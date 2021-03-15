Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 5 (AN517-41)





Ноутбуки линейки Nitro от Acer уже не раз бывали в нашей редакции. Это чаще «базовые» игровые ноутбуки, в которых начальные дискретные карты, обычные экраны и не так много производительности, чтобы позволить себе настройки высокого уровня графики в играх. Но не в этот раз. Сегодня мы познакомимся с одной из почти топовых комплектаций, которая позволит сэкономить немного денег на «внешности», но предоставит очень немало производительности. А заодно и 17-дюймовый экран. Это Acer Nitro 5 AN517-41-R8HM.

Комплектация Acer Nitro 5

Далеко не всегда в комплектации с ноутбуком есть что-то кроме зарядного устройства. Новый Nitro 5 может и не поставляется с мышкой или рюкзаком, но дополнительно в коробке есть коннектор с винтиками для дополнительного накопителя, а для блока питания есть два варианта «вилок» на случай путешествия между разными частями мира. Мелочь, конечно, но если пригодится, пользователь это явно оценит.

Сам ноутбук довольно крупный, поэтому вместе с ним стоит сразу присмотреть соответствующий рюкзак, если до этого в распоряжении либо не было, либо были более компактные лептопы. Само собой, не помешает мышка и соответствующая игровая поверхность, которые есть в фирменном магазине для любителей выдержать единый стиль гаджетов. Естественно, и любые сторонние аксессуары подойдут.

Дизайн и удобство использования

Большого количества агрессивных акцентов, контуров, логотипов с подсветкой и тому подобных геймерский «наворотов» у Nitro 5 нет. Но парочка «спортивных» линий на крышке, срезанные углы и заметные прорези вентиляции ему все же достались. Это то, что оказалось снаружи. Раскрытый ноутбук укажет о своем предназначении только RGB-подсветкой клавиатуры, тогда как если ее выключить, все выглядит довольно классически и сдержано.

Покупая 17-дюймовый ноутбук, не стоит рассчитывать на портативность. Nitro 5 достаточно большой во всех отношениях и для любителей пройтись на работу пешком, с таким компьютером это будет достаточно ощутимо на спине. Весит он 2,7 кг, к чему стоит прибавить небольшой вес зарядного устройства и прочих мелочей в рюкзаке. На сегодняшний момент это все-таки много. Размеры корпуса при этом составляют 403,5×280×24,9 мм, что не добавляет «поворотливости».

Зато ноутбук отлично держит свою позицию во время игр, случайно подвинуть его не получится. За это отвечают прорезиненные ножки на нижней крышке. Сперва, правда, может показаться, что корпус высоковат, но руки быстро привыкают к такой высоте и спустя час работы это уже не должно обращать на себя внимание.

Судить о сборке по предрелизному образцу сложно, особенно когда речь идет о полностью пластиковом корпусе. Попавшийся к нам сэмпл пусть и не удивил, но и не огорчил. Да, местами он податливый даже при небольшой нажатии (например, крышка дисплейного блока прогибается пальцем практически без усилий, а при желании можно найти поскрипывающие места на топкейсе), но любые найденные мелочи незаметны в повседневном использовании, и уже тем более во время игр. Даже если подобные недочеты так и останутся в розничных моделях, это то, что позволит сэкономить немного денег при покупке ноутбука, который в нашем случае очень неплохо оснащен.

Лично мне очень понравилось вынесение порта для зарядки на тыльную часть топкейса. Было бы вообще отлично, если бы туда же «закинули» HDMI и Ethernet, но их позиции более стандартны и подключенные кабели могут немного мешать. Так, под левой рукой пользователя есть комбинированный разъем для наушников, пара USB-A (3,2, Gen 1), Ethernet и замок Kensington; а под правой рукой можно найти HDMI, еще один USB-A (3,2, Gen 2 с поддержкой зарядки подключенных устройств в выключенном состоянии) и USB-C (3,2, Gen 2).

Но в целом Acer Nitro 5 чем-то новым не покажется. Те пользователи, у которых до этого были большие игровые ноутбуки, разве что должны будут привыкнуть к размещению портов. Все остальное тут совершенно привычно для подобного лептопа из игровой линейки.

