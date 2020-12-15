11 и 10 поколение: популярные ноутбуки на платформе Intel





В сентябре этого года компания Intel представила 11 поколение своих мобильных процессоров, получившее кодовое название Tiger Lake. Новые чипы построены по новой архитектуре Willow Core с использованием 10 нанометрового технологического процесса с дизайном SuperFin. От предыдущего 10 поколения чипов новые процессоры отличаются более производительной встроенной графикой Intel Xe, поддержкой Thunderbolt 4, Wi-Fi 6 и более высокой производительностью, при меньшем энергопотреблении. На украинском рынке ноутбуки с чипами Intel 11 поколения только начинают появляться. И так как предыдущие мобильные процессоры компании ещё не успели утратить актуальность, то используя данные сервиса hotline.ua, мы решили посмотреть, какие модели на основе процессоров Intel 11 и 10 поколения сейчас пользуются популярностью среди украинских пользователей.

Dell Inspiron 3593 (I3558S2NIL-75S)

Недорогой 15,6-дюймовый (Full HD) ноутбук от Dell с 4-ядерным процессором Intel Core i5-1035G1, работающим на частоте от 1 до 3,6 ГГц, также получивший встроенную графику Intel UHD, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ. При довольно неплохом наборе характеристик, который также включает относительно небольшой вес – 2,2 кг, чтобы удержать цену, производитель сэкономил на матрице дисплея, использовав глянцевую TN панель, а также на корпусе, сделав его пластиковым. Но в остальном, за свою стоимость Dell Inspiron 3593 – это «рабочая лошадка», которая хорошо подойдёт как для работы, так и учёбы.

ASUS VivoBook 15 K513EA Indie Black (K513EA-BQ158)

Одна из самых доступных моделей с процессором Intel 11 поколения в линейке ASUS. В ней используется 4-ядерный чип Intel Core i5-1135G7 с частотой от 2,4 до 4,2 ГГц и новая более быстрая встроенная графика Intel Iris Xe Graphics. Остальные характеристики этого ноутбука также интереснее, включая корпус из пластика и алюминия с весом 1,8 кг, 15,6-дюймовый матовый Full HD IPS дисплей, 8 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, SSD накопитель на 512 ГБ PCIe Gen3 x2 M.2 и динамики Harman Kardon. Модель подойдёт тем пользователям, которые хотят получить хорошую производительность для повседневных задач не за все деньги мира.

Acer Swift 3 SF314-59 Silver (NX.A0MEU.00B)

Ещё одна модель с процессором Intel Core i5-1135G7 и графикой Intel Iris Xe Graphics, но в более компактном корпусе из алюминия, весом 1,2 кг, и с 14-дюймовым Full HD дисплеем, оснащённым IPS матрицей. Довольно производительную платформу ноутбука дополняют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а также PCI Express твердотельный накопитель ёмкостью 256 ГБ. Из других особенностей модели стоит выделить заявленные производителем 13 часов автономности. Поэтому Acer Swift 3 может приглянуться тем, кто ищет в первую очередь мобильный компьютер с небольшим весом и хорошей автономностью.

ASUS ZenBook 13 UX325EA Pine Grey (UX325EA-EG109T)

Самая компактная модель в этой подборке. Она оснащается 13,3-дюймовым Full HD экраном с IPS панелью, а также алюминиевым корпусом с толщиной всего 1,39 см и весом 1,11 кг. В основе ноутбука лежит платформа с процессором Intel Core i5-1135G7, встроенной графикой Intel Iris Xe, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и PCIe NVMe 3.0 x2 M.2 SSD на 512 ГБ. Другие интересные особенности ASUS ZenBook 13 включают дизайн с фирменными концентрическими кругами на крышке дисплейного блока, тонкие боковые рамки экрана, клавиатуру с ходом клавиш 1,4 мм, а также крупный тачпад со стеклянным покрытием и сенсорной панелью NumberPad. Модель попадает в категорию имиджевых решений, как по оснащению, так и по цене. Она может заинтересовать тех пользователей, которые ищут в компактном компьютере не только хорошую производительность, но и определённое эстетическое удовлетворение.

Acer Aspire 5 A515-56G-75M3 Charcoal Black (NX.A1DEU.00K)

Классический 15,6 дюймовый ноутбук с матовой Full HD IPS матрицей и алюминиевым корпусом весом 1,9 кг. Модель позиционируется в качестве рабочего инструмента для более требовательных пользователей, поэтому оснащается соответствующе. В его основе лежит производительный 4-ядерный процессор Intel Core i7-1165G7, дополненный дискретной графикой NVIDIA GeForce MX350, с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Кроме этого, ноутбук предлагает 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD накопитель на 512 ГБ. По заявлению производителя, встроенного аккумулятора будет достаточно для 8 часов автономной работы.

Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 i7 10th 16/1TB MX350 (JYU4222CN)

Ещё одна производительная 15,6-дюймовая модель с матовым Full HD IPS экраном и алюминиевым корпусом с весом 1,9 кг, но от китайского производителя Xiaomi и на основе процессора прошлого поколения Intel Core i7-10510U. Остальные характеристики ноутбука включают 16 ГБ оперативной памяти, SSD на 1 ТБ и дискретную графику NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ видеопамяти. В Xiaomi намекают на профессиональное использование этой модели фотографами или видеографами и обещают поддержку дисплеем 100% цветового пространства sRGB.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IMH05 Chameleon Blue (81Y400EERA)

Игровой ноутбук начального уровня от Lenovo предлагает платформу с производительным процессором Intel Core i5-10300H, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти GDDR5, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Под стать игровому решению ОЗУ можно увеличить до 16 ГБ, для этого есть один свободный слот. Модель оснащается матовым 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1080 точек с частотой обновления 60 Гц. Корпус IdeaPad Gaming 3 сделан из пластика, благодаря чему вес ноутбука составляет 2,2 кг. Интересно, что несмотря на производительную платформу, производитель заявляет об автономности до 10 часов.

Xiaomi RedmiBook 16 i5 10th 16/512Gb/MX350 (JYU4285CN)

16,1-дюймовый ноутбук с матовым Full HD IPS дисплеем и тонкими рамками, выполненный в алюминиевом корпусе с весом 1,8 кг. В этой модели используется 4-ядерный процессор Intel Core i5-1035G1, 16 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD накопитель на 512 ГБ и дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX350 с 2 ГБ видеопамяти. Из других интересных особенностей ноутбука стоит упомянуть зарядку через порт USB Type-C и компактный блок питания в комплекте. В целом RedmiBook 16 хорошо подойдёт тем пользователям, которые планируют не только работать или учиться, но и смотреть на нём фильмы с сериалами, большой экран к этому располагает.