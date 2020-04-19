Ancient Enemy: ролевая игра с механикой пасьянса Solitaire





Самая популярная видеоигра в истории человечества вовсе не GTA V, которая с момента выхода в 2013 г. (прошло уже почти 7 лет!) разошлась тиражом более 120 млн. копий. И не Minecraft, чей тираж перевалил за 180 млн. Даже не Tetris, число проданных копий которого превысило 500 млн. Это пасьянс «Косынка», входивший в состав каждой копии Windows, начиная с 22 мая 1990 г., с печально известной Windows 3.0. Количество человеко-часов, сожженных офисными работниками в этой игре, просто не поддается исчислению. Неудивительно, что сейчас механику «Косынки» заимствуют многие мобильные проекты, но вот полноценную ролевую игру на базе подобного геймплея мы видим впервые. Встречайте Solitaire RPG Ancient Enemy от британской студии Grey Alien Games.

Ancient Enemy Жанр карточная игра, ролевая игра

Платформы Windows

Языки английский

Разработчик Grey Alien Games

Издатель Grey Alien Games

Сайт Steam

Как уже было сказано выше, основа боевой системы Ancient Enemy – это механика пасьянса Solitaire. Вы собираете карты со стола, выкладывая их с понижением или повышением стоимости. Тузов, королей, дам и валетов здесь нет, цикл замыкает 0, который следует после 9 и перед 1. Зато на столе есть карты с черепами, наносящие урон вашему противнику, карты с магической и физической защитами плюс местный аналог джокера и еще один тип карт, заряжающий ваши дополнительные способности.

Собирая как можно более длинные непрерывные комбинации из карт разных цветов, вы заряжаете три активные способности. Одна из них, удар кинжалом, закреплена намертво, две другие — атакующее и защитное заклинание, можно заменять после того, как вы найдете новые карты умений. И это придется делать очень часто, ведь каждый противник в Ancient Enemy имеет собственные типы атаки, защиты и параметры невосприимчивости к определенным типам урона, так что тактику придется менять регулярно.

Кроме атакующих и защитных заклинаний, в игре есть активные умения, позволяющие снимать некоторые карты со стола без штрафа или изменять их для сохранения непрерывных комбо. Такие умения тоже можно найти на карте мира. Плюс большой выбор пузырьков с зельями, всевозможных гранат и ядов, и т.д. Да, а еще пассивные умения, влияющие на скорость сбора комбо, видимость карт и т.д. Одним словом, разных умений и способностей здесь столько, что позавидуют некоторые большие RPG. И все их нужно активно применять, особенно если вы играете на максимальном уровне сложности.

Ancient Enemy – линейная сюжетная игра. Она рассказывает о путешествии пробудившегося после долгого сна мага, исследующего лежащую в руинах страну, некогда бывшую его родиной. Маг и его товарищи потерпели поражение в финальной битве против древнего зла, и теперь он видит результаты того провала – разрушения, запустение и исковерканных странных существ, некогда бывших лесными зверьми и людьми. Маг идет по дороге к мрачному замку, вспоминая прошлое и сражаясь со всеми встающими у него на пути.

Игра содержит 11 глав по 11 уровней в каждой. Необязательно проходить все промежуточные уровни, чтобы добраться до босса главы, но на таких необязательных уровнях можно найти дополнительные карты заклинаний или умений, ну и, конечно же, дополнительный опыт, который понадобится для активации этих карт. Часть уровней – это сражения, другие же – это исследование руин, мест силы и других местных достопримечательностей. Здесь ваша задача — просто собрать пасьянс до конца, открыв спрятанные в самом низу раскладки сокровища.

Ancient Enemy — в меру сложная и в меру длинная игра. На среднем уровне сложности ее можно пройти целиком, со всеми дополнительными уровнями, где-то за 6-7 часов. А вот повторная играбельность под большим вопросом, ведь здесь практически нет элементов roguelike. Да, сами расклады меняются, но типов противников не так уж и много, да и все карты умений вы, скорее всего, откроете за одно прохождение.

Тем не менее, Ancient Enemy — очень приятная игра. Медитативная составляющая «Косынки» в паре с достаточно продвинутой ролевой системой отлично работает. Не зря же у этой игры впечатляющие 96/100 в Steam. Не могу сказать, что при текущей стоимости в 229 грн. я рекомендую попробовать Ancient Enemy буквально всем, но добавить ее в список желаемых и купить на следующей распродаже, скорее всего, стоит. А я бы с интересом посмотрел на Ancient Enemy 2 в формате исследования подземелий с чуть большим креном в сторону roguelike.