Дисплей Acer Nitro 5

Пусть большой экран плохо сказывается на портативности, в работе у него много преимуществ. Все же, если уже пользователь играет и работает на ноутбуке, 17 дюймов для этого значительно приятнее меньших вариантов. Тестовый Nitro 5 оснащен как раз таким. Также доступны и 15-дюймовые опции. В линейке есть матрицы разрешением Full HD и QHD. Угла разворота экрана тоже хватит для практически любой ситуации.

Среди опций есть матрицы со стандартной частотой обновления картинки и высокой — 144/165/360 Гц. Заявленная при этом скорость реакции — 3 мс. В нашем случае используется матрица c Full HD и 144 Гц. И выше, как по мне, замахиваться не стоит. На таком экране действительно намного приятнее как играть, так и просто работать, ведь любая, например, прокрутка страницы в браузере, выглядит куда плавнее обычного. Ну а фанаты Action, FPS и подобных игр, тем более будут довольны скоростью работы дисплея. При этом высокое разрешение не будет отбирать лишние кадры из игр.

Все матрицы IPS, что подразумевает неплохую цветопередачу. И действительно, по результатам замера у дисплея приличные цветовой охват и гамма. Колориметр показал достаточно сильный «наклон» цветовой температуры в холодные оттенки, что на практике было не особо заметно. С углами обзора тоже больших проблем не наблюдалось.

Подсветки у дисплея оказалось даже немного больше, чем заявлено. При «паспортном» значении в 300 кд/м², замер показал 332. С учетом матового покрытия, с таким экраном легко можно играть у окна в солнечный день, а в преимущественном большинстве случаев лично мне было достаточно 50-60% яркости. Ее же минимальное значение составило 22 кд/м². Подсветка достаточно равномерна, хотя пара незначительных пятен видны на черном экране, но в работе они незаметны.

Манипуляторы и мультимедиа

Чаще всего многие детали в линейке переходят «по наследству» между разными поколениями устройств. Поэтому и у нового Nitro 5 многие вещи не особо изменились. Такая клавиатура, например, уже бывала в предыдущих моделях. Она получила NUM-блок, клавиши которого немного уже остальных. Навигационные клавиши отдельно не вынесены, но вполне успешно интегрированы с другими, что не сильно мешает в работе. Печатать вслепую получается без проблем. А для красоты есть настраиваемая RGB-подсветка.

Расположение трекпада немного подвело, ведь случайные касания он не распознает и в игре можно таким образом неумышленно выстрелить в неподходящий момент. Поэтому во время игр или при постоянном использовании мыши его лучше отключать (для этого есть хоткей). А вот когда он понадобится, проблем с ним не будет. Поверхности и точности работы сенсорной панели совершенно хватает, чтобы заменить мышь при исполнении рутинных задач.

Находящиеся на привычных местах нижней крышки динамики особого восторга не вызвали, но и совсем «скучными» их не назвать. Для озвучки фильма или видео на YouTube их хватит. Обычные игры, которые не требуют обязательного наличия наушников, тоже будут звучать вполне неплохо. Но не более. Низких частот хочется больше, а для музыки им не хватает четкости. И все это вряд ли станет проблемой для современного геймера, у которого точно есть подходящая гарнитура.

С веб-камерой тоже нет ничего нового. У нее HD-разрешение и шумноватая картинка, что вполне типично для большинства ноутбуков разных классов. Для желающих стримить свое изображение вместе с игрой такого качества может быть не совсем достаточно, а для обычной видеосвязи — сойдет. Ситуация с микрофонами тоже стандартная: они расположены по бокам от окошка камеры и улавливают не только голос пользователя, но даже небольшие шорохи рядом с ноутбуком. Так, например, звуки от клавиш и движения мышью будут мешать в голосовом чате, что, опять же, решается с помощью гарнитуры.

