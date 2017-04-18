Смартфон Xiaomi Mi Mix 2 появился в интернет-магазине Gearbest, озвучены его характеристики и цена

Пока что компания Xiaomi лишь готовится провести презентацию нового безрамочного смартфона Xiaomi Mi Mix 2, в одном из интернет-магазинов уже засветилось это устройство. Описание товара включает подробные технические характеристики, но изображение нельзя назвать качественным.

Итак, согласно имеющейся информации, смартфон Xiaomi Mi Mix 2 содержит 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2560х1440 точек. Устройство несёт на борту 8-ядерный процессор Snapdragon 835 с частотой 2,45 ГГц, дополненный GPU Adreno 540. Покупателям предлагается три конфигурации с различными комбинациями ОЗУ и флеш-памяти. Базовая версия включает 4 ГБ ОЗУ и 128 флэш-памяти. Для более требовательных пользователей предусмотрена версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Топовая модификация оснащена оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 256 ГБ. На задней панели расположены 19-мегапиксельная камера с автофокусом и сканер отпечатков пальцев, а на лицевой панели доступна 13-мегапиксельная камера. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Заявлена поддержка двух SIM-карт. Аппарат работает под управлением Android 7.1 с оболочкой MIUI 9.

Информация о сроках начала продаж смартфона Xiaomi Mi Mix 2 пока не сообщается. Зато известны цены новинки, во всяком случае, для данного конкретного интернет-магазина: $848,91 за базовую версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, $951,37 за среднюю версию с 6 ГБ ОЗУ И 128 ГБ флэш-памяти, $1094,81 за топовую конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

Источник: gearbest