Новости Устройства 24.03.2026 comment views icon

Новый смартфон Frog RS1 скрывает под дисплеем геймпад и может заменить консоль

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Новий смартфон Frog RS1 ховає під дисплеєм геймпад і може замінити консоль

Компактный Android-смартфон Frog RS1 под квадратным 3,4″ дисплеем скрывает либо клавиатуру, либо геймпад.


Frog RS1 вполне может сойти за портативную ретро-консоль без необходимости использования дополнительных аксессуаров. По дизайну это один из самых необычных смартфонов в этом году. Однако по современным меркам, он имеет просто крошечный дисплей.

Маленький дисплей также может вызвать проблемы с отображением приложений, оптимизированных под значительно большие экраны. Он крепится к корпусу смартфона с помощью шарнира, который позволяет вращать его на 180°. В зависимости от варианта Frog RS1, под дисплеем может скрываться или геймпад, или клавиатура со специальными кнопками WhatsApp и Facebook для использования этих мессенджеров.

Frog RS1 / Shenzhen Frog Technology

Поскольку геймпад работает без аналоговых джойстиков, он должен быть удобным для управления в ретро-играх, разработанных для таких устройств как Nintendo Game Boy. Производитель пока не обнародовал никаких подробностей относительно характеристик Frog RS1. Однако широкие рамки экрана и только одна камера сзади свидетельствуют, что он вряд ли будет дорогим.

Сейчас информации о том, когда и появится ли вообще Frog RS1 на рынке нет. Компания Shenzhen Frog Technology также выступает в роли ODM-производителя, поэтому вполне возможно, что смартфон может продаваться под другой торговой маркой, если какая-то компания захочет вывести его на рынок.


Ранее мы писали, что по информации известного инсайдера Digital Chat Station, на фоне кризиса памяти и подорожания электронных компонентов на рынок вернутся смартфоны с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. В то же время, по мнению гендиректора Nothing Карла Пея, ИИ скоро заменит все приложения в смартфонах. 

Источник: NotebookCheck

Популярные новости

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить