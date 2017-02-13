UberSERENADA: Завтра в Киеве Uber предлагает заказать серенаду и цветы своим любимым на День Святого Валентина

Завтра, 14 февраля 2017 года, в День Всех Влюбленных, компания Uber проведет уникальную акцию UberSERENADA в Киеве. Только в этот день, с 12:00 до 16:00, у пользователей Uber появится возможность заказать настоящую серенаду в живом исполнении для любимого человека через приложение Uber. В репертуаре музыкантов — известные романтические песни о любви. Каждое выступление продлится около 5 минут. Также возлюбленные получат изысканный цветочный подарок от мастерской флористики Floriste и валентинки от музыкантов.

Серенаду для вторых половинок исполнят профессиональные музыканты и музыкальные коллективы — вокальные ансамбли, гитаристы, саксофонисты, которые приедут по указанному пользователем адресу. Среди исполнителей — Silvery Tone band, Мr. Fantastic, LINCOLN cover band, Street romantic, Жулики, Rock&Rose, The Pingwings, MagNet и многие другие.

Для того чтобы заказать UberSERENADA, достаточно передвинуть слайдер в приложении на одноименную опцию. Стоимость UberSERENADA в Киеве составит 200 грн. Новые пользователи смогут заказать UberSERENADA со скидкой 75 грн. Для этого нужно скачать приложение Uber и ввести промокод SERENADAUA.

Опция UberSERENADA будет доступна в пределах административных границ Киева. Так как погода в феврале может быть суровой, музыканты исполнят серенады только в помещениях. Заказать UberSERENADA для любимого человека можно к дверям квартиры, в кафе, ресторан, кинотеатр, салон красоты, торговый центр и т.д.

Источник: Uber