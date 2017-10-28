Bomber Crew: на честном слове и на одном крыле

FTL: Faster Than Light оказала инди-индустрии неоценимую услугу. Во-первых, она своим примером доказала, что даже небольшие команды способны создавать продающиеся миллионными тиражами игры. А во-вторых, показала, что практически любой инди-проект только выиграет, если добавить в него rogue-like элементы и перманентную смерть. Bomber Crew – наследница FTL, рассказывающая историю команды британского бомбардировщика времен Второй мировой войны.

Bomber Crew Жанр стратегия, симулятор, ролевая игра

Платформы Windows, macOS, Linux

Разработчики Runner Duck

Издатель Curve Digital

Сайты curve-digital.com , Steam

Семь новобранцев и новенький, прямо с завода, Avro Lancaster. Вам предстоит многое пережить… Обстрелы вражеских зениток, ледяной холод высотных полетов, недостаток кислорода, погони немецких истребителей, смертельную игру в прятки в облаках, пожары, ранения и, конечно же, выстраданное возвращение на базу. На единственном чихающем и сбоящем двигателе, с похожим на дуршлаг фюзеляжем, на последних каплях топлива, с раненными и умирающими товарищами на борту. Дотянуть, пусть даже не до полосы, хотя бы до белых скал Дувра, до Британии, а там плюхнуться на брюхо на любое подходящее поле…

Но это все потом, сначала нужно выбрать вашему самолету имя, покрасить его в подходящий цвет, нанести на фюзеляж какую-нибудь дерзкую картинку и вызывающую надпись. Затем подобрать обмундирование для всех членов экипажа – комбинезоны, шлемы, бронежилеты, перчатки, сапоги, кислородные маски. Чтобы не замерзли, были защищены от пуль, но все-таки могли бодро передвигаться по салону. Это важно, потому что мало ли где во время полета понадобятся лишние руки. Поначалу амуниции немного, но по мере выполнения миссий и обретения известности вариантов обмундирования станет больше.

Ну а затем стоит заняться вашим самолетом. Поставить турели с большей скорострельностью и автоподачей патронов, дополнительную броню, заменить двигатели на более надежные и мощные, добавить систему пожаротушения, более совершенный радар, спасательную лодку, аптечки и не забыть про почтового голубя. Голубь это очень важно – это ваш шанс на выживание в случае посадки на чужой территории, плюс своеобразный талисман игры. Опять-таки, главное, чтобы хватило опыта и денег. Что поделать, без экономической системы, на снабжении за счет правительства, это было бы не так интересно.

Все, мы готовы показать фрицам, где раки зимуют. И вот тут начинается самое интересное. Каждая миссия в Bomber Crew – это кризис-менеджмент в стиле FTL. Ловим в прицел затянутую облаками цель, отслеживаем истребители противника, не забываем подносить патронные ленты, следить за радаром, менять высоту, прокладывать маршрут, лечить раненных товарищей, тушить горящие двигатели и пожары в салоне. И все это одновременно, сразу, без какой-либо паузы или передышки. Отвлекся на раненного стрелка – пропустил момент, когда отвалился последний двигатель. Не успел починить кислородную установку – получи неработоспособный экипаж. Забыли бортинженера на крыле возле горящего двигателя – чините сбоящую электропроводку хоть зубами. Крохотные человечки мечутся по салону, пытаясь успеть везде, вы путаетесь в десятках противоречивых сообщений со всех сторон, изрешеченный пулями бомбардировщик кряхтит и пытается развалиться на лету. И тут из облаков появляется немецкий ас.

Первый десяток миссий прост и проходится на одном дыхании. Ваши бойцы зарабатывают опыт, осваивают смежные специальности, чтобы в случае чего подменить раненного товарища (второй пилот – отличная идея, поверьте мне!), приобретают новые умения, получают более продвинутую амуницию. Бомбардировщик постепенно превращается в настоящую летающую крепость, которой не страшны никакие испытания. А потом вы попадаете на вторую обязательную миссию кампании и понимаете, что все предыдущее было просто цветочками. Бомбежки французского побережья, топливных складов в Бельгии, стартовых площадок «Фау-2», операции по спасению попавших в беду летчиков – все это детский лепет на лужайке. Потому что добраться до сердца Германии, прорваться сквозь плотный зенитный огонь и стаи тяжелых истребителей просто нереально. Тут бы самому ноги унести.

И вот здесь вы, скорее всего, потеряете свой первый самолет, возможно, даже со всей командой. И окажется, что нужно начинать все с начала. Набирать новобранцев, прокачивать их, покупать им обмундирование, заново вооружать уже новый самолет, и опять летать на простенькие стартовые миссии, чтобы заработать деньги и опыт. Здравствуй гринд, нам было скучно без тебя!

Не факт, что вы пройдете чертову миссию со второго и третьего раза. А значит, опять гринд, гринд, гринд. С кривой сложности у Bomber Crew действительно большая проблема. Да, с течением времени вам будут предлагать все более опытных новобранцев; да, осознав ценность средств выживания в случае аварийной посадки, вы вложите часть денег в спасательные плоты и соответствующие комбинезоны; да, каждый раз новый самолет будет чуть круче предыдущего, но… повторять десятки одинаковых скучных миссий, чтобы через час прокачки опять умереть на ключевом задании? Как-то это не очень весело.

Нет, поверьте, Bomber Crew — отличная мини-стратегия с ролевыми элементами. У нее редкая, интересная тематика, приятный мультяшный стиль, насыщенный геймплей. Но кривая сложности в играх с постоянной смертью – это очень важно, надеемся, разработчики все-таки подправят баланс в одном из грядущих патчей.

4 Редакция ITC.UA | 3.6 Читатели ITC.UA Плюсы: Кастомизация и апгрейд бомбардировщика и команды; ролевые элементы; насыщенный геймплей; забавный графический стиль Минусы: В случае потери самолета и команды вас ждут часы гриндинга Вывод: FTL про команду бомбардировщика Второй мировой войны Оценить: Загружаем оценки...

Roccat рекомендует: