10 популярных смартфонов для школьников до 7 тысяч гривен по данным hotline.ua





Каждый год современному школьнику требуется не только набор канцелярии и рюкзак, но и гаджеты. Не все родители разрешают брать на учебу смартфоны, но даже в этом случае у детей остается время, чтобы поиграть, початиться с одноклассниками, спросить домашнее задание и просто посмотреть видео на YouTube. Для этих и других целей, собрали десятку популярных смартфонов до семи тысяч гривен по данным hotline.ua.

Samsung Galaxy M32

Samsung Galaxy M32 — новый смартфон в серии устройств с большими аккумуляторами. Модель снабдили батареей емкостью 5000 мА•ч с быстрой зарядкой мощностью 25 Вт. Дисплей тут яркий (800 нит) Super AMOLED с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Тут же, в каплевидном вырезе, находится фронтальная 20-мегапиксельная камера. Основных модулей у смартфона четыре: главный широкоугольный датчик на 64 Мп и вспомогательные на 8, 2 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили на торце, в клавише блокировки.

Samsung Galaxy M32 работает на доступном игровом процессоре MediaTek Helio G80. На таком чипе можно играть в современные проекты на высоких настройках графики, а ощущения усилит экран 90 Гц. Оперативной памяти у модели 6 ГБ, а постоянной 128 ГБ. Из приятных бонусов есть модуль NFC для бесконтактной оплаты. Конечно, не забыли порт USB C и 3,5-мм аудиоразъем.

Samsung Galaxy A32

Еще один новый и стильный смартфон корейского гиганта в этом топе называется Samsung Galaxy A32. У модели яркий сочный Super AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с разрешением Full HD+ (2400×1080 пикселей) и частотой обновления 90 Гц. Последнее дает не только плавную анимацию интерфейса, но и улучшенные ощущения в играх. К тому же, в дисплей встроили сканер отпечатков пальцев и это редкость для такой ценовой категории.

Samsung Galaxy A32 получил 8-ядерный процессор Mediatek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч. Заявлена быстрая 15-ваттная зарядка. У смартфона четверная основная камера с датчиками 64, 8, 5 и 5 мегапикселей. Среди них есть ультраширокоугольный модуль, макрокамера и датчик глубины. Селфи-камера тут 20-мегапиксельная с широким углом обзора 123 градуса. Аппарат также поддерживает бесконтактную оплату (NFC).

Xiaomi Redmi Note 10S

Xiaomi Redmi Note 10S получил яркий современный дизайн с массивным главным датчиком на 64 Мп. Вспомогательные модули тут на 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера с разрешением 13 Мп встроена в круглый вырез вверху и посередине экрана. Дактилоскопический датчик установлен в клавише блокировки.

Устройство оснащено 6,43-дюймовой матрицей AMOLED с разрешением 2400×1080 пикселей. Пиковая яркость дисплея 1100 нит, а сверху он покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 3. Повышенной частоты, как у прошлой модели, тут нет, поэтому имеем стандартные 60 Гц. Процессор установлен MediaTek Helio G95. Это производительный чип, которого хватит на игры и другие ресурсоемкие задачи. Смартфон поставляется с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной памяти.

Корпус из алюминия и стекла Xiaomi Redmi Note 10S защищен от влаги и пыли по стандарту IP53. Батарея у модели емкостью 5000 мА•ч. Заявлена быстрая зарядка на 33 Вт. Для бесконтактных платежей установлен модуль NFC. Управляет смартфоном фирменная оболочка MIUI на базе ОС Android 11.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Xiaomi Redmi Note 10 5G внешне хоть и копия предыдущей модели, да и близок к ней по цене, но по начинке смартфон отличается. У него 6,5-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 90 Гц и яркостью 400 нит, покрытый защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. То есть работа интерфейса у него шустрее, чем у модели выше, но яркость и сочность хуже.

В круглом вырезе спрятали 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Основная камера тройная с главным 48-мегапиксельным датчиком и вспомогательными с разрешением 2 и 2 Мп. Это ультраширокоформатный модуль и датчик глубины соответственно. Дактилоскопический сенсор находится в кнопке блокировки на правом боку устройства.

Xiaomi Redmi Note 10 5G оснащен достаточно свежим процессором MediaTek Dimensity 700. Есть поддержка сетей пятого поколения. Оперативной памяти — 6 ГБ, постоянной флеш-памяти — 128 ГБ. Модуль NFC есть, как и порт USB Type-C. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч и он заряжается по блоку питания с быстрой зарядкой на 18 Вт.

realme 8

realme 8 официально вышел на украинский рынок в августе, поэтому тоже относится к числу самых новых смартфонов в нашей подборке. Устройство работает на чипе MediaTek Helio G95 с графикой Mali-G76 MC4, у него 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Управляет аппаратом ОС Android 11, поверх которой установлена шустрая фирменная оболочка realme UI. По скорости работы она быстрее, чем более популярная MIUI от Xiaomi. К тому же, в ней нет рекламы.

realme 8 оснащен ярким Full HD+ Super AMOLED-экраном с базовой частотой 60 Гц. Да, это не 90 Гц, как у некоторых конкурентов, к тому же, в прошлой серии была повышенная частота. Но матрица была IPS, а значит цвета была блеклые, а яркость хуже. Здесь же стоит сочный яркий AMOLED, к тому же в дисплей встроен дактилоскопический датчик.

