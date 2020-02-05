Обзор ноутбука с двумя экранами ASUS ZenBook Duo





Работа с двумя экранами может быть действительно удобнее и продуктивнее. А пользователи, которые привыкли так работать, могут испытывать сильный дискомфорт из-за отсутствия второго экрана. Подобную проблему сейчас пытаются исправить разными экспериментами со вторым дисплеем в ноутбуке. Не так давно у нас была пара материалов (1, 2) о ZenBook Pro Duo. Наверное, за последние несколько лет, это был самый необычный ноутбук, который у меня побывал. Чтобы стать обладателем такого, покупателю придется оставить в магазине не менее 70 тысяч гривен. Если же желание поэкспериментировать есть, но такую сумму отдавать за ноутбук не хочется, у компании есть во всех смыслах облегченный вариант без приставки Pro, стоимость базовой комплектации которого в два раза ниже. И в этом материале мы о нем расскажем — ASUS ZenBook Duo.

Комплектация ASUS ZenBook Duo

В стоимость ноутбука входит еще небольшое зарядное устройство и стилус. Последний с тестовым устройством так и не приехал. Опционально есть и подставка, которая будет немного приподнимать топкейс ближе к шарниру, таким образом меняя угол наклона второго экрана. Дополнительно наверняка захочется приобрести мышь, ведь трекпада маловато (к этому мы еще вернемся). И само собой, если предполагается, что ноутбук будет много перемещаться с пользователем, соответствующий рюкзак будет для него необходимым аксессуаром.

Настройка системы на таком ноутбуке совершенно ничем не отличается от любой другой. При этом второй экран станет активным только при загрузке рабочего стола, после чего фирменная утилита акцентирует внимание на паре моментов работы со вторым экраном и способе быстрого перемещения окон между рабочими столами.

Дизайн и удобство использования

Младшая модель сделана также, как побывавшая у нас до этого «прошка». Но размеры корпуса у нее компактнее. Диагонали экранов ASUS ZenBook Duo меньше на полтора дюйма, что соответственно сказалось и на размерах корпуса: 323×223×19,9 мм, вес — 1,5-1,6 кг. По нынешним меркам сложно назвать его маленьким, но нужно понимать, что сравнивать ZenBook Duo стоит с подобными ему лептопами, которые тоже могут предоставить пользователю второй экран, а таких на рынке в этом году можно будет посчитать на пальцах одной руки (максимум — двух).

Цвет корпуса тут тоже только один — Celestial Blue. В разном освещении он может слегка менять оттенок и быть то темнее, то светлее. Но в любом случае цвет, на мой взгляд, получился очень приятным. Ну и оформление довольно необычное, ведь мало того, что тут два экрана, так еще и смещенные с привычных позиций клавиатура и трекпад. Не обошлось и без уже стандартного для ASUS подъемного механизма ErgoLift. Выглядит все это в сборе довольно футуристично, но по факту лептоп получился великоватым, а на фоне ультрабуков еще и не очень удобным (большая толщина, не открывается без поддержки топкейса). Хотя, опять же, многое объясняется его необычной функциональностью.

Так как корпус немаленький и есть где разгуляться, портов для внешних подключений тут хватает. Под левой рукой у пользователя есть USB-C 3.1, USB-A 3.1, HDMI и порт для зарядки, а под правой — слот для MicroSD, комбинированный разъем для наушников и еще один USB-A 3.1. Этого набора явно хватит для среднестатистического пользователя. Правда, если нужно проводное подключение к Сети, например, без переходника уже не обойтись, тоже самое и с полноразмерными картами SD.

ZenBook Duo далеко не самый удобный ноутбук на рынке. Он банально большой, современные ноутбуки все же разбаловали нас своими габаритами. Но выглядит он все равно интересно, чем-то дешевым его точно не назвать. Корпус сделан преимущественно из металла и никак не прогибается под давлением, не скрипит, оставляя ощущение уверенности. Заодно, в отличии от старшей модели, тут нет прорезей вентиляции по бокам, что в использовании станет большим плюсом.

