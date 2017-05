SpaceX успешно запустила засекреченный разведывательный спутник NROL-76 и вернула уже девятую по счету первую ступень Falcon 9

Американская частная космическая компания SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты Falcon 9 и посадила девятую по счету первую ступень. Это четвертая посадка на землю. На сей раз ракета вывела на орбиту космический аппарат NROL-76, построенный Национальным управлением военно-космической разведки США

Ракета-носитель Falcon-9 с космическим аппаратом NROL-76 успешно стартовала со стартового комплекса 39А на мысе Канаверал 1 мая в 14:15 по киевскому времени. Изначально запуск должен был произойти еще вчера, 30 апреля, но из-за проблем с датчикам первой ступени ракеты запуск отменили за 52 секунды до старта.

В рамках миссии NROL-76 ракета-носитель Falcon-9 вывела на орбиту космический аппарат неизвестного назначения. Это первый запуск SpaceX для Национального управления военно-космической разведки США. Подробности о космическом аппарате NROL-76 не уточняются — как правило, большая часть информации по запускам NROL засекречена.

Кроме основной задачи по запуску спутника SpaceX также успешно посадила первую ступень на сушу в Посадочной зоне 1(LZ-1), которая используется для приземления первых ступеней Falcon 9 (и, в перспективе, Falcon Heavy), запускаемых со стартовых площадок SLC-40 и LC-39A. Таким образом, теперь в распоряжении SpaceX девять успешно посаженных первых ступеней, одна из которых использовалась дважды и оба раза успешно села.

Сам запуск транслировался в прямом эфире. Поскольку это секретный военный спутник, на подробный фотоотчет из космоса рассчитывать не приходится, зато есть множество снимков с Земли, снятых с разных ракурсов при посадке. Особенный интерес представляет видео ниже – ранее с подобного ракурса не снимали.

Split screen shot of Falcon 9 first stage as it returns to Earth and lands at Landing Zone 1. pic.twitter.com/5hlwTOTGKa

— SpaceX (@SpaceX) May 1, 2017