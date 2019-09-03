Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 7





Все чаще к нам на обзоры попадают достаточно дорогие игровые модели с мощными конфигурациями и увесистыми ценниками. Но это не означает, что более дешевые модели не эволюционируют. Как раз наоборот. Средний и бюджетные сегменты уже начали появляться в более интересных корпусах, им достаются дисплеи с высокой частотой обновления и хорошим изображением, да и конфигурации становятся все привлекательнее. В сегодняшнем обзоре у нас новый Acer Nitro 7, который как раз попадает под все вышесказанное и стоит ощутимо дешевле топовых моделей.

Комплектация и первые впечатления

К нам в редакцию приехал розничный образец, где с ноутбуком и блоком питания есть только коннектор для установки второго накопителя. Естественно, есть документация и CD с драйверами (а привода нет). Мышки или рюкзака в комплекте ждать не стоит. При этом, если мышь у покупателя игрового ноутбука явно есть, то вот подходящего рюкзака может не оказаться, а без него транспортировать такой лептоп будет очень неудобно.

Ничего примечательного в настройке ноутбука нет, ведь тут обошлось без дополнительных средств аутентификации или оригинальных особенностей конкретно этой модели. Разве что можно будет познакомиться с несколькими дополнительными утилитами от Acer для мониторинга работы и управления охлаждением.

Дизайн и удобство использования

Ноутбуки линейки Nitro всегда были довольно сдержаны, но по ним все равно видно, что это не обычные офисные «работяги». Acer Nitro 7 выпускается только в формате 15 дюймов. Корпус сделан преимущественно из металла (пластик только вокруг экрана) и поставляется исключительно в черном цвете. На верхней крышке есть несколько глянцевых линий и такой же логотип. Субъективно, не помешала бы красная подсветка, но и так все выглядит неплохо.

Конечно же, как игровой ноутбук, Acer Nitro 7 не самый тонкий. При весе в 2,5 кг, его размеры составляют 363×259×19,3-23 мм. Для транспортировки явно понадобится соответствующий рюкзак. Топкейс высокий, а его грани резковаты. Хотя в использовании лично для меня это проблем не создавало. На нижней крышке есть четыре крупные ножки, которые неплохо держатся за стол.

Набор портов для подключения гаджетов и прочего вполне стандартный. На левой стороне есть пара USB-A (3.0), USB-C (3.1), HDMI, Ethernet и замок Kensington. На правой — комбинированный разъем для гарнитуры, USB-A (2.0) и разъем питания. Пусть место для картридера есть, производитель не оснастил ноутбук таковым. Но в остальном всего достаточно для современного игрового лептопа.

Что в использовании не очень комфортно, это стыки крышек, за которые можно зацепиться. Особенно это ощущается на углах. Поэтому брать ноутбук со стола стоит поаккуратнее. Но в остальном он очень похож на прочие подобные компьютеры. При этом у него не очень агрессивный дизайн, в котором только вентиляционные отверстия и красная подсветка подсказывают, что ноутбук помощнее офисного.

Дисплей Acer Nitro 7

Как это часто бывает у игровых ноутбуков, тут нет очень тонких рамок вокруг дисплея. Область под экраном достаточно высокая и поднимает его повыше обычного. Для 15,6-дюймовой панели тут уже стандартное Full HD-разрешение. Но что действительно хорошо, это частота обновления не 60, а 144 Гц. К скорости реакции совершенно нет претензий. Как в играх, так и во всех остальных задачах, работа с экраном от этого становится намного приятнее, и теперь это доступно не только в топовых линейках.

Но и матрица не подвела. В Nitro 7 установлен IPS-дисплей с очень неплохой калибровкой, максимальными углами обзора и хорошей цветовой температурой. На нем одинаково хорошо выглядят игры, фильмы или фотографии. Для обычной работы такой цветопередачи будет явно достаточно, но и для обработки фотографии или работы с графикой он может подойти.

Покрытие экрана матовое, как и должно быть у игрового ноутбука. Диапазон подсветки регулируется в пределах 21-317 кд/м², чего для помещения более чем достаточно. Но автоматически адаптироваться под ситуацию экран не умеет, поэтому любые корректировки придется делать вручную.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

Acer Nitro 7 позаимствовал клавиатуру у существующих моделей (например, прошлогоднего Nitro 5). Из новшеств в ней отдельная клавиша N для вызова приложения NitroSense на месте NumLk (который в свою очередь «сдвинули» правее), и немного более разнесенные клавиши. Теперь на ней проще печатать вслепую и опечаток значительно меньше. В остальном она такая же тихая и хорошо подходящая для игр.

Трекпад как раз не изменили. Он все также большой и окружен красным кантом. Такой площади хватает для обыденных задач. В этот раз с ПО нет проблем, сенсор правильно отличает случайные касания от всех остальных, и жесты тоже хорошо распознаются. Так что для простой работы можно обойтись трекпадом, но с подобным ноутбуком явно где-то рядом всегда будет мышь для игр.

