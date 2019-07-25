Swift 7 — обзор очень легкого и тонкого ноутбука Acer





Для многих пользователей в ноутбуке в первую очередь важна портативность. Ехать далеко с тяжелым лептопом не хочется, а работа или личные задачи все же иногда требуют наличия с собой компьютера. Так появились ультрабуки, которые немного пожертвовали производительностью в пользу портативности. Других компромиссов тоже хватало, но такой класс ноутбуков все же продолжал находить своих поклонников, а заодно наращивать мощность и избавляться от «детских болезней». В сегодняшнем материале мы посмотрим на эволюцию Acer Swift 7 (у нас уже были обзоры предыдущих моделей: 1, 2), который при 14-дюймовом экране весит меньше килограмма и больше напоминает папку для бумаг, а не портативный компьютер.

Комплектация и первые впечатления

Так как подобный ультрабук покупается для постоянных перемещений, производитель предусмотрел в комплекте (кроме обычного набора из самого устройства и блока питания) стильный чехол-конверт. Он достаточно жесткий, чтобы защитить корпус от мелких неприятностей, которые могут произойти в дороге. Чехол будет полезен в сумке или рюкзаке, также его вполне удобно просто носить в руке (например, если нужно всего-то дойти от дома до машины, брать с собой рюкзак для ноутбука совсем не обязательно). Также в комплекте есть переходник на USB-A, HDMI и с дополнительным разъемом USB-C, но к нам тестовый образец приехал без него.

При первом включении компьютера есть отдельный пункт настройки сканера отпечатков пальцев, а в остальном старт работы привычный для Windows. Дополнительно есть небольшой бонус в виде 25 ГБ на год в облачном хранилище Dropbox. После настройки внимание переключится на мелочи в эргономичности, которых у ноутбука достаточно много, и некоторые из них потребуют привыкания.

Дизайн и удобство использования

По размерам корпуса сразу понятно, что перед нами именно ультрабук. И действительно, 317,9×191,5×9,95 мм — маловато, как для 14-дюймового ноутбука. А вес и вовсе кажется чем-то не совсем реальным, ведь составляет всего 890 грамм. Это впечатляет, ведь есть всего несколько конкурентов, которые при таком экране весят меньше килограмма. Это сразу говорит о предназначении Swift 7 — быть максимально портативным компьютером, который все время находится с владельцем.

А выглядит он при этом достаточно стильно, хоть и очень лаконично. В оформлении нет особых дизайнерских изысков, просто матовая поверхность и пара срезов по бокам (они помогают корпусу казаться еще немного тоньше, чем есть на самом деле). Сделан ноутбук из магниевого сплава и поставляется в белом или черном вариантах цветов. Также на корпусе есть пара логотипов, которые помогут узнать производителя. На нижней крышке есть пять резиновых ножек, которым помогает еще парочка на шарнире. Все они довольно ухватистые, но за счет совсем не большой прижимной силы, сдвинуть ноутбук относительно просто. Правда, во время обычной работы случайных движений не бывало.

На корпусе есть только два разъема USB-C и 3.5 мм Jack для наушников. Рядом с последним расположены два диода индикации активности. Для подключения обычных флешек и монитора в комплекте есть переходник. Вполне вероятно, что большинству пользователей этого будет достаточно. Но как только понадобится Ethernet или дойдет дело до карт памяти, придется поискать дополнительный адаптер, или лучше хаб, которые в зависимости от набора возможностей и качества, обойдутся в дополнительные $50-150.

В использовании такой ультрабук, конечно, очень приятен, но не без слабых мест: корпус довольно хиленький и прогибается даже от небольшого давления, а открывать его не всегда удобно, ведь «козырек» на крышке маленький. Но эти мелочи совершенно легко прощаются благодаря компактным размерам и портативности. Для сравнения, MacBook Air оснащен меньшим дисплеем (пусть и не сильно принципиально, но все же меньшим), а его корпус больше. Еще и разница в весе при этом заметная, где Air весит больше Swift 7 на iPad mini.

Дисплей

Экран тут особенно понравится любителям тонких рамок. В этой модели они действительно очень маленькие, даже вытеснили веб-камеру на топкейс, а площадь экрана на панели составила 92%. Но это сыграло злую шутку, ведь дисплей сенсорный. Каждый раз, поправляя угол наклона дисплея перед собой, я его задевал, а касание засчитывалось. Вроде бы и мелочь, но случайно получалось переместить фокус открытого приложения или вызвать контекстное меню на рабочем столе, что немного отвлекало от текущей задачи.

Сам же дисплей понравился. Формат 14 дюймов отличный. Full HD-разрешения ему достаточно, а других опций не предусмотрено. Угол разворота позволит найти удобную позицию практически в любой ситуации, но полностью развернуть его не получится.

Под стеклом установлена IPS-матрица. Цветовой охват, температура и гамма у Swift 7 близки к шаблону. Это же хорошо видно и в повседневном использовании. Изображение хорошее и в этом плане экран только радует. Он вполне подойдет даже для работы с фото, например. Не думаю, что обычный пользователь ультрабука сможет хоть как-то придраться к цветопередаче.

