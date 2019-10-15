Обзор игрового ноутбука Acer Predator Helios 300





Хорошие игровые ноутбуки никогда не были дешевым удовольствием. Но, благо, прогресс не стоит на месте и интересные конфигурации «железа» становятся доступнее. Так что теперь намного проще получить портативный компьютер, который сможет показывать приличное количество кадров в секунду даже в новых играх, при этом он не будет стоить как два аналогичных десктопа. У Acer есть игровые лептопы для любого кошелька. В сегодняшнем обзоры мы посмотрим на возможности «младшего хищника» — обновленного Acer Predator Helios 300.

Комплектация и первые впечатления

Ничего неожиданного в комплекте поставки Helios 300 нет — ноутбук и блок питания для него. Для любителей фирменных аксессуаров у производителя есть все, что понадобится игроку, но уже имеющиеся мышь, гарнитура и прочее, естественно, подойдут. С учетом далеко не самой низкой стоимостить старших комплектаций, было бы приятно найти в коробке какой-то бонус, вроде транспортировочного чехла, например.

Настройка системы тут не предполагает дополнительных шагов, ведь ноутбук не оснащается сканером отпечатков пальцев или инфракрасной камерой. С фирменной утилитой тоже не придется долго разбираться, поэтому к работе можно приступить очень быстро.

Дизайн и удобство использования

Если у линейке Acer Nitro красные акценты, то у Helios они синие. Выглядит это не так агрессивно, но все равно в духе игрового компьютера. Подсветка есть у клавиатуры и логотипа на крышке дисплейного блока — простенько, но со вкусом. Такой лептоп выглядит интереснее, чем обычные офисные или домашние, но в игровой «тусовочке» такая внешность вряд ли будет претендовать на позицию самой заметной. Плохого в этом ничего нет, тем более, сравнимые по стоимости конкуренты не будут выглядеть намного интереснее.

Корпус ноутбука состоит из пластиковых и металлических панелей. Внешняя сторона дисплейного блока алюминиевая, а вокруг экрана пластик. Также и с топкейсом, где верхняя часть алюминиевая, а нижняя крышка пластиковая. Еще снизу есть четыре резиновый ножки, которые очень ухватистые и в комбинации с весом ноутбука (2,4 кг) хорошо помогают ему оставаться на месте. К слову, размеры корпуса ожидаемо далеки от скромных ультрабуков — 361×254×23 мм. Для такого пригодится рюкзак, особенно если в планах у пользователя частые поездки с компьютером.

Форма и отдельные детали Helios 300 повторяют модель Nitro 7. Самые заметные отличия заключаются в оформлении крышки экрана и логотипах. В остальном ноутбуки похожи. В этом, естественно, нет ничего особенного, но Predator будет стоить немного дороже, соответственно и акценты в дизайне у него немного поинтереснее.

Как любой игровой ноутбук, Helios 300 оснащается всеми необходимыми игроку интерфейсами для подключения внешних устройств, но есть нюансы с их размещением. Слева замок Kensington, порт для зарядки, Ethernet, два разъема USB-A и комбинированный 3,5 мм Jack. Справа размещены HDMI, Mini DisplayPort, еще один USB-A и USB-C. HDMI-кабели часто довольно крупные и размещение такого по центру справа может мешать тем пользователям, у которых справа еще и мышь. Намного лучше, когда такие разъемы вынесены на заднюю панель (это касается практически всех игровых ноутбуков). Ну а для тех, кто заодно занимается фото или видео, тут может не хватать слота для карт памяти.

В использовании не очень понравились только островатые стыки разных панелей топкейса, но в остальном у ноутбука все вполне хорошо. Клавиатура не прогибается под давлением рук, шарнир хорошо фиксирует дисплей, оформление явно указывает, что перед нами игровой ноутбук. Отдельно нравится дизайн задних вентиляционных отверстий, но на глаза они практически не попадаются.

Дисплей

Не так давно даже в недорогие игровые ноутбуки стали попадать хорошие IPS-матрицы с Full HD-разрешением. Последним же трендом стали экраны с высокой частотой обновления. И Helios 300 как раз является таким примером, где 15,6-дюймовый дисплей получил разрешение 1920×1080 точек и частоту обновления 144 Гц. Последнее важно, ведь для сильных игроков тех же соревновательных шутеров, лишние доли секунды на прорисовку действительно критичны. Да и в целом пользоваться экраном с высокой частотой обновления в разы приятнее.

Цветопередача, как для игрового ноутбука, на очень неплохом уровне. С такой матрицей классно будут смотреться как игры, так и фильмы или фотографии. Да, не все показатели замеров эталонные, но в ежедневном использовании это заметно только по температуре, да и на то обратят внимание только любители более «холодной» картинки.

