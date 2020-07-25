American Truck Simulator – Idaho: немецкий барон, атомный свет, дьявольская подводная лодка и 50 ядерных реакторов





Мало кто без подсказки покажет на карте США расположение штата Айдахо. Средний Запад? Район Великих равнин? Северо-запад? Айдахо вряд ли можно назвать туристической Меккой Америки, большинство туристов выбирают Калифорнию, Нью-Йорк или Флориду, тем не менее, в Айдахо тоже есть на что посмотреть. И новое DLC для симулятора дальнобойщика American Truck Simulator – Idaho, попытается нас в этом убедить.

American Truck Simulator – Idaho Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки украинский, русский, английский

Разработчики SCS Software

Издатель SCS Software

Сайты Steam

Для меня Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator – это способ отправиться в путешествие тогда, когда путешествия в реальном мире недоступны, как, например, сейчас. И если ETS2 ценен возможностью побывать в местах, где я уже был или в которые планирую попасть в скором времени, то ATS – возможностью увидеть то, что я вряд ли увижу иным способом. ATS радует случайными встречами и историями, которые скрываются за ними. Я расскажу вам одну. О городе Арко, штат Айдахо, о немецком физике бароне фон Арко, атомном свете, дьявольской подводной лодке и 50 ядерных реакторах.

Я наткнулся на Арко, когда вез груз диоксида кремния из г. Салман (первопоселенцы были простые парни – город Лосось на Лососевой реке) в г. Айдахо-Фолс (город Водопады Айдахо на Змеиной реке, я же говорю, простые парни). Арко даже не был обозначен на карте — так, несколько домиков на повороте. Мое внимание привлекло каменное здание с гордой надписью на фронтоне: «Арко, Айдахо – первый в мире город, освещенный атомной энергий», и я полез в Википедию.

Арко появился на перекрестке маршрутов почтовых карет, и вначале отцы основатели хотели назвать его просто Junction, Перекресток (простые парни, да). Но Генеральный почтмейстер США решил, что это слишком простое и часто встречающееся название и предложил назвать город в честь барона Георга фон Арко, немецкого физика и главного инженера выпускающей вакуумные лампы компании Telefunken, который как раз в это самое время посетил Вашингтон. Сказано – сделано! Даже генеральные почтмейстеры США очень прост… ну, вы поняли.

Эпизод, гордо вынесенный жителями Арко на фронтон городской мэрии / центра отдыха, произошел 17 июля 1955 г. Электричество поступило с экспериментального ядерного реактора BORAX-III, размещенного на территории Национальной Станции Тестирования Ядерных реакторов, сейчас это Национальная Лаборатория Айдахо. Станция была основана в отдаленном районе Айдахо еще в 1949 г., и с тех пор на ее территории было построено более 50 экспериментальных ядерных реакторов. Несмотря на то что многие из них давным-давно отключены, НЛА до сих пор остается местом наибольшей концентрации ядерных реакторов в мире.

Здесь же произошел и первый в истории фатальный инцидент, связанный с атомной энергетикой. 3 января 1961 г. экспериментальный реактор SL-1 взорвался из-за ошибки оператора. Погибло три человека. Активная зона реактора расплавилась и в атмосферу было выброшено 3 ТБк радиоактивного йода. Через 25 лет похожая, но намного более серьезная авария, произойдет в Чернобыле.

Еще одна необычная достопримечательность городка Арко, штат Айдахо – палубная надстройка (американцы говорят – sail, европейцы – fin), атомной подводной лодки USS Hawkbill (SSN-666) (Морская черепаха) класса Sturgeon (Осетр). Из-за своего бортового номера подлодка вполне ожидаемо получила на флоте известность как The Devil Boat, Дьявольская Лодка. Смешно, но ошибка в написании названия (на самом деле нужно Hawksbill), идет от предыдущего корабля, в честь которого была названа SSN-666 – подводной лодки Второй мировой USS Hawkbill (SS-366). Да, правильно говорить не ходовая рубка, а ограждение выдвижных устройств, ходовые рубки американских подлодок давным-давно размещаются внутри прочного корпуса.