Уровень яркости меняется в диапазоне 17-243 кд/м², чего в помещении чаще всего хватало, даже при учете глянцевого покрытия экрана, но маловато для открытого пространства в солнечный день. Автоматически подсветка не регулируется.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

С прошлого раза клавиатуру не меняли, как и ее отличительные особенности: ряда F-клавиш все еще нет, а их функциональность осталась на ряде цифр с доступом через Fn; Caps Lock делит место с тильдой, а Backspace потеснили с Delete; блок стрелок также дополнен клавишами PgUp и PgDn. Все эти решения потребуют немного времени, чтобы запомнить позиции, но слепому набору текста они практически не мешают. Используя только эту клавиатуру, конечно, привыкнуть просто, но если это не единственный компьютер, с другим размещением клавиш могут быть конфликты.

Под клавиатурой разместился растянутый трекпад. У него хорошо с чувствительностью и точностью работы, также он правильно распознает жесты. Но вот клика у него нет. Так, чтобы, например, захватить и перетащить файл, нужно будет сделать даблтап и потянуть файл в нужное место. К этому тоже можно быстро привыкнуть, но с кликом лично мне намного удобнее. В любом случае, некоторые действия можно дополнить/заменить с помощью сенсорного экрана.

Рядом с кнопками есть сканер отпечатков пальцев, который заодно выступает и кнопкой включения. Его разместили слева у верхнего края клавиатуры. Он настраивается сразу на старте работы и в будущем в его параметры можно не заходить. Срабатывает датчик преимущественно точно и практически не заставляет ждать, что значительно ускоряет скорость входа в систему.

Звуком занимаются два динамика, направленные «в пол». Они не очень громкие и практически не отыгрывают бас, поэтому объема у звука не будет. На музыкe это сказывается пагубно. Зато даже на максимуме громкости динамики не начинают хрипеть, что слегка исправит ситуацию в случае с просмотром видео в Сети или фильма. Для прослушивания музыки подключить наушники или внешние колонки ничто не мешает, есть стандартный разъем и Bluetooth.

Веб-камера получила свою особенность. У нового Swift 7 она находится в топкейсе и может открываться в нужный момент. Это должно понравиться тем, кто заклеивает камеру, но не понравится тем, кто часто ею пользуется. Из-за такой позиции, она смотрит в подбородок пользователя, а левой рукой на клавиатуре можно перекрыть большую часть изображения. Да и качество у нее стандартно слабенькое, как у большинства камер ноутбуков. Микрофоны находятся рядом и неплохо передают голос. Во время разговора лучше воздержаться от печати, ведь собеседник будет отлично слышать нажатия на клавиши.

Если оставить камеру открытой и закрыть крышку ноутбука, вероятно, со временем это тоже может оставить след на стекле, но на сам механизм это не должно влиять.

Производительность и ПО

Небольшие габариты хоть и отлично сказываются на портативности, негативный эффект от них проявляется в ограниченной производительности. Наш тестовый образец оснащается двухъядерным процессором Intel Core i7-8500Y (1,6 ГГц) с интегрированной графикой Intel UHD Graphics 615, 8 ГБ LPDDR3 оперативной памяти и SSD-накопителем емкостью 512 ГБ. Для связи используется стандарт Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0.

Охлаждение пассивное, что делает ноутбук очень тихим, но и излишне теплым под нагрузкой. Во время простой работы с документами и браузером датчики показывали до 40°C, но стоит компьютер нагрузить, как температура значительно увеличится (до 80-90°C), а почувствовать это можно будет прикоснувшись к правому краю топкейса (приблизительно четверть корпуса нагревается как сверху, так и снизу). Понятно, почему так происходит, хотя я не уверен, что пользователи подобных компьютеров часто их нагружают до такой степени, а офисные задачи и просмотр фильмов на температуре корпуса практически не сказываются.

Производительности не так и много. Ноутбуку требуются лишние пара секунд на запуск приложений и полную загрузку, не все даже простые процессы происходят так быстро, как это делают более сильные машины. Но нельзя сказать, что все работает сильно медленно и такой скорости не хватит для нетребовательных задач. Вовсе нет. Да и почувствуют эти мелкие задержки далеко не все пользователи. Хотя для желающих поиграть в перерывах это очевидно не то решение, которое они ищут, о комфортной игре даже на низких настройках графики речи не идет.

Предустановленный Windows 10 компания дополняет набором приложений Booking, Netflix, LinkedIn и прочими, включая антивирус, работа которого может замедлить скорость реакции компьютера. Среди прочего есть фирменная утилита Acer Care Centre, которая минимально поможет с обслуживанием и поддержкой.

Автономность

Производитель заявляет, что батареи емкостью 2770 мА•ч должно хватить на 12 часов работы. Тестовый образец показывает более скромные результаты. В тесте PCMark его хватило на 4 часа 44 минуты. При обычной офисной работе теряется 15-20% заряда в час, а двухчасовой фильм в среднем потребует более 20%. Такие цифры получаются, если совершенно не ограничивать себя в уровне подсветки и громкости звука (а это значения близкие к максимальным).

Если же все-таки нужно на длительный период времени покинуть привычное рабочее место, то прихватить с собой блок питания будет совсем не сложно, он маленький и легкий. Ко всему, если рядом будет другой адаптер с USB Type-C, то он тоже подойдет (к примеру, БП от моего MacBook Pro устроил Swift 7). Полная зарядка батареи займет чуть-чуть больше двух часов.