Два динамика находятся на нижней части топкейса, в углах ближе к пользователю. Для такого корпуса вряд ли есть серьезная проблема с установкой динамиков помощнее, но, увы, похвалить звук не получится. Игры, и тем более музыка, будут лучше восприниматься от внешней акустики или наушников (последние явно есть у геймеров), ведь низких частот очень сильно не хватает. Правда, для пары эпизодов сериала или видео из Сети такого звука будет достаточно.

Как обычно, разрешение веб-камеры в лучшем случае только 720p, а картинка мыльная и шумная. То есть, даже для звонка по Skype родственникам или по работе еще будет хватать, но фронтальная камера любого смартфон будет заметно лучше справляться с такой задачей. Пара микрофонов находятся сразу возле камеры, и они улавливают все шорохи вокруг, не говоря уже о, например, клавиатуре. Еще и голос немного искажается. Поэтому для связи во время игр точно нужна будет гарнитура, иначе голосовой чат никак не будет комфортным для собеседников.

Производительность и ПО

В украинской рознице представлены модели с четырехъядерным процессором Intel Core i5-9300H или шестиядерным Intel Core i7-9750H, а графика при этом будет или NVIDIA GeForce 1650 с 4 ГБ, или 1660 Ti c 6 ГБ. При этом производитель снабдит ноутбук 8 или 16 ГБ ОЗУ, SSD-накопителя может не быть (или от 256 ГБ), HDD тоже в некоторых комплектациях отсутствует. Более подробно посмотреть доступные конфигурации можно на сайте производителя. В интернет можно попасть с помощью AC Wi-Fi или проводного подключения, а для беспроводных аксессуаров есть Bluetooth 5.0.

Тестовый Acer Nitro 7 имеет топовые для этой линейки процессор и видеокарту. Тут же есть 16 ГБ ОЗУ (возможный максимум — 32) и SSD-накопитель емкостью 512 ГБ. В комплекте есть коннектор для установки еще одного SSD или HDD. Несмотря на то, что видеокарта тут все равно немного отстает от тех, которые попадают в более дорогие игровые ноутбуки, процессор тут все равно мощный, а отставание графики не столь велико от тех же RTX 2060. Поэтому с комфортом можно будет поиграть даже на высоких настройках графики. Да, 144 кадра/сек при этом не будет, но в среднем 80, даже для сложных игр, можно ожидать:

FarCry 5 — 82

Shadow of the Tomb Raider — 68

Dirt Rally — 88

PlayersUnknown Battlegrounds — 80

GTA V — 66

CS:GO — 185

Больше кадров можно получить немного снизив требования к графике. Для тестов использовались наивысшие настройки качества изображение. Если же показатели FPS будут очень принципиальны, то понизив настройки картинки, можно будет получить цифры повыше, но лично мне было весьма комфортно играть даже с максимальными настройками графики.

С терморегуляцией у ноутбука все неплохо. В режиме обычной работы практически вся поверхность топкейса остается прохладной, хотя внутри датчик покажет около 50°C. Игры поднимут этот показатель до 90-95°, но горячей подладонная поверхность или клавиатура не станут. Снизу на крышке большие решетки, через которые виднеется подсветка кулеров и заходит воздух. Остальные потоки осуществляются через большие прорези сзади и на правом боку. Из последней сильно не дует и дискомфорта во время игр не будет. Правда ставить прохладные напитки за ноутбуком не лучшая затея, ведь там как раз выдув тепла очень хорошо ощущается.

Шума от охлаждение много. Даже без сильной нагрузки вентиляторы слышно. Они работают на скорости 2100-2600 оборотов/мин, и даже это можно легко услышать в тихом помещении. Максимальное значение — 6100, и тут уже шума будет намного больше, а без наушников играть будет не очень приятно. Это уже не говорят об окружающих, которым этот звук точно также не понравится. Правда, если ноутбук не подключен к питанию, вентиляторы могут отключаться, но автономность игровых ноутбуков вряд ли позволит долго работать в таком режиме.

Для Windows 10 тут есть пара фирменных приложений. Стандартно для Acer есть Care Center, где можно посмотреть общую информацию, найти апдейты и базово следить за системой. Дополнительно есть приложения NitroSense (для управления охлаждением), Wawes MaxxAudio (с пресетами для звука, которые намного лучше его не делают), а также Killer Control Center и Acer Network Optimizer для контроля за сетью.

Автономность

В Nitro 7 установлена батарея емкостью 58 Вт•ч. В тесте автономности PCMark 8 она выстояла 3 часа, что не так и плохо, как для игрового ноутбука. При обычной работе с комфортным уровнем подсветки и, возможно, тихой музыкой на фоне, расходуется около 30-40% заряда, тогда как двухчасовой фильм будет стоить около половины. Это в принципе типичные показатели для лептопа такой категории.

Что таки понравилось, это довольно небольшой размер блока питания. От него ноутбуку понадобится полтора часа на полную зарядку. Но забывать его дома нельзя, ведь розетки Nitro 7 долго не протянет, а играть так тем более будет проблематично без питания.