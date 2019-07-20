7 приложений для тайм-менеджмента





Иногда может казаться, что побороть прокрастинацию просто невозможно. Эти 7 приложений помогут справиться с тайм-менеджментом и стать максимально продуктивными.

Any.do

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Цифровой органайзер, синхронизирующийся с практически всей носимой умной техникой: от часов до колонок.

Приложение умеет работать с голосом: просто скажите «Купить Оле торт в 5 часов вечера», и Any.do сразу внесет это в список дел, рассортировав информацию по действию, месту проведения и времени.

Совместные шоппинг-листы помогут быстрее купить нужные товары. Создайте список покупок внутри приложения и предоставьте к нему доступ своим близким. Встроенные алгоритмы рассортируют все продукты по категориям и предложат купить похожие товары, чтобы вы не бегали по нескольку раз в один отдел. Приложение анализирует историю покупок и со временем начнет предлагать еду, которая скоро закончится. Это поможет максимально сократить время, потраченное на шопинг, чтобы вы смогли заняться чем-то более продуктивным.

Все события сортируются по дате исполнения и разным папкам, благодаря чему вы сможете быстро оценить рабочую обстановку и понять, какая задача сейчас важнее всего.

Приложение можно настроить так, что вы будете видеть все планы даже при заблокированном экране, что избавит от дополнительного соблазна зайти в соцсети и попасть в водоворот прокрастинации.

Todoist

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Цифровой пленнер, который позволит вам расставить задачи по приоритетности и разбить большую задачу на ряд подзадач. Сначала кажется, что это мелочь, но на самом деле это помогает побороть прокрастинацию. Как известно, мозг не любит напрягаться и боится больших сложных задач. А разбивая её на несколько мелких подзадач, мы обманываем сами себя: мозг начинает оценивать ситуацию, как последовательность простых задач, которые можно быстро и легко закрыть.

Возможность добавить местоположение без контекста

Вам нужно прийти в определенное место, но вы ещё не знаете, что будете там делать? Просто внесите напоминание с адресом и временем, оставив другие поля пустыми.

Перенос даты начала без нарушения цикла повтора

Есть рутинная задача, которая повторяется каждую среду, однако именно на этой неделе у вас получится сделать её только в пятницу? Просто поменяйте дату ближайшей задачи, при этом повторы будут отображаться по старому графику.

Интеграция с огромным количеством сервисов

К любой задаче можно прикрепить нужный файл прямо в программе. Это экономит количество переключений, кликов и, конечно, позволяет не сместиться фокусу внимания.

Максимальная гибкость

Задавайте гибкие сроки выполнения задач: конкретный день, каждый будний/выходной, каждое N число, каждый выходной с 2 до 22 число и т.д. Это удобно и экономит ваше время при создании заметок.

Настройте выходные и отпуск — позвольте списку задач отдохнуть вместе с вами.

Google Calendar

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Нестареющая классика, с которой очень удобно совершать долгосрочное планирование. Создавайте общие события со своими контактами и будьте уверены в том, что они не забудут о запланированном. Также можно делиться целыми календарями, который будет видеть каждый, с кем вы поделились инвайтом. Не советуем это делать с основным календарем, иначе все увидят ваши личные планы. Создайте “Командный календарь”:

Кликните на «бургер» и разверните основное меню. Нажмите на плюс возле «Другие календари». Выберите «Создать календарь» и придумайте ему имя. Делитесь инвайтами на него с требуемыми контактами: каждый из вас сможет создать событие в новом общем календаре.

Нужно начать писать диплом или же похудеть к отпуску? Выберите тип действия «Цели», ответьте на наводящие вопросы, и приложение само подберет время в графике.

Добавляйте файлы с Google Drive, импортируйте сторонние календари, выделяйте события цветом, масштабируйте режим работы на ежемесячный, еженедельный и повестку дня. При должном желании, Google Calendar отлично кастомизируется и становится универсальным пленнером.

