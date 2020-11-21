American Truck Simulator – Colorado: карьер по добыче костей, улицы имени динозавров и фирменный магазин марихуаны





Честно говоря, в этот раз я не планировал развлекать вас историями из жизни виртуального дальнобойщика. Не очень-то хорошо использовать один и тот же литературный прием дважды, тем более в течение одного года. Но American Truck Simulator – Colorado, новое DLC к ATS, прямо-таки подталкивает к этому. Что ж, встречайте историю о крохотном городке посреди нигде – о Динозавре, штат Колорадо.

American Truck Simulator – Colorado Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки украинский, русский, английский

Разработчики SCS Software

Издатель SCS Software

Сайты Steam

Ладно, окей, правильно название города Dinosaur, Colorado, произносится, конечно же, как Дайнэсор, но мы-то понимаем, что имеется в виду. В Дайнэсор вы можете попасть по Главной улице Америки – U.S. Route 40, если будете ехать из Стимбот-Спрингс в Рейнджли, расположенный практически на границе с Ютой. Дайнэсор не отмечен на карте ATS, но вы его точно не пропустите, на въезде в город вас встретит табличка с динозавром, кроме того, парочка статуй ящеров расположена в парке как раз напротив поворота на Рейнджли. Но почему этот крохотный городок в Колорадо называется так странно?

Вообще-то изначально, еще в XIX веке городок в округе Моффат назывался Бакстер Спринг, в честь Арта и Фанни Бакстер, чья ферма находилась на этой земле. Статус города поселение получило в 1947 г. и тогда же его название изменили на Артезия, в честь водных источников, расположенных рядом и высоко ценившихся во время нефтяного бума 40-х гг. прошлого века. Свое современное название городок получил в 1966 г., так жители решили получить свою часть прибыли от продажи тематических сувениров туристам, посещающим расположенный неподалёку национальный парк Dinosaur National Monument. Собственно, дорога к карьеру, в котором «добывают» кости доисторических ящеров, отворачивает от шоссе 40 сразу же за околицей Дайнэсор.

Жители пошли еще дальше и переименовали все улицы в честь динозавров, кости которых находят в каньоне на месте слияния рек Грин и Ямпа. Так что здесь есть бульвар Бронтозавра, автострада Стегозавра, терраса Трицератопса, улица Тираннозавра, переулок Аллозавра и т.д. Почтальоны наверняка веселятся от души, а таблички с названиями улиц уходят туристам как горячие пирожки.

В крохотном Дайнэсор с населением всего 332 человека есть: ратуша, библиотека (когда-то была и школа, по крайней мере улица с таким названием осталась), магазин алкоголя, несколько сувенирных лавок, маленький ресторанчик, пара мотелей и большущий магазин Rocky Mountain Cannabis, в котором совершенно легально торгуют марихуаной. Дело в том, что в Колорадо каннабис легализован не только для медицинского, но и для рекреационного использования, а в соседней Юте, до границы с которой от Дайнэсор всего-то 5 км, конопля и ее производные строго запрещены. Думаю, выторг у Rocky Mountain Cannabis должен быть неплохим.

Впрочем, история про городок Дайнэсор далеко не единственная, которую можно найти в American Truck Simulator – Colorado. С каждым новым DLC разработчики из SCS Software прячут все больше отсылок и просто приколов внутри своей игры. Например, что-то необычное явно происходит в округе Кит-Карсон. Он тоже не обозначен на карте, но находится на полдороге из Ламара в Денвер. Здесь на удивление много полиции, причем они явно ищут что-то и допрашивают окружающих. Я думаю, что это отсылка к документальному криминальному шоу Homicide Hunter: Lt. Joe Kenda, события которого разворачиваются в Денвере и окрестностях.

А еще в Colorado можно найти две самые красивые дороги за всю историю симуляторов от SCS Software. Это Million Dollar Highway – участок U.S. Route 550 между Сильвертоном и Юрей, а также Trail Ridge Road – извилистый гористый участок U.S. Route 34 внутри национального парка Роки-Маунтин. В последний, кстати, не пускают грузовики с трейлерами, так что, если вы попадете сюда с грузом – приготовьтесь заплатить штраф. Невероятно красивые дороги, только за них American Truck Simulator – Colorado заслуживает самых высоких оценок.

Еще одно интересное место на карте – Denver International Airport. Здесь можно найти Ан-124 «Руслан» на стоянке и даже попробовать припарковать в нем свой грузовик. Да, огромная синяя лошадь с горящими глазами – это нормально. Так и в реальности.

Одним словом, в Колорадо действительно есть что посмотреть. По примеру American Truck Simulator – Idaho, вышедшей в июле 2020 г., авторы добавили в новое DLC обзорные точки, которые несомненно стоит посетить. А также новые города, новые типы индустрии и прочее.

Кроме того, пополнился и автопарк American Truck Simulator. Вслед за Mack Anthem, добавленном в игру 28 апреля 2020 г., уже 30 сентября 2020 г. в игре появился новый тягач – Western Star 49X от Western Star Trucks. Причем впервые в истории это событие произошло одновременно с реальной презентацией автомобиля производителем! Пока что Western Star 49X, впечатляющий своим милитаристским дизайном, доступен только с кабиной Day Cab, но разработчики обещают добавить вскоре и кабины со спальными местами. Что ж, надеемся, когда-то в игре появятся и другие грузовики Western Star – 4700, 4800, 4900 и, конечно же, 5700XE.

Но и это еще не все, буквально в момент написания этой статьи SCS Software анонсировала скорое появление в игре еще одного тягача, Freightliner Cascadia от компании Freightliner. Это обновленная версия Cascadia 2017 г., интересно, захотят ли разработчики и производители добавить в игру новую электрическую eCascadia, поставки которой потребителям стартуют в 2021 г.

Одновременно с выходом American Truck Simulator – Colorado разработчики выкатили очередное большое обновление игры, патч 1.39. В нем игроки получили новый стартовый экран с меню контроля модификаций, были добавлены несколько низких трейлеров-платформ. Как мы и предполагали, по аналогии с Idaho обзорные точки появились и в других штатах. Первыми по десять «кинокамер» получили Washington и Utah. Отличный апдейт.

Вообще, 2020 г. получился очень удачным для American Truck Simulator. В игре появились новые возможности, была обновлена графика и звук, карта расширилась на два штата, появилось два и анонсирован еще один грузовик. Отличный темп, SCS Software, так держать!

Пользуясь случаем, хочется поздравить SCS Software со своеобразным юбилеем. 18 лет прошло с выхода Hard Truck: 18 Wheels of Steel, первого симулятора седельных тягачей от чешских разработчиков. С праздником, дамы и господа!