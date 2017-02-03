Японскую Murata Manufacturing Company называют поставщиком батарей для смартфонов Samsung Galaxy S8

Ссылаясь на близкий к отрасли источник, издание Korea Economic Daily сообщает, что часть аккумуляторных батарей для смартфонов Galaxy S8 поставит японская компания Murata Manufacturing Company, которая в прошлом году выкупила бизнес по производству аккумуляторов у Sony за $167 млн.

В докладе говорится о том, что Samsung намерена заказать «на стороне» от 2% до 8% общего объема аккумуляторов, необходимых для смартфонов Galaxy S8. Основным же поставщиком выступит собственное подразделение Samsung SDI, которое недавно объявило о намерении инвестировать дополнительные $128 млн в повышение безопасности аккумуляторных батарей.

Вполне вероятно, что после того, как китайская компания ATL (Amperex Technology Ltd) не справилась с поставками батарей для Galaxy Note7, компания Samsung решила не испытывать судьбу еще раз и выбрала в качестве стороннего поставщика японскую Murata Manufacturing Company. Справедливости ради отметим, что в конце прошлого года проскакивала информация, что LG выступит поставщиком батарей для Galaxy S8. Как бы там ни было, с учетом принятых компанией Samsung дополнительных мер безопасности, вероятность повторения истории с возгораниями в случае Galaxy S8 стремится к нулю.

Источник: gsmarena