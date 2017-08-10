В следующем году «Мотор Сич» начнет выпускать в Запорожье гражданские вертолеты «Надежда» с дальностью полета 1000 км
Запорожское предприятие «Мотор Сич» планирует уже в следующем году начать производство вертолетов «Надежда» собственной разработки. Причем выпускать летательные аппараты будут на заводе предприятия в Запорожье.
Об этом Укринформ заявил народный депутат, президент и генеральный конструктор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.
«В 2018 году Мотор Сич начинает выпуск вертолета собственного производства — вертолета Надежда. Это гражданский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен «облететь» всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию», сообщил Богуслаев.
Также Богуслаев отметил, что новый вертолет в будущем может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также для нужд санитарной авиации.
Источник: Укринформ
- ПАО «Мотор Сич» –– запорожское предприятие, занимающееся производством авиадвигателей и газотурбинных установок. Продукция компании эксплуатируется на самолетах и вертолетах в 120 странах мира.
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- В начале этого года «Мотор Сич» объявила о начале строительства завода в Китае, поэтапный ввод объекта намечен на 2018 год.