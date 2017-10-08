Battle Chasers: Nightwar – забытые герои

Джо Мадурейра — очень увлекающийся человек. Даже не так. ОЧЕНЬ увлекающийся. У художника масса идей, планов, контрактов, текущих работ. Обратная сторона подобной многостаночности – времени на все не хватает. Поэтому, начав в конце 90-х годов прошлого века работу над комиксом Battle Chasers, автор сорвал все возможные сроки и в итоге оборвал серию на полуслове, замолчав на долгих 15 лет. А незавершённая графическая новелла за это время успела стать культовой. В итоге в 2015 г. Мадурейра объявил о сборе средств на создание ролевой игры по тому самому комиксу, продолжающей историю странной компании, собравшейся вокруг девочки Галли, которой достались магические боевые перчатки ее отца. Так появилась Battle Chasers: Nightwar.

Battle Chasers: Nightwar Жанр jRPG

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Разработчики Airship Syndicate

Издатель THQ Nordic

Сайты Steam

Даже если вы терпеть не можете комиксы, вам должно быть известно имя Джо Мадурейра. Дело в том, что одной из причин прекращения работы над серией Battle Chasers стал уход художника из комикс-индустрии в игровую. Сначала Мадурейра создал компанию Tri-Lunar, а в 2005 году стал одним из основателей техасской студии Vigil Games. В 2007 студия анонсировала игру Darksiders, креативным директором которой был Мадурейра. Дальнейшее вам известно. Darksiders собрала очень лестные отзывы прессы и игроков, в первую очередь за графический стиль, за который отвечал Мадурейра, а потом… потом художник ушел из игровой индустрии, чтобы снова рисовать комиксы. Darksiders II делалась еще по его наброскам, но уже без непосредственного участия Джо. Через год после релиза второй части Vigil Games пошла на дно вместе с родительской THQ. В итоге имущество THQ, в том числе права на игры Vigil Games, достались австрийской Nordic Games, которая в прошлом году сменила название на… THQ Nordic и работает сейчас над Darksiders III. Релиз третьей части запланирован на 2018 г., а главная героиня игры, рыжая Ярость, чем-то напоминает одну из героинь Battle Chasers. Круг замкнулся.

Давайте и мы вернемся к Battle Chasers. Оригинальный комикс оборвался в 2001 г. буквально на полуслове. Рисуя по выпуску раз в полгода (на №7 ушло вообще 16 месяцев!), Мадурейра отменил выход десятого номера. Точно так же с полуслова начинается и Battle Chasers: Nightwar. Команда друзей Галли летит куда-то на воздушном судне и попадает в засаду пиратов. Корабль упал, команда рассеялась на неизвестном острове, вам необходимо собрать друзей и выяснить, что вообще происходит в этой глуши.

Проблема в том, что пробел между №9 и началом игры до сих пор не заполнен. Мы не знаем, как Галли и ее друзья разобрались со своими проблемами и охотящимися за перчатками демонами. Мы даже не знаем, как Рыжая Моника сблизилась с командой, ведь на момент окончания комикса она еще их враг. Мадурейра обещал сразу после выхода игры нарисовать еще три выпуска графической новеллы, чтобы свести концы с концами, но пока что дыра в сюжете остается, и чем ее заполнить, совсем не ясно. Яркий вступительный ролик, в котором герои увлеченно и изобретательно шинкуют разнообразных монстров, вообще ничего не объясняет, а только задает общий тон игры.

Но и это еще не все логические нестыковки. Battle Chasers: Nightwar все-таки ролевая игра, а не просто action. Значит, герои должны иметь возможность менять оружие и экипировку. Проблема в том, что Галли превращается в могучего бойца только в том случае, когда надевает магические перчатки отца, иначе она просто слабая девочка, не умеющая драться. Первое, что предлагают нам в Battle Chasers: Nightwar… правильно, снять отцовские перчатки и заменить их на только что найденный случайный предмет экипировки. Опять-таки, некоторый диссонанс вызывает тот факт, что девочка, буквально недавно разрывавшая голыми руками демонов из других миров, и маг, умеющий открывать портал в потустороннее, вынуждены сражаться с летучими мышами, пауками и слизнями. Серьезно, слизнями! Одним словом, если бы перед Battle Chasers: Nightwar не было оригинального Battle Chasers, все выглядело бы намного логичней и проще для восприятия. С другой стороны, не будь комикса, вы вряд ли бы прониклись любовью к персонажам игры, в самой Battle Chasers: Nightwar характеры героев раскрываются достаточно слабо.

А ведь герои – это лучшее, что есть в Battle Chasers и Battle Chasers: Nightwar. Давайте наконец познакомимся с компанией. Главный персонаж комикса и игры, конечно же, Галли, девочка-тинэйджер, дочка пропавшего великого героя Арамуса. В наследство ей достались боевые перчатки отца, наделяющие ее необычайной силой, и целый сонм врагов, охотящихся за могучим артефактом. Девочка мила, непосредственна и любит своих друзей, особенно могучего Калибретто. Калибретто – древний боевой голем, ветеран забытых войн. Големы запрещены в мире Battle Chasers и подлежат уничтожению, но Калибретто починил и спас волшебник Нолан, ставший его близким другом. Робот любит все живое и готов защищать своих друзей до последней капли масла. Нолан – уже немолодой маг с непростым прошлым. Учитывая уровень заклинаний, которые он использует, Нолан явно один из самых могущественных из живущих волшебников. Гаррисон – бывший палладин и ученик Арамуса. Пережил тяжелую личную травму, ушел на покой, но, помня о своем долге перед учителем, решил вновь взять в руки меч, чтобы защитить его дочь. Пытается воспитывать Галли в строгости. И, наконец-то, Рыжая Моника, подруга детства Гаррисона, воровка, манипулятор, красавица. Дикая смесь Джессики Рэббит и Рыжей Сони в мире Battle Chasers. Учитывая, что мы до сих пор не знаем, как она прибилась к отряду – это самый загадочный персонаж.

