Обзор ультратонкого ноутбука Acer Swift 7 (2018)

Топовые ультрапортативные ноутбуки компании Acer имеют собственные интересные особенности. К примеру, Acer Swift 5 — очень лёгкие: менее 1 кг, и это при диагоналях 14 и 15 дюймов. Линейка Acer Swift 7 (и модель 2018 года, которая у нас на обзоре в частности) может похвалиться минимальной толщиной: это — самый тонкий ноутбук на рынке, во всяком случае, так было на момент анонса в январе 2018 года. А мы посмотрим, чем ещё интересен Acer Swift 7 (2018).

Комплект поставки

Acer Swift 7 (2018) поставляется в красивой чёрной коробке с названием модели и схематическим изображением ноутбука в профиль.

В комплект Swift 7 входит сам ноутбук, чехол-конверт, блок питания, силовой кабель, небольшая док-станция и набор документации.

Дизайн, материалы и особенности конструкции

Современные ультрапортативные ноутбуки уверенно двигаются в сторону уменьшения толщины, веса и рамок по периметру экрана. Первый Acer Swift 7 удивил толщиной 9,98 мм, герой сегодняшнего обзора, обновлённый Swift 7, получился ещё тоньше: 8,98 мм. Да и конструктивно есть некоторые отличия от предшественника, хотя в целом общая стилистика осталась прежней.

Ноутбук воспринимается ещё более тонким, чем есть на самом деле благодаря боковым граням, которые сужаются к краям и выглядят острыми. Линейные размеры остались близкими к предшественнику, но благодаря уменьшенным рамкам по бокам и над дисплеем, удалось 13.3-дюймовую матрицу заменить 14-дюймовой. Экран сенсорный, соответственно, он прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass NBT, которое разработано как раз для ноутбуков с сенсорными экранами.

Корпус полностью металлический. По ощущениям довольно качественный, нигде не прогибается и не продавливается. Acer Swift 7 2018 выпускается только в одной расцветке: чёрный матовый. Выглядит очень приятно и не слишком маркий благодаря покрытию: отпечатки пальцев практически не видны.

Крышка с экраном крепится двумя шарнирами, которые хорошо фиксируют в нужном положении и позволяют открыть ноутбук на 180°. Возможность не самая востребованная, но её наличие определённо лишним не будет. Что несколько удивило в конструкции ноутбука — это положение веб-камеры с микрофонами. Она находится под экраном, на довольно широком “подбородке”, где ещё и логотип поместился. При этом, рамки по бокам и над экраном не настолько узкие, чтобы такое решение было необходимым.

Конструктивно между экраном и рабочей поверхностью в открытом состоянии есть большой промежуток. Рядом с правым шарниром, на верхнем выступе рабочей поверхности разместилась пара светодиодных индикаторов работы и зарядки. Ещё небольшая одна особенность конструкции — кнопка питания. Несмотря на то, что это не трансформер, она расположилась на правой грани ноутбука. Рядом с ней может быть лоток для SIM-карты в версии с поддержкой LTE (у нас вариант без):

В целом, визуально и по качеству сборки, материалов, Acer Swift 7 получился очень приятным и интересным. Ощущается дорого и надёжно.

Разъёмы и комплектный док

Очень тонкий корпус не позволил установить много разъёмов. В Acer Swift 7 их всего три, они расположены на левом торце ноутбука. Есть 3,5-мм комбинированный аудиоразъём и два USB Type-C, к которым подключается и блок питания, и периферия. Для подобных ноутбуков подобный набор уже становится привычным.

В комплекте есть небольшая док-станция, которая позволяет несколько облегчить ситуацию: на ней есть полноразмерный USB, HDMI и USB Type-C. Правда есть небольшой нюанс: флешка не будет работать если зарядное устройство подключено к доку. Так что док и ЗУ стоит подключать в отдельные разъёмы Type-C.

