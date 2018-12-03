Acer обновляет ноутбуки Swift/Aspire и делает акцент на игровых устройствах

Компания Acer провела итоговую пресс-конференцию, представив новинки из различных классов, а также поделившись информацией о состоянии рынка мобильных систем в Украине. Согласно статистике GfK, за прошедший год (Q3 2017 – Q3 2018) средняя стоимость ноутбуков возросла с 12 400 до 14 700 грн, тогда как для Acer она увеличилась до 15 300 грн. – результат акцента на игровых моделях, а также устройствах среднего и высокого уровней. Текущая доля тайваньского производителя на рынке мобильных систем в нашей стране оценивается в 13–14%. Предлагая новые продукты, компания рассчитывает еще улучшить свои позиции.

Большое внимание производитель уделил компактным универсальным ноутбукам. В частности пополнилась линейка популярных и относительно недорогих Acer Aspire 5.

15,6-дюймовые модели A515-52/A515-52G получили алюминиевую верхнюю крышку, IPS-экран с разрешением Full HD и толщиной боковых рамок 7,82 мм. Для новых моделей используются процессоры Intel Core i3/i5/i7 8-го поколения U-серии, предусмотрены варианты как с интегрированной Intel UHD Graphics 620, так и с дискретной графикой GeForce MX 130/150. Объем оперативной памяти может составлять до 32 ГБ, а в качестве накопителей использоваться SSD с интерфейсом SATA объемом до 256 ГБ и HDD емкостью до 2 ТБ. Также заявлена поддержка Intel Optane Memory, а это значит, что на плате есть порт M.2 PCI-E. Особенность новых Acer Aspire 5 – крышка дисплея, открывающаяся на 180 градусов.

Ноутбук весит 1,8 кг, что очень даже неплохо, как для 15,6-дюймового среднеформатника. Новые Acer Aspire 5 уже доступны в продаже. Для интересующихся ценами отметим, что версия A515-52G с процессором Core i3-8145U, 8 ГБ ОЗУ, SSD 256 ГБ и предустановленной ОС Linux оценена в 18 499 грн (~$650).

Для тех, кто интересуется еще более компактными и легкими моделями, Acer предлагает устройства обновленной серии Swift 3. Производитель представил три модели. Это 13,3-дюймовая Acer Swift 3 SF313-51, а также 14-дюймовые ноутбуки SF314-55/55G и SF314-56/56G. Все устройства имеют алюминиевые корпуса, IPS-экраны с разрешением Full HD и тонкие боковые рамки.

Наиболее миниатюрная модель Acer Swift 3 SF313-51 весит всего 1,3 кг. Для ноутбука могут использоваться процессоры Core i3/i5/i7 в сочетании с интегрированной графикой, до 8 ГБ памяти памяти и SSD NVMe PCI-E емкостью до 512 ГБ. Производитель обещает автономность до 13 часов и цену от 22 690 грн (~$800), однако убедиться в этом мы сможем лишь в следующем году – поставки данной модели в Украину ожидаются со второго квартала 2019-го.

Особенность моделей Acer Aspire 3 SF314-55/SF314-55G – очень тонкий корпус, как для 14-дюймовых ноутбуков. Толщина устройств всего 14,9 мм. Для сравнения, у Macbook Air 2018 – 15,6 мм. Кроме того, новые Aspire 3 весят 1,35 кг, что тоже очень хороший показатель в своем классе.

Модели SF314-55/SF314-55G оснащаются недавно представленными чипами Intel Whiskey Lake-U семейств Core i3/i5/i7, до 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ SSD NVMe. Кроме интегрированной графики может использоваться GeForce MX150, собственно индекс “G” в названии ноутбука определяет наличие дискретного адаптера.

Начало продаж ноутбуков этой линейки ожидается в еще в нынешнем месяце. Доступные в нашей стране стартовые конфигурации еще не определены, однако учитывая ценник в 33 990 грн. (~$1200) подразумевает достаточно мощную платформу.

Если несколько дополнительных миллиметров толщины корпуса не станут обузой, а для хранения больших объемов данных желательно наличие жесткого диска, то для этих целей могут подойти модели Acer Swift 3 SF314-56/SF314-56G. Тот же набор процессоров Whiskey Lake-U и вариант с дискретной графикой GeForce MX150. При этом объем памяти может быть увеличен до 12 ГБ, а конфигурация накопителей включать SSD PCI-E до 512 ГБ и HDD до 2 ТБ. Кроме того возможны варианты с Intel Optane Memory. Ноутбуки все еще остаются весьма компактны в своем классе – толщина 18,7 мм, вес – 1,45–1,5 кг. Более того, если SF314-55/SF314-55G предлагаются только в серебристом и красном цветах, то здесь будут еще доступны варианты в синем и розовом. Модели данной линейки должны появиться в Украине в феврале следующего года со стартовой ценой от 21 000 грн (~$750).