RescueTime

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Подолгу прокрастинируете и хотите это исправить? Скачайте RescueTime: эта программа проконтролирует продуктивность рабочего дня. Она запишет, сколько времени было просижено на том или ином сайте, и как долго вы пользовались определенными приложениями.

Таймтрекер предлагает четыре типа отчетов:

используемые приложения и посещенные веб-сайты;

категория активности;

продуктивность действий;

поставленные цели.

Все отчёты визуализированы в виде диаграмм.

Устанавливайте цели: укажите, что вы хотите посидеть X часов в полезном приложении, и меньше чем Y минут на сервисах-прокрастинаторах.

В RescueTime уже категоризированы несколько сотен сайтов, но вы легко можете настроить его под себя. Ведь если для SMM-менеджера серфинг инстаграма — это часть работы, то для среднестатистического юзера — просто потерянное время.

Ставьте таймер на паузу во время обеда или отдыха: так трекер будет понимать, что вы не бесцельно пялитесь на экран, а отдыхаете.

Режим FocusTime

Боитесь, что не удержитесь и зайдете на свои любимые развлекательные сайты? Включите режим FocusTime, и вы просто не сможете зайти на них в указанный период. Этот режим распространяется даже на гаджеты с подключенным RescueTime.

Бесплатная версия ограничена трехмесячной историей отчетности. В платной версии ($9/мес) доступна полная история: можно увидеть, как вы пользовались гаджетами несколько лет назад. Также приложение просигнализирует о том, что вы слишком долго сидите за одним приложением/вкладкой. Кроме этого, отчеты наполняются событиями, не связанными с гаджетами: деловыми обедами, прогулками с друзьями и т.д.

SelfControl

Сайт

Open-Source приложение для Mac, запрещающее доступ к выбранным сайтам на определенный временной отрезок. Программа создана для тех, кому не помогли другие ограничители трафика, так как она не даст зайти на нежелательные сайты, пока не закончится срок таймера. Не поможет даже перезагрузка компьютера и удаление приложения. Время каждого «блока» от 15 минут до 24 часов. Поэтому обязательно думайте, на какой период вы готовы стопроцентно отказаться от любимых сайтов.

Focus Booster

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Приложение, повышающее продуктивность благодаря работе в режиме «Помидора»: вы разбиваете большую задачу на отрезки длинной 20-25 минут с перерывами между каждым по 5-7 минут. После каждого четвертого отрезка следует отдохнуть 15-20 минут. Таким образом вы сделаете больше, не перегружая себя. Ознакомиться с другими приложениями, работающими с этой техникой тайм-менеджмента, можно по ссылке.

Nirvana

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Методика повышения личной эффективности GTD (Getting Things Done) рассказывает, что для максимальной производительности нужно избавить мозг от запоминания текущих задач, оставляя место для важных вещей. Приложение Nirvana рассортирует все ваши планы по срокам, проектам, исполнителям и другим параметрам.

В зависимости от сроков и категории, задача попадает в один из разделов: Next (Сделать сейчас), Waiting (Сделать, как только возможно), Scheduled (Запланированное), Someday (Когда-нибудь).

Как применить это в жизни?

Вы вспомнили, что через месяц у вас годовщина отношений со второй половинкой. Обычно вы бы долго искали отмазки самому себе, и потом купили бы что-то в последний день. С GTD всё иначе: вы сразу начинаете действовать! Для этого нужно записать в «Запланированное» событие «Купить подарок к годовщине», а потом прописать шаг «Next», где вы сделаете первый конкретный шаг к приобретению подарка (мини-опрос друзей второй половинки и т.д). После этого следует добавить шаги в Waiting — анализ цен в интернет-магазинах на интересующие товары, их покупка, доставка и красивая презентация для любимого человека. Как только вы сделали один из пунктов — вычеркивайте его, и перемещайте следующий пункт на его место. В конце у вас должна остаться только 1 задача: вручить подарок.

Для быстрого поиска мероприятий здесь реализована политика тегов и объединения мелких задач в большие проекты.

Также задачи можно отсортировать по их продолжительности и сложности. Самые важные и срочные дела отмечаются звездочками — тогда приложение перенесет их в папку Focus.