Дисплей

Acer Swift 7 получил 14-дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 и защитным стеклом. Вариантов без сенсора с матовым покрытием у нас не ожидается (да и вообще похоже, что конфигурация ноутбука одна). Такого разрешения вполне достаточно, сам экран качественный, углы обзора максимальные. По нашим замерам, максимальная яркость составляет 314,767 кд/м2, яркость чёрного поля — 0,286 кд/м, а контрастность — 1101:1, показатели очень неплохие, как для ноутбука.

Калибровка также хорошая: экран немного уходит в прохладные оттенки, но в разумных пределах. Цветовая погрешность ΔE не превышает 8, а цветовая температура колеблется между 6500 и 7500K, что более, чем хорошо для “повседневного” ноутбука. Производитель не позиционирует ноутбук как решение для обработки фотографий и видео, да и производительности маловато для таких задач.

Платформа, производительность и звук

В Acer Swift 7 (2018) не так много нововведений в конфигурации по сравнению с предыдущей версией. Установлен тот же 14-нанометровый 2-ядерный процессор Intel Core i7-7Y75 семейства Kaby Lake, работающий на частоте 1,3 ГГц (3,6 ГГц в режиме Turbo Boost) с графикой Intel HD Graphics 615. У предшественника ещё была конфигурация с i5. Расчётная мощность составляет 4,5 Вт. Это очень скромное по производительности решение, но оно имеет и ряд преимуществ: небольшое энергопотребление и отсутствие необходимости в активной системе охлаждения. Соответственно, вентилятора в ноутбуке нет.

Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, DDR3-1866:

Ещё одно отличие от предшественника — SSD-накопитель. Раньше использовалось решение с интерфейсом SATA, теперь это PCIe Gen3x2 NVMe. В данном случае установлен SK Hynix BC501 на 256 ГБ. Это не топовое решение, но накопитель демонстрирует хорошую скорость работы:

Acer Swift 7 (2018) вполне ожидаемо не может похвастаться внушительной производительностью, но он и не позиционируется как решение для «тяжёлых» задач. При повседневном использовании его производительности вполне достаточно для комфортной работы с документами, браузером и Photoshop для базового редактирования фотографий. Результаты в тестах производительности соответствующие:

Активная система охлаждения действительно не нужна: даже при длительных нагрузках перегрева не наблюдается. Температура процессора не поднимается выше 72°С, троттлинга не нет. Ощутимо греется область над клавиатурой, но это никак не влияет на удобство использования или работу.

За звук отвечает пара небольших динамиков на нижней части ноутбука. Запаса их громкости вполне достаточно для комфортного просмотра фильмов или видео с YouTube. На корпусе есть логотип Dolby Audio, а для настройки — соответствующее приложение:

Клавиатура и тачпад

В Acer Swift 7 (2018) используется клавиатура основного типа. Ход кнопок неплохой, вполне информативный (особенно учитывая толщину корпуса) и появилась подсветка, чего не было в прошлой версии. Но раскладка оказалась крайне спорной: ряд функциональных кнопок F1-F12 отсутствует как таковой, они совмещены с рядом цифр через Fn, в итоге кнопка тильды, она же буква «ё» переехала и располагается рядом с уменьшенным Caps Lock, а на её месте теперь Esc, что в первое время очень раздражает. Уменьшился Backspace, теперь рядом с ним — Del. Кнопки PgUp и PgDn совмещены с Home и End и расположились по бокам от стрелки вверх:

Тачпад комфортных размеров, с хорошей чувствительностью и удачным покрытием, по которому пальцы хорошо скользят. Но кликов нет как таковых, для кого-то это может быть не очень приятным моментом.

Дактилоскопический сканер расположился слева от клавиатуры. Он срабатывает достаточно точно и быстро.

Автономность

Ёмкость аккумулятора Acer Swift 7 составляет 36 Вт*ч или 4 580 мА*ч. Обещают до 10 часов автономной работы. В тесте PCMark в режиме максимальной производительности с яркостью 75%, ноутбук выдержал чуть менее четырёх часов:

В реальных же условиях, при комфортной яркости (обычно это ниже 50%) и работе с документами/в браузере, получается приблизительно 8 часов.