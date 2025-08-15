Альтсезон уже скоро: прогноз Coinbase Institutional

Сезон альткоинов в июле так и не наступил. Кроме того, аналитики говорят о так называемом августовское проклятие биткоина. Но оно может сыграть на руку альткоинам.

Альтсезон может начаться через несколько недель, вероятнее всего — в сентябре. Это временной период, когда токены, кроме BTC начинают существенно расти в цене. Общепринятым определением сезона альткоинов является ситуация, когда по меньшей мере 75% из 50 ведущих альткоинов по рыночной капитализации превосходят BTC по результатам предыдущих 90 дней.

Если следующие три условия будут выполнены, рынок накроет зеленая волна:

падение доминирования биткоина на рынке,

улучшение ликвидности,

рост готовности инвесторов переходить к активам с более высоким бета-коэффициентом.

Доминирование биткоина (его доля от общей стоимости криптовалютного рынка) показало признаки ослабления после достижение рекордной стоимости ранее в этом году. Когда этот показатель снижается, капитал исторически перетекает в крупные альткоины, а затем в токены средней и малой капитализации. Сейчас этот альткоин — Ethereum (ETH).

Кроме того, улучшенная ликвидность часто поощряет участие более крупных игроков, которые иначе могли бы избегать менее популярных токенов. Все это перетягивает капитал в более мелкие токены.

Также, когда макроэкономические условия стабилизируются, а волатильность остается сдержанной, инвесторы чаще ищут более высокие прибыли среди более рисковых активов.

Сказать точно, какие токены будут пионерами будущего альтсезона аналитики не решаются. Но наблюдается закономерность с предыдущими рыночными циклами, где топовые монеты сначала показывали лучшие результаты, а за ними тянулись активы с меньшей капитализацией.

Например, рост уже показали традиционные лидеры: ETH (+37,9%), XRP (+49%). Solana (SOL) +1,67%, Cardano (ADA) +8,96% и Dogecoin (DOGE) -27,5%, показали худшие результаты.

Источник: Coinbase Institutional