Украинский самолет АН-2-100 установил мировой рекорд скорости для своего класса
Украинский самолет АН-2-100 второй раз за год установил мировой рекорд. На этот раз был побит рекорд скорости для воздушных судов такого класса.
Команда пилотов во главе с капитаном Сергеем Тарасюком установила мировой рекорд, преодолев на Ан-2-100 расстояние из Польши до Запорожья на максимальной скорости для своего класса — 255 км/ч.
Неделю назад Ан-2-100 вылетел на максимальной скорости из Киева во Львов. Затем он последовал в Польшу. Из Польши был совершён перелёт в Винницу, а затем – в Запорожье. Из Винницы до Запорожья самолет пролетел снова на максимальной скорости. Отмечается, что самолёт установил сразу два рекорда, пройдя две дистанции на максимальной скорости, каждая из которых (согласно правилам) должна быть больше 400 км.
Источник: «Лига.Бизнес»
- В апреле этого года модернизированный «кукурузник» Ан-2-100 поднял в воздух рекордный для своего класса груз. Он поднял на высоту 2700 м 3202 кг веса при максимальной коммерческой нагрузке 1500 кг.
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- Ан-2 — многоцелевой биплан, он используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолёт и находится на вооружении ВВС многих стран.
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- Версия Ан-2-100 предназначена для пассажирских, грузовых и смешанных пассажирско-грузовых перевозок на местных воздушных линиях. Этот самолёт способен автономно эксплуатироваться на небольших аэродромах в широком диапазоне высот аэродромов, в простых и сложных климатических и метеорологических условий.
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- Главное отличие Ан-2-100 от его предшественника заключается в силовой установке с маршевым турбовинтовым двигателем МС-14 разработки и производства АО «Мотор-Сич». Одно из преимуществ этой замены — переход с авиационного бензина на авиационный керосин. Благодаря этому значительно повышается рентабельность самолёта. К тому же, Ан-2-100 оснащён воздушным реверсивным винтом АВ-17 (на замену АВ-2). Вес пустого снаряжённого Ан-2-100 на 200 кг меньше, чем вес Ан-2.
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- Ан-2 – это один из самых массовых самолетов в истории — всего произведено около 18 тыс. машин, его производство в Польше продолжалось до 2002 года. Сейчас самолет продолжают выпускать в Китае. На 2012 год в мире эксплуатируется 2271 Ан-2. Многие самолёты летают более 40 лет, и налёт некоторых из них достигает 20 тыс. часов. Ан-2 занесён в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускают более 60 лет.
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- 31 августа 2017 мировая авиационная общественность будет отмечать 70-летие со дня первого полета биплана Ан-2, который стал родоначальником большого семейства самолетов «Антонов». Ан-2 до сих пор является крупнейшим в мире одномоторным бипланом.