16-мегапиксельная фронтальная камера встроеная в круглый вырез в левом верхнем углу экрана. Главный датчик основной камеры получил разрешение 64 Мп. Ему помогают ультраширик на 8 Мп, 2-мегапиксельная макрокамера и датчик глубины с таким же разрешением. У смартфона батарея на 5000 мА•ч с быстрой зарядкой и модуль NFC.

realme 7

Если вам все же хочется смартфон realme, но с более плавным экраном 90 Гц, то обратите внимание на realme 7. У модели не такой яркий, как у AMOLED, IPS-экран с повышенной частотой обновления изображения. Диагональ у него 6,5 дюймов, а разрешение Full HD+. Аккумулятора емкостью 5000 мА•ч с быстрой зарядкой хватает до двух дней при средней нагрузке.

realme 7 оснащен доступным игровым 8-ядерным процессором Helio G95, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ постоянной флеш-памяти. Из модулей выделяются NFC и GPS, также есть технологии распознавания по лицу Face ID и сканер отпечатков пальцев. У основной камеры модели четыре модуля с главным 48-мегапиксельным датчиком и дополнительными на 8, 2 и 2 Мп. Фронталка тут с разрешением 16 Мп и встроена в круглом вырезе на экране.

vivo Y31

vivo Y31 привлекает внимание современным ярким дизайном с массивным модулем основных камер. Главный датчик тут с разрешением 48 Мп, а вспомогательные на 2 и 2 Мп. 8-мегапиксельную селфи-камеру разместили в каплевидном вырезе на дисплее, а сканер отпечатков пальцев на торце в кнопке блокировки экрана.

Аппарат получил IPS-матрицу диагональю 6,58 дюймов с разрешением 2408 на 1080 пикселей и сверху покрыт 2.5D-стеклом. Внутри: процессор Snapdragon 662 с графическим ускорителем Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА•ч. В батарее заявлена быстрая зарядка мощностью 18 Вт. Для удобных бесконтактных платежей установлен модуль NFC.

OPPO A74

OPPO A74 — очередной классический современный смартфон в ценовой категории до семи тысяч гривен. Как и у большинства моделей этого сегмента, он выделяется тонкими рамками вокруг экрана и широкой нижней частью, вырезом в левом верхнем углу для фронталки и массивным модулем основных камер.

При этом аппарат защищен от влаги и пыли по стандарту IPX4, что уже выделяет его среди конкурентов. Радует и яркий AMOLED-экран с разрешением 2400×1080, но повышенную частоту обновления экрана не завезли, поэтому тут стандартные 60 Гц. Селфи-камера у модели на 16 Мп, а в основной датчики на 48, 2 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев находится на торце.

Сердцем OPPO A74 стал 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 662 с графикой Adreno 610. За время автономной работы отвечает батарея емкостью 4880 мА•ч с быстрой зарядкой на 33 Вт. Управляет смартфоном ОС Android 11 с фирменной оболочкой. Модуля NFC нет.

Motorola Moto G 5G

Дизайн Motorola Moto G 5G никак не выделяет модель от конкурентов в этой ценовой категории: тонкие рамки, более широкий “подбородок” снизу, точечный вырез в экране, квадратный модуль камер и дактилоскопический датчик на задней крышке (правда, тут он встроен в логотип). Судя по названию, смартфон работает в сетях пятого поколения, что делает его редкостью. Но для нашей страны это не имеет никакого значения, ведь 5G у нас пока нет.

Motorola Moto G получил 90-герцовый 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением 2520×1080 точек и поддержкой HDR10. Процессор у аппарата Snapdragon 765, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Батарея классическая для категории и это 5000 мА•ч с быстрой 20-ваттной зарядкой. Есть тут и бесконтактная оплата, а также тройная основная камера с главным модулем на 48 Мп.

HTC Desire 20 Plus

Не самый популярный в мире, но достаточно продаваемый у нас HTC Desire 20 Plus, пожалуй, один из самых красивых смартфонов в этом топе. У аппарата градиентный цвет с шершавой задней крышкой и аккуратные модули основной камеры.

HTC Desire 20 Plus, правда, получил 6,5-дюймовый экран с разрешением только HD+ и пусть сам он яркий и достаточно четкий, но хуже, чем у всех остальных моделей подборки. Сердцем аппарата стал процессор Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G с графикой Adreno 618. Оперативной памяти у модели 6 ГБ, а флеш-памяти 128 ГБ. Емкость аккумулятора 5000 мА•ч. О быстрой зарядке не заявлено, как и о модуле NFC.