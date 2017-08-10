В следующем году «Мотор Сич» начнет выпускать в Запорожье гражданские вертолеты «Надежда» с дальностью полета 1000 км

Запорожское предприятие «Мотор Сич» планирует уже в следующем году начать производство вертолетов «Надежда» собственной разработки. Причем выпускать летательные аппараты будут на заводе предприятия в Запорожье.

Об этом Укринформ заявил народный депутат, президент и генеральный конструктор «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев.

«В 2018 году Мотор Сич начинает выпуск вертолета собственного производства — вертолета Надежда. Это гражданский вертолет, рассчитанный на семь пассажиров с дальностью полета 1000 км, то есть способен «облететь» всю Украину. Сейчас этот вертолет проходит сертификацию», сообщил Богуслаев.

Также Богуслаев отметил, что новый вертолет в будущем может быть адаптирован для использования подразделениями ГСЧС, пограничной службы и другими спецслужбами, а также для нужд санитарной авиации.

Источник: Укринформ