Вот так короткая встреча на ночной дороге привела к часовому погружению в Википедию. За это я и люблю ETS2/ATS. Кстати, в крохотном Арко, посреди нигде, штат Айдахо, в котором живет всего 900 человек, есть больница с МРТ-аппаратом, поле для гольфа, стейк-хауз, школа и научный центр.

Нужно, наверное, сказать что-то и о самом DLC American Truck Simulator – Idaho. Что ж, Айдахо — не самый густонаселенный штат США (40-е место из 50-ти), зато он достаточно крупный (14-ый по площади), вытянут с севера на юг и включает в себя сразу несколько интересных климатических зон. На юге, на границе с Невадой и Ютой, это практически пустыня, которая переходит в густые леса и гористые районы на Севере, ближе к границе с Канадой. Кроме того, здесь есть несколько интересных природных образований, тот же Национальный памятник США Лунные Кратеры – черные лавовые поля, оставшиеся после извержений вулкана, последнее из которых случилось около 2100 лет назад и оставило свой след в фольклоре индейцев.

Новая фишка, которую SCS Software представила в ATS Idaho – это так называемые Обзорные точки, новый тип отметки на карте, при остановке на которой вам показывают короткий ролик на движке, демонстрирующий природные или рукотворные красоты данного места. В American Truck Simulator – Idaho десять Обзорных точек, и мы рекомендуем посетить их все (есть соответствующая ачивка). Очень надеемся, что авторы добавят такую же функциональность и на старые части карты, Washington, Utah и т.д.

Естественно, появились в American Truck Simulator – Idaho и новые, специфические для данного штата типы промышленных и сельхозобъектов. В данном случае это картофельные фермы, ведь Айдахо – признанная картофельная столица США. Сами города, дороги и окружение стали, кажется, еще более детализированными.

Вообще, благодаря появившейся в патче 1.38 (вышел накануне релиза ATS Idaho), поддержки технологии Procedural ambient occlusion generation (SSAO) картинка в American Truck Simulator существенно похорошела. Нет, это все еще не Forza Horizon 4, но прогресс явно налицо. Кроме того, патч внес изменения в дорожную сеть старых DLC, добавил полностью переработанный Лас-Вегас, новый звуковой движок с поддержкой доплеровских эффектов, обновленную систему навигации и многое другое.

Чуть ранее, 28 апреля 2020 г., в American Truck Simulator появился новый тягач – Mack Anthem! Теперь уж точно нельзя сказать, что в ATS мало контента. Все основные бренды тягачей представлены, а игровая карта покрывает уже четверть территории США, есть где прокатиться.

Непосредственно после релиза разработчики провели специальное событие Cruising Idaho Event на сайте World Of Trucks, в ходе которого еще можно успеть заработать уникальный скин для грузовика и украшение для кабины. Вообще, частота и качество событий World Of Trucks в последнее время явно растет. И это радует.

Приятно, что теперь не нужно гадать, какой штат появится в ATS следующим. Страница American Truck Simulator – Colorado уже появилась в Steam, а значит, DLC выйдет еще в этом году, скорее всего в конце осени – начале зимы. Судя по всему, SCS Software «собирает» США слоями с юга на север, с запада на восток. Так что вслед за Колорадо мы, вероятно, увидим Вайоминг, Монтану и только затем Техас.

Что же до ETS2, то уже готовится к выпуску Euro Truck Simulator 2 – Iberia, это DLC, похоже, появится в августе.

Несмотря на то что 2020 г. — не самый удачный год для путешествий, благодаря тем же ATS и ETS2 вы можете путешествовать виртуально, и Айдахо — очень даже неплохое место для начала.

P.S. Меня одного удивляет, что SCS Software до сих пор не анонсировала China Truck Simulator?