Дисплеи ASUS ZenBook Duo

Разница в корпусах довольно простая — размер и пара конструктивных особенностей. С дисплеями все немного не так. В отличии от старшей модели, в обычном Duo уже нет OLED-матриц с 4К-разрешением, даже опционально. Основной экран диагональю 14 дюймов в любом случае с Full HD-разрешением, выбрать только можно опцию с сенсорным слоем (и, соответственно, глянцевым покрытием).

Матрица основного экрана неплохо откалибрована и действительно показывает приятную картинку. У нее хороший цветовой охват, практически эталонные цветовая температура и гамма. Покрытие экрана матовое, так как тестовый ноутбук без сенсорного покрытия основного дисплея. Максимальный уровень подсветки составляет 270 кд/м², тогда как минимальный — 15.

Дополнительный экран — ScreenPad — в этом ноутбуке получил диагональ 12,6 дюйма, а его разрешение равно 1920×515 пикселей. Он как раз сенсорный и поддерживает работу с фирменным стилусом.

Вот с цветопередачей у него похуже, чем у основного. Разница в калибровке заметна, поэтому цвета на, скажем, заставке рабочего стола, будут немного отличаться (картинка на основном экране будет насыщеннее, в то время как тоже самое на дополнительном дисплее будет выглядеть тусклее). Ну и в зависимости от угла обзора, она может стать немного темнее.

Так как второй дисплей еще и сенсорный, он покрыт глянцем. Это в свою очередь означает, что на нем заметны блики от, скажем, осветительных приборов. Подсветки не так много (227 кд/м²), чтобы полностью побороть это, зато любители работать в полной темноте оценят минимальное значение в 6,4 кд/м².

Работа двух экранов

Основная идея двух экранов все также остается в повышении продуктивности. На второй экран можно вынести окно активных чатов, дополнительное окно браузера, открыть какой-либо документ, с которым тоже нужно работать в данный момент… Таким образом можно и больше информации видеть, и проще между открытыми окнами перемещаться.

Основной набор возможносте не поменялся. Для того, чтобы быстрее переместить окно на дополнительный экран есть отдельные кнопки, окна можно группировать по два или по три, можно задать пресеты, которые будут открыть необходимый набор приложений в зависимости от заданного шаблона. Также на дополнительный экран можно вывести циферный блок, кнопки шорткатов, или делать там рукописные записки.

И так как принцип работы остался прежним, более подробно об этом можно почитать в нашем опыте эксплуатации старшей модели, в этот раз быстро пройдусь по основным моментам работы с этим экраном.

За счет того, что он стал меньше, информация на нем выглядит соответственно. Получается, что мелкие детали интерфейса так и остаются не очень удобными для восприятия и взаимодействия (особенно для тех пользователей, чье зрение не идеально). У тестового образца еще и есть проблема со сторонними приложениями, нижняя часть которых просто не помещается в экран, если пользоваться автоматическим размещением окна. В «Телеграме» не поместится поле ввода текста, в Spotify не будет кнопок управления вопроизведением, в Steam не будет видно статуса загрузки, кнопок вызова окна контактов, добавления новых игр и так далее. Но это «софтовая» неполадка, которую явно исправят.

Ну и мне, как любителю откинуться в кресле, не совсем удобно взаимодействовать со вторым экраном. Дело в том, что для того, чтобы хорошо видеть картинку и работать с ней, необходимо ровно сидеть перед ноутбуком. Стоит чуть-чуть отодвинуться от него подальше или расслабить упор спинки кресла, как текст станет еще меньше, а картинка чуть-чуть тусклее. Так что пользователи, которые не «держат спину ровно», вероятнее всего будут наклоняться над вторым дисплеем взаимодействуя с ним и постоянно к нему придвигаться во время разных действий.

Не смотря на это, с ноутбуком все равно понравилось работать. Два экрана и больше информации прямо перед лицом — все же удобная вещь для любителей мультитаскинга или для тех, кому для рабочих целей удобнее использовать два экрана. В данном случае, с учетом не самой производительной системы, ноутбук рассчитан на более простые задачи (не игры или монтаж видео), но в офисной рутине второй экран еще никогда не был лишним. И в данном случае с какими-то задачами этот ScreenPad действительно поможет. Что очень хотелось бы добавить, так это автоматическую регулировку подсветки обоих мониторов, сейчас яркость нужно регулировать вручную на каждом отдельно.