Производительность и ПО

В подобной нашей модели можно выбрать между процессорами AMD Ryzen 5 5600H, Ryzen 7 5800H и Ryzen 9 5900H. В «базе» на месте дискретной карты установлена NVIDIA GeForce 1650 (4 ГБ), но следующие ступени уже 3060 (6 ГБ), 3070 (8 ГБ) и 3080 (тоже 8 ГБ). Оперативной памяти можно поместить до 32 ГБ, а также есть пара мест для накопителей (производитель предложит от 256 ГБ до 1 ТБ NVMe и дополнительный жесткий диск до 2 ТБ). Для связи все модели используют Wi-Fi 6 и оснащаются гигабитным LAN-портом, а беспроводные аксессуары можно подключить с помощью Bluetooth 5.1.

Приехавшая к нам модель включает в себя AMD Ryzen 7 5800H, NVIDIA GeForce 3070, 16 ГБ оперативной памяти и два SSD суммарной емкостью 1 ТБ. Стоимость такой комплектации в Украине составит около $1900. Цена не самая доступная, но и конфигурация отнюдь не из «простых». На таком ноутбуке можно не переживая о производительности запускать топовые игры с высокими настройками графики. И пусть количество FPS может не дотягивать до уровня частоты обновления картинки экрана, комфорт в играх все равно обеспечен. Вот некоторые средние значения кадров/сек на максимальных настройках графики:

Far Cry New Dawn — 71

Shadow of the Tomb Raider — 81

Dirt Rally — 92

PlayersUnknown Battlegrounds — 82

GTA V — 83

CS:GO — 140

Может показатели FPS и не кажутся сильно высокими, зато они очень стабильны. Я больше всего времени провел в PUBG и Counter Strike. PUBG, например, сложно назвать хорошо оптимизированной игрой, с разными патчами бывали свои проблемы. С доступным на сегодня вариантом можно было часами находиться в игре и никаких трудностей не наблюдалось. Компьютеру очень легко давались продолжительные сессии, во время которых можно было полностью погрузиться в игровой процесс, а не ждать, когда же что-то перегреется или возникнут прочие неудобства. Само собой, обычные рабочие задачи ноутбуку давались без особых усилий.

И говоря о перегреве и работе системы охлаждения. При офисной работе ноутбук может отключать кулеры. В таком случае температура процессора может колебаться в районе 40-55℃. Естественно, работать в тишине просто замечательно. Во время игр температура внутри может составлять и немного более 90℃, а теплый воздух будет «вырываться» как по бокам, так и сзади топкейса. Рабочая область в районе клавиатуры и рук при этом может оставаться слегка теплой, но потоки воздуха все равно будут ощутимы и могут подогревать окружающие предметы. Глобально, ничего нового для такого рода лептопа тут нет. (К сожалению, стресс-тест AIDA не показал ни значения температуры, ни наличие троттлинга.)

С новым Nitro 5 поставляется стандартный набор приложений для этой линейки. Основным из них является NitroSense, для вызова которого даже отведена отдельная кнопка на клавиатуре. С его помощью можно контролировать систему охлаждения и менять некоторые параметры (подсветку клавиатуры, звуковые пресеты, отключить кнопку Win и прочее). Также с ноутбуком можно получить 100 ГБ в Dropbox на год, есть приложение GoTrust ID (для разблокировки системы с помощью смартфона), Killer Control Center (приоритизация работающих с Сетью задач) и несколько мелочей от Acer. В остальном Windows 10 выглядит вполне привычно.

Автономность Acer Nitro 5

Одной из «болевых точек» игровых лептопов всегда являлась автономность. Но в последнее время процессоры AMD заметно продлили время работы и производительных ноутбуков. Тест автономности нового Nitro 5 показал почти 5 часов, что для 17-дюймового ноутбука с такой комплектацией выглядит впечатляюще. После двухчасового фильма осталось немного больше половины заряда. При обычной работе батарея теряет по 20-25%, но стоит поднять подсветку выше половины и делать что-то, что может даже немного раскрутить охлаждение, как эта цифра увеличится в два раза. Опять же, для такого ноутбука — вполне нормально. И это все при емкости аккумулятора в 57 Вт•ч.

Комплектный блок питания не очень крупный и не создаст много проблем при транспортировке. Но скорее всего он всегда будет путешествовать с ноутбуком. Опустошенную батарею получится зарядить за 1 час 35 минут, но только через проприетарный разъем, ведь зарядка через USB-C не поддерживается.