Максимальный уровень подсветки составил 239 кд/м², чего хватит для работы в помещении. Тем более, как и должно быть у такого типа лептопа, покрытие дисплея матовое. Тем, кто любит поработать в полной темноте, можно будет опустить яркость до 13 кд/м², но, естественно, регулируется подсветка только вручную.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Как уже упоминалось, подобный топкейс мы недавно видели у модели Nitro 7. Клавиатура такая же. У нее точно так же на месте смещенной правее кнопки NumLk появилась клавиша запуска фирменного приложения PredatorSense. Основное отличие от клавиатуры Nitro тут в подсветке, которая может быть не только красной, и регулируется в четырех зонах (еще у нее есть разные режимы, но, субъективно, они резковаты и лучше оставить статический вариант). Для печати и игр клавиатура все также хороша.

Трекпад тоже позаимствовали из других моделей. Он вполне крупный для простого пользования и достаточно отзывчивый, чтобы заменить мышь (не для игр, естественно). Пусть игроки явно будут чаще пользоваться внешними манипуляторами, когда вдруг такого под рукой не окажется, трекпада хватит для обычных задач.

Динамикам сильно не хватает низких частот. Звука у Helios 300 хватит разве что для озвучки простеньких роликов на YouTube или пары серий сериала, но для музыки или игр лучше воспользоваться чем-то другим (для игр в принципе лучше использовать наушники, но об этом позже).

Качество картинки, которую показывает встроенная веб-камера, не ровня тому, что может практически любой современный смартфон. Тут ничего удивительного. А микрофоны улавливают слишком много постороннего шума (даже малейшие шорохи клавиатуры), поэтому гарнитура для связи будет необходимостью.

Производительность и ПО

В продаже есть модели с четырехъядерными процессорами Intel Core i5-8300H, и вплоть до шестиядерных Intel Core i7-9750H. В тестовой комплектации установлен последний в комбинации с GeForce RTX 2060 с 6 ГБ памяти. Объем ОЗУ составляет 16 ГБ (максимум 32), а накопителей сразу два: 256 ГБ SSD и 1 ТБ HDD. В магазине есть много вариантов комплектаций, которые соответственно будут влиять и на конечную стоимость. Подключаться к Сети можно как по гигабитному Ethernet, так и по Wi-Fi (802.11ac), а для аксессуаров есть Bluetooth 5.0.

Наша конфигурация очень хорошо справляется с играми. RTX 2060 уже позволяет приблизиться к значениям FPS, которые более соответствуют частоте обновления картинки на дисплее, что очень хорошо влияет на комфорт в играх. Во время тестовых замеров всегда использовались пресеты с высокими настройками графики, и чуть-чуть меньше сотни было только в FarCry 5 и Shadow of the Tomb Raider. В остальном как тесты, так и другие игры показали хорошие результаты.

FarCry 5 — 95

Shadow of the Tomb Raider — 93

Dirt Rally — 112

PlayersUnknown Battlegrounds — 115

GTA V — 130

CS:GO — 215

Но вот другой момент — нагрев. Ноутбук может начать троттлить спустя 10 минут игры. Это практически не ощущается в игровом процессе, но в AIDA все же это показывается. Корпус тоже может нагреваться, а все, что будет стоять около выходов теплого воздуха, точно также поднимет температуру. Летом от этого будет некомфортно. Вместе с этим система охлаждения довольно шумная, вот почему наушники будут очень полезны во время игр или сложных задач, а тем, кто будет сидеть рядом, это тоже создаст определенный дискомфорт. Особенно это ощущается, если активировать режим Turbo, который выжмет из ноутбука и СО максимум.

Для корректной работы в Window 10 не понадобится большое количество дополнительного софта, большую часть всего на себя берет фирменное приложение PredatorSense, для которого даже выделили отдельную клавишу. Там есть данные для мониторинга системы и управления штатным разгоном, а заодно настройки подсветки клавиатуры, переключение режимов звука и прочие мелочи. А если и этого будет мало, приложение можно связать с клиентом для смартфона и уже с его помощью менять какие-либо параметры.

Автономность

Как правило, этот пункт не является сильной стороной игровых ноутбуков, ведь мощные комплектующие и большие экраны редко могут долго протянуть без розетки. Емкость встроенного аккумулятора в Helios 300 составляет 58 Вт•ч, что позволило ноутбуку проработать два с половиной часа в тесте PCMark 8. Двухчасовой фильм оставит половину заряда, после чего еще около полутора часа можно будет поработать над простыми офисными задачами при комфортных настройках подсветки.

Довольно компактный блок питания придется брать с собой постоянно. Он хоть и не самый большой, весит все равно больше, чем БП для обычных ноутбуков. Зато на полную зарядку нужно не так и много времени — всего полтора часа.