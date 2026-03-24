Новый смартфон Frog RS1 скрывает под дисплеем геймпад и может заменить консоль

Компактный Android-смартфон Frog RS1 под квадратным 3,4″ дисплеем скрывает либо клавиатуру, либо геймпад.





Frog RS1 вполне может сойти за портативную ретро-консоль без необходимости использования дополнительных аксессуаров. По дизайну это один из самых необычных смартфонов в этом году. Однако по современным меркам, он имеет просто крошечный дисплей.

Маленький дисплей также может вызвать проблемы с отображением приложений, оптимизированных под значительно большие экраны. Он крепится к корпусу смартфона с помощью шарнира, который позволяет вращать его на 180°. В зависимости от варианта Frog RS1, под дисплеем может скрываться или геймпад, или клавиатура со специальными кнопками WhatsApp и Facebook для использования этих мессенджеров.

Поскольку геймпад работает без аналоговых джойстиков, он должен быть удобным для управления в ретро-играх, разработанных для таких устройств как Nintendo Game Boy. Производитель пока не обнародовал никаких подробностей относительно характеристик Frog RS1. Однако широкие рамки экрана и только одна камера сзади свидетельствуют, что он вряд ли будет дорогим.

Сейчас информации о том, когда и появится ли вообще Frog RS1 на рынке нет. Компания Shenzhen Frog Technology также выступает в роли ODM-производителя, поэтому вполне возможно, что смартфон может продаваться под другой торговой маркой, если какая-то компания захочет вывести его на рынок.





Источник: NotebookCheck