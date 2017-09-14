Смартфон HTC U11 Life (Ocean Life) будет выпущен в рамках программы Android One

Хорошо зарекомендовавший себя информатор Эван Блэсс подтвердил, что готовящийся к выходу смартфон HTC U11 Life (Ocean Life) создается совместно с Google в рамках программы Android One. То есть, грядущая новинка HTC, которая, по последним данных, со дня на день готовится объявить о своей продаже Google, будет конкурентом недавно представленному Xiaomi Mi A1 и готовящей версии Moto X4, о которой мы писали несколькими днями ранее.

This is true. And it looks like this, for those who haven't seen… pic.twitter.com/gThlkozEdF — Evan Blass (@evleaks) September 13, 2017

Предыдущие слухи и утечки указывали, что в плане дизайна HTC U11 Life будет похож на нынешний флагман HTC U11 и даже унаследует у последнего ряд оригинальных возможностей, в том числе и чувствительные к силе нажатия боковые панели Edge Sense. При этом в плане характеристик HTC U11 Life должен быть немного попроще. Соответственно, и цена у него должна быть более доступная.

Предположительно, смартфон HTC U11 Life SoC Qualcomm Snapdragon 660, экран диагональю 5,2 дюйма и разрешением Full HD, фронтальную 16-мегапиксельную камеру, сдвоенную основную камеру разрешением 16 Мп и батарею емкостью 2600 мА·ч.

Как и другие представители семейства Android One, смартфон HTC U11 Life получит стоковую версию Android без каких-либо фирменных оболочек. И тем не менее, как сообщается, фирменное приложение камеры и ряд других функциональных особенностей (EdgeSense, USonic и Zoe) в HTC U11 Life все же перекочуют.

Точная дата анонса HTC U11 Life пока неизвестна.

Источник: evleaks