Bitcoin и Ethereum теряют миллиарды — крипторынок не выдерживает тарифный страх и продажи

В пятницу, 22 августа, криптоактивы выросли после того, как председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на будущее снижение процентных ставок. Биткоин сильно подрос, но лидером движения вверх стал Эфир, который побил исторический рекорд и преодолел отметку $4,900. Казалось бы, флагман альтсезона разогнался и вот-вот графики превратятся в бесконечное зеленое море. Но текущая неделя началась с драматического падения.

Рынок снова падает

Внезапный рост на рынке криптовалют привел к принудительным продажам длинных позиций (то есть ликвидациям) ETH на сумму более $245 млн. Длинных позиций в BTC ликвидировано на $175 млн. В течение 18-22 августа Этер зафиксировал чистый отток в размере $237 млн, что стало первой неделей отрицательного потока с 9 мая. Bitcoin-ETF за ту же неделю зафиксировали чистый отток более $1 млрд.

За последние 24 часа (то есть, по состоянию на 26 августа) ликвидировано 173,915 трейдеров на сумму $792 млн. Самая большая разовая ликвидация была на бирже HTX (пара BTC-USDT) стоимостью $39,24 млн.

Также падение на рынке привело к тому, что общая капитализация снизилась с пика в $4,17 трлн до $3,8 трлн. Топовые альткоины, такие, как Ethereum (ETH) и Solana (SOL) снизились более чем на 10% от недавних максимумов. То, что началось как небольшой спад в начале недели, теперь превратилось в резкое падение. Если давление продаж продолжится, падение продолжится и рыночная капитализация криптовалют упадет до $3,47 трлн, а дальше — потенциально до $3,26 трлн.

Интересно, что падение на криптовалютном рынке неравномерно между Bitcoin (BTC) и альткоинами, поскольку последние пострадали гораздо больше. Все признаки указывают на то, что капитализация альткоинов (ALTCAP) продолжит снижение и может упасть до $1,43 трлн или даже до $1,35 трлн.

Почему все покатилось вниз?

Во-первых, одной из причин стал существенный рост Ethereum. За главным альткоином потянулись и другие монеты. Однако многие долгосрочные инвесторы и крупные игроки продали свои ETH на фоне нового ценового рекорда. Это сбило цену, а снижение Ethereum потянуло на дно и другие монеты.

Во-вторых, Трамп угрожает ввести тарифы и экспортные ограничения для стран, чьи налоги, законодательство и правила направлены против крупных американских технологических компаний, таких как Google, Meta, Amazon и Apple.

Тарифы не касаются непосредственно криптоактивов, поскольку они не облагаются налогом. Но потенциально такое решение президента США приведет к росту стоимости майнингового оборудования, особенно для Bitcoin, поскольку оно в основном импортируется из Китая, Тайваня и других стран, на которые могут наложить таможенные тарифы.

Кроме того, новые тарифы могут замедлять экономический рост и увеличить уровень инфляции — импортерам придется переложить свои расходы на потребителей, что уменьшит реальные доходы. Это приводит к снижению доступного капитала для рисковых инвестиций, среди которых криптоактивы. Кроме того, устойчивая инфляция может заставить Федеральную резервную систему воздержаться от снижения ставок.

В общем, последние данные свидетельствуют, что хотя крипторынок и может отскочить, в ближайшие недели наиболее вероятно дальнейшее падение.