1 и готовящей версии Moto X4, о которой мы писали несколькими днями ранее.

This is true. And it looks like this, for those who haven't seen… pic.twitter.com/gThlkozEdF

— Evan Blass (@evleaks) September 13, 2017