Компания Acer обновила серию ультралегких ноутбуков Swift 5. На этот раз разработчики решили продемонстрировать, что не только 14, но и 15,6-дюймовый ноутбук может весить менее 1 кг. В этой номинации Acer соревнуется сама с собой. Других моделей со схожими характеристиками никто не предлагает. Удивительных результатов удается достичь используя комбинацию сплавов: магниево-литиевый – для верхней дисплейной крышки и магниево-алюминиевый – для остальной части корпуса.

Обе модели – Swift 5 SF514-53T и SF515-51T – получили сенсорные IPS-экраны с разрешением 1920×1080 и тонкими боковыми рамками (для 15,6-дюймовой модели – 5,87 мм). При этом заявлен цветовой охват на уровне 100% sRGB и яркость в 300 кд/м². Ноутбуки комплектуются только новыми процессорами Core i5-8265U или Core i7-8565U, оснащаются 8/16 ГБ ОЗУ и накопителями SSD PCI-E объемом до 512 ГБ. Дискретная графика в данном случае не предусмотрена. Несмотря на малый вес, емкости аккумулятора 15,6-дюймовой модели должно хватать на 10 часов работы, а 14-дюймового ноутбука – на 8 часов.

Acer Swift 5 SF515-51T ожидается в Украине еще в этом году по цене от 42 900 грн (~$1500), а 14-дюймовые модели SF514-53T появятся в начале 2019-го, а ожидаемая розничная стоимость заявлена на уровне 39 900 грн (~$1415).

Мониторы – еще одно большое направление в продуктовом ассортименте Acer. Компания предлагает самые разнообразные модели для различных категорий пользователей. За прошедший год производителю удалось занять третье место по объемам продаж в Украине. По итогам третьего квартала нынешнего года Acer заняла 18,42% рынка мониторов, улучшив свои показатели за год на 166%. Количественные показатели во многом делают офисные модели, но основным драйвером для дальнейшего роста становятся игровые модели.

В нынешнем году в ассортименте компании появился неординарный 27-дюймовый экран Acer Predator X27. Модель уже побывала у нас на тесте и действительно смогла удивить. Это один из первых мониторов с 10-битной IPS-матрицей с разрешением 4К, частотой обновления 144 Гц, поддержкой Quantum Dot и G-Sync HDR, расширенным цветовым охватом (99% Adobe RGB), зональной подсветкой и HDR1000. Текущая стоимость в 85 500 грн (~$3000). впечатляет не меньше технических характеристик, но и по такой цене мониторы покупают в Украине. Конечно, это ультимативная модель, тогда как для менее требовательных любителей поиграть компания готова предложить линейку мониторов Nitro.

После удачного старта относительно недорогих игровых ноутбуков серии Nitro, компания решила развить успех, используя возрастающую популярность уже узнаваемого бренда. В новой линейке мониторов Acer Nitro VG представлено восемь моделей с диагоналями от 21,5” до 27”. Для всех устройств используются скоростные IPS-матрицы, все экраны имеют схожий дизайн с тонкими рамками, поддерживают и поддерживают технологию AMD FreeSync. Разрешения и частоты обновления зависят от конкретных моделей устройств.

Из особенностей моделей Acer Nitro VG можно отметить возможность управлять параметрами мониторов c помощью дополнительного программной утилиты Acer Display Widget. Здесь доступны различные пресеты для типичных задач и возможность более тонкой регулировки параметров.

Некоторые мониторы серии Acer Nitro VG уже продаются в Украине, их ассортимент будет расширяться. Самая доступная модель VG220Q с диагональю 21,5” и IPS-матрицей 1920×1080@75Гц стоит 4200 грн (~$150). Представленный на демостенде 27-дюймовый VG270UP имеет разрешение 2560×1440 с частотой обновления 144 Гц и вскоре будет доступен по цене 14 599 грн (~$520).

Линейка Nitro пополняется различной периферией и аксессуарами, создавая свою игровую экосистему. Вместе с мониторами были показаны мышка с незамысловатым названием Acer Nitro Mouse, игровая поверхность Nitro Gaming Mouse Pad, гарнитура Nitro Headset и рюкзак для переноски ноутбука. Но подходе также клавиатура.

Ценники достаточно гуманные, но о качестве и удобстве устройств можно будет говорить после обстоятельного практического знакомства.