Tesla Motors перенесла строительство станций Supercharger в Житомире и Львове на 2017 год

Весной этого года мы узнали, что компания Tesla Motors планирует до конца года построить в Украине две фирменные станции зарядки Supercharger: одну в районе Житомира, вторую — на подъезде ко Львову. До конца года осталось менее двух недель, а строительство станций пока так и не начиналось.

Все потому, что Tesla Motors отложила строительство вышеупомянутых станций в Украине на следующий год. Собственно, изменения эти уже отражены на специальной карте, отображающей уже построенные станции Supercharger и планы по расширению сети.

Только вчера мы упоминали, что на сегодняшний день по всему миру насчитывается 769 станций быстрой зарядки Tesla Supercharger с 4876 точками подключения электромобилей. Каждая точка подключения может обеспечивать пиковую зарядную мощность до 120 киловатт. Аккумулятор машины емкостью 90 киловатт-часов такие станции позволяют зарядить до 80 процентов за 40 минут и до 100 процентов за 75 минут.

Кроме того, буквально на днях Tesla Motors начала бороться с владельцами электромобилей, которые злоупотребляют станциями, используя их в качестве бесплатной парковки. А еще раньше анонсировала важные изменения в работе сервиса – владельцы электромобилей Tesla, купленных после 1 января 2017, будут платить за пользование Supercharger.

Источник: Tesla Motors