Украинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд скорости для своего класса

Украинский самолет АН-2-100 второй раз за год установил мировой рекорд. На этот раз был побит рекорд скорости для воздушных судов такого класса.

Команда пилотов во главе с капитаном Сергеем Тарасюком установила мировой рекорд, преодолев на Ан-2-100 расстояние из Польши до Запорожья на максимальной скорости для своего класса — 255 км/ч.

Неделю назад Ан-2-100 вылетел на максимальной скорости из Киева во Львов. Затем он последовал в Польшу. Из Польши был совершён перелёт в Винницу, а затем – в Запорожье. Из Винницы до Запорожья самолет пролетел снова на максимальной скорости. Отмечается, что самолёт установил сразу два рекорда, пройдя две дистанции на максимальной скорости, каждая из которых (согласно правилам) должна быть больше 400 км.

Источник: «Лига.Бизнес»