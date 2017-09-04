«Сенсорные системы Украины» участвовали в создании виртуального тренажера, который помогает готовить капитанов

Выражение «буря в стакане» теперь приобретает новое значение. Не «в стакане», но – в пределах одной комнаты, действительно, можно попасть в бурю. Пережить настоящий шторм, провести свое судно сквозь волны – и уцелеть. Это не просто виртуальная игра с «полным погружением». Это – учебно-тренировочная база для моряков. Лучшая в Черноморском бассейне.

Оригинальный виртуальный тренажер установлен в Херсонской государственной морской академии, где готовят специалистов морского дела – от корабельных механиков до капитанов. Здесь постигают науку судовождения, приобретают навыки по ремонту и эксплуатации суден, обучаются всем «деталям» морского дела, в том числе погрузке грузов, переговорам с морскими компаниями, экономическим и маркетинговым особенностям сегмента.

Все, что касается практических навыков, теперь можно отработать еще в стенах вуза.

Это честь для нас – открыть на базе нашего учебного заведения первое в Украине, если не в Европе, настоящее виртуальное судно, — отметил ректор Херсонской государственной морской академии Владимир Ходаковский на официальной презентации нового оборудования.

«Игра» или реальность?

Тренажерная база представляет собой несколько помещений, полностью адаптированных для работы с симуляторами.

Ученики «трудятся» в готовом «машинном отделении» судна, которое полностью соответствует международным стандартам. Здесь, в виртуальном пространстве, будущие инженеры-механики сталкиваются с вполне реальными ситуациями поломок, выхода оборудования из строя, текущего ремонта в тяжелых условиях. Незаменимая школа подготовки для неизбежных форс-мажорных обстоятельств, в которых рано или поздно оказывается каждый покоритель морской стихии.

Еще более впечатляет капитанский мостик: помимо симулятора всего комплекса необходимых приборов и устройств для управления судном, мостик оборудован «окнами», в которые виден бескрайний морской простор с его опасностями. «Окна» – на самом деле, сенсорные мониторы, отображающие заложенные в программе ситуации: шторм с сильной качкой, грозу с проливным дождем, туман с нулевой видимостью…

Все нюансы тяжелого судоходства, все подробности соблюдения законов территориальных вод – любую непредвиденную ситуацию можно запрограммировать и «отыграть». Главное преимущество виртуального судна – возможность ошибки, которую лучше допустить в стенах кабинета, но не допускать в действительности.

Невозможно не отметить, как повезло тем, кто любит компьютерные игры: вот оно – полное погружение, потеря связи с реальностью, когда думать и действовать надо прямо сейчас.

Конечно, виртуальная опасность не сравниться с реальной. Но преодоление первого страха, прохождение первых испытаний, которые готовит выбранная профессия – все это кажется очень реальным в таком своеобразном «тренажерном зале».

Безусловно, симуляторы для тренировки моряков применялись в образовательных целях и раньше. Однако новые технологии создают и совершенно новое пространство, которому охотнее «веришь», в котором быстрее акклиматизируешься, готовясь к условиям будущей работы.

Какое использовано оборудование

Для полноценной имитации «настоящего» судна в море использовали программное обеспечение, разработанное европейскими ИТ-компаниями, а реализовывали программу при помощи оборудования от команды «Сенсорные системы Украины».

Мы предоставили Херсонской государственной морской академии сенсорные мониторы ET2201L и ЕТ3243L (22 и 32 дюйма, соответственно. – Ред.), — рассказывает эксперт компании Денис Зинченко. – Такие мониторы, помимо того, что дают качественную «картинку», практически неотличимую от реальности, еще и обладают стойкостью к повреждениям, могут использоваться десятки лет.

То есть, те самые «окна», в которых будущие капитаны «видят» приближающийся шторм, которые отражают сверкающие молнии и передают ощущение качки.

Мониторы используются не только для создания «иллюзии открытого моря», но и в точности имитируют все оборудование как машинного отделения, так и капитанского мостика. Управление судном, устранение поломок – все совершается при помощи сенсорного оборудования. Представьте себе смартфон со сверхчувствительным и сверхбольшим экраном, который помогает не просто пролистать базу контактов или зайти в соцсеть, – но управлять кораблем!

Все оборудование сертифицировано, прошло проверку и отвечает требованиям безопасности и актуальности для профессиональной подготовки студентов.

Кто обучается на новых симуляторах

Уже сегодня на инновационных тренажерах получают свой первый морской опыт более семи тысяч студентов. Среди них как граждане Украины, так и иностранцы. С 2016 года образование в академии можно получать также и на английском языке. Желающих воспользоваться этой услугой достаточно – ведь год назад Европейская бизнес ассамблея признала этот вуз лучшим в сфере подготовки морских кадров. Выпускники сотрудничают с судоходными и крюинговыми компаниями всего мира. В немалой степени – благодаря самым современным системам подготовки на виртуальном судне.

Кстати, не только студенты, но и «действующие» моряки могут пройти курс повторной сертификации, воспользовавшись преимуществами инновационного учебного оборудования.

Оцените их и вы!