Клавиатура, трекпад, мультимедиа

Очевидно, у клавиатуры необычная позиция. Правда, для ASUS это не новинка, в некоторых ноутбуках компании она и без дополнительного экрана смещена ниже. В данном случае просто нужно привыкнуть к другому расположению рук, ведь в остальном работать с клавиатурой все же приятно: она не шумная, у клавиш отчетливое нажатие и есть приятная подсветка. Разве что еще нужно запомнить расположение «стрелочек», которые в данном случае не лучшим образом «сливаются» с остальными клавишами и вслепую не всегда можно попасть по нужной.

Трекпад расположен справа от клавиатуры. Им можно заменить мышь, но это не совсем удобно. Дело в том, что у него очень скромный размер и вероятно, что для более комфортной работы пользователь все же предпочтет внешний манипулятор. Но если такого не будет, с базовыми задачами этот трекпад справится.

Звук тут оказался очень неплохим. Пара динамиков и довольно громкие, и даже позволяют себе немного низких. С таким звучанием приятно как посмотреть фильм, так и включить музыку в том случае, если в сложившихся условиях нет чего-то получше.

Фронтальная камера кроме своей основной функции участвует и в разблокировке системы, распознавая лицо пользователя. Для этого дополнительно есть пара ИК-датчиков. Срабатывают они действительно быстро, значительно сокращая время авторизации в системе.

Производительность и ПО

Покупателю предоставлены на выбор пара процессоров: Intel Core i5-10210U и Core i7-10510U. В базе 8 ГБ оперативной памяти, а в моделях постарше — 16 (правда, в обоих случая это DDR3). PCIe-накопители могут быть емкостью от 256 ГБ до одного терабайта (в последнем случае есть варианты накопителей x2 и x4). Также есть опции с дискретной графикой NVIDIA GeForce MX250, но если бюджет ограничен, можно обойтись встроенной от Intel. Для связи есть Wi-Fi 6, а беспроводные аксессуары можно подключать при помощи Bluetooth 5.0.

Тестовый образец попал к нам в топовой конфигурации с Intel Core i7, дискретной графикой, 16 ГБ ОЗУ и терабайтным накопителем. Такой ноутбук, конечно, не показывает той производительности, которую демонстрировал ZenBook Pro Duo, но тем не менее, для обычной офисной работы его полностью хватило. Если попытаться поиграть в перерывах, то, например, в GTA V при довольно высоких настройках графики можно получить немного меньше 40 FPS, так что игрокам явно не стоит рассчитывать даже на старшие конфигурации этой модели.

Зато при нетребовательных задачах практически не слышно систему охлаждения. Внутри корпуса при этом, согласно приборам, 40-45°C, а корпус остается слегка теплым. Если же пользователь нагрузит систему, температура поднимется до 75-80°C, а вентиляторы хоть и будут слышны, столько шума, как бывает от игровых систем подобного размера, с ZenBook Duo все равно не будет. А так как прорези вентиляции находятся между экраном и топкейсом, никакого дискомфорта ноутбук не создаст.

С Windows 10 в ноутбуке будет предустановленный антивирус и несколько фирменных приложений. Тут стоит отметить привычную для производителя утилиту MyASUS, через которую можно поменять пару настроек (режим зарядки батареи, охлаждение, экран и прочее) и получать обновления, а также ScreenExpert для реализации некоторых функций второго экрана.

Автономность ASUS ZenBook Duo

У сегодняшнего гостя кроме обычных «пожирателей» энергии есть еще и дополнительный экран. Но неплохую выносливость это все равно не отменяет. В новом тесте автономности PCMark 10 батарея (70 Вт•ч) начала заканчиваться на отметке 8 часов 51 минута. При обычной работе с комфортными настройками яркости обоих экранов, заряд расходуется в среднем на 15% в час, а двухчасовой фильм отнимает 20%. Не так и плохо, как для такого ноутбука.

В зависимости от условий, на рабочий день все равно этого может не хватать, поэтому блок питания таки придется с собой носить. Он не очень большой, но весит чуть-чуть больше 300 грамм. Увы, через USB зарядить лептоп не получится.