Итак, наша компания оказалась рассеяна по странному острову, на котором, само собой, происходит всякая чертовщина. Куда-то пропадает магическая мана. Кто-то собирает могучие артефакты. И вообще, как-то здесь неуютно. Первоочередная задача отряда – выбраться с проклятого острова, но для начала придется подкачать мускулы и разобраться с некоторым количеством местных проблем.

Battle Chasers: Nightwar – практически классическая jRPG. Ну, вы знаете: наши слева – враги справа, пошаговые бои, выбор между простыми ударами, спецприемами, использованием предметов из рюкзака и суперприемами. А значит, все очень неторопливо, степенно и немного скучно. Каждый прием сопровождается анимацией, суперприем – суперанимацией, которую нельзя ни ускорить, ни пропустить. Поэтому в тяжелых затяжных боях все происходит еще медленней… Причем первую четверть игры, пока вы собираете потерянных друзей, бои оказываются настолько скучными, легкими и неинтересными, что «закликивать» врагов можно, одновременно перечитывая «Войну и мир» и попивая кофе с плюшками. Но стоит вам найти Монику, как на выходе из этого самого подземелья вам встретятся противники, убивающие весь отряд буквально один ударом. И вот дальше все будет очень непросто.

Идея Мадурейра, учитывая, что мир игры достаточно невелик (здесь всего восемь больших подземелий) – заставить вас ходить кругами, сбрасывая прогресс подземелий и начиная их снова, на более высоком уровне сложности. Дело в том, что просто за счет роста уровней вы никогда не прокачаете своих персонажей для битвы с финальными боссами. Необходимо создавать себе кастомную броню и оружие, получать бонусы за убийства сотен (это не шутка) монстров одного типа, противников из одного подземелья и т.д. и т.п. Сами по себе все эти бонусы кажутся небольшими, но, накапливаясь, серьезно усиливают персонажей.

Одновременно в отряде может быть только три героя, при этом оставленные в таверне друзья не прокачиваются, так что могут существенно отстать по уровню и стать обузой. Отправляться в бой без доктора глупо, так что считайте, что одно место у вас уже занято под Калибретто — именно голем умеет лечить лучше других. Нолан тоже может врачевать, да к тому же наносит неплохой урон, но его заклинания лечения явно слабей. Галли может давать соратникам защиту от урона, но наносит не так-то много повреждений, так что второе место лучше выделить под Гаррисона или Монику. Впрочем, никто не мешает вам экспериментировать.

Если бои в Battle Chasers: Nightwar пошаговые со статичным расположением противников, то по миру мы перемещаемся двумя разными способами. По глобальной карте — лишь между ключевыми точками, представляющими собой локации для изучения, засады монстров или спрятанные сокровища. А вот в подземельях, которые порой не совсем даже и подземелья – в режиме реального времени с возможностью переключаться на одного из членов отряда и использовать его умения, чтобы уйти от столкновения с патрулирующими территорию отрядами врага или проскочить ловушки Здесь вы будете решать головоломки с рычагами и дверями; искать записи, проливающие свет на происходящее и дающие неплохие бонусы за сбор коллекций; отыскивать секреты и т.д. А еще вы можете ловить рыбу, покупая новые удочки и наживку! Серьезно! Мы же говорим, практически классическая jRPG. Если вам нравится этот жанр, скорей всего понравится и Battle Chasers: Nightwar. Если нет – не обессудьте.

Визуально Battle Chasers: Nightwar – это оживший комикс Battle Chasers. Мадурейра идеально перенес персонажей в игру, причем как в 2D, в заставках и во время сюжетных бесед, так и в 3D. Герои хорошо узнаваемы, стиль Мадурейра тяжело спутать с каким-то другим, выглядит игра просто отлично. Правда, такой стиль не дает в полной мере вжиться в игровой мир, заставляя чувствовать себя сторонним наблюдателем, листающим страницы графической новеллы. Не знаю, намеренно ли авторы добивались подобного, но так уж у них получилось.

Battle Chasers: Nightwar – противоречивая игра. Она, бесспорно, очень стильная и необычная, но ее jRPG механика, с неторопливыми боями и упором на гриндинг, выглядит слишком уж архаично, время подобных игр прошло еще в конце 90-х. С другой стороны, если вы ностальгируете по старым добрым временами, любите jRPG, являетесь фанатом творчества Мадурейра – эта игра как раз для вас. Остальные же могут смело отнимать от итоговой оценки один балл.

И да, играть в Battle Chasers: Nightwar без знакомства с первыми девятью (плюс нулевой) выпусками комикса Battle Chasers просто не имеет смысла.

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