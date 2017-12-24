Bridge Constructor Portal – Портал, да не тот

Когда в 10-ую годовщину выхода первого Portal Valve решила анонсировать новую игру в знаменитой серии, все, конечно же, ждали Portal 3. Увы, Гейб Ньюелл так и не научился считать до трех, так что Valve анонсировала спин-офф – мостостроительную головоломку в любимой игроками вселенной – Bridge Constructor Portal. Впрочем, здесь есть GLaDOS, кубик-компаньон, турели, высокоэнергетические шары, ускоряющий и отталкивающий гель, ТОРТИК, в конце концов! Что вам еще нужно, люди?!

Bridge Constructor Portal Жанр головоломка

Платформы Android, iOS, Linux, macOS, Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One

Разработчики ClockStone Software

Издатель Headup Games

Сайты Steam

Австрийская студия ClockStone Software собаку съела на мостостроительных головоломках. Все началось с Bridge Constructor еще в 2012 г., затем последовала Bridge Constructor Playground (2013), Bridge Constructor Medieval (2014), Bridge Constructor Stunts (2016) и наконец разработчики представили Bridge Constructor Portal, созданную в содружестве с Valve.

Казалось бы, что нового можно сказать в субжанре конструирования мостов? Серия игр Bridge Builder, с которой, по сути, все и началось, выходит еще с 2000 г., Bridge Constructor – с 2012 г., в прошлом году нас порадовала отличная Poly Bridge. И это только то, что удалось вспомнить слету, в целом на мобильных платформах подобных игр пруд пруди. Ан нет, оказывается добавление собственно порталов, турелей, кубика-компаньона и других элементов Portal может кардинально изменить геймплей.

Забудьте о чинном перемещении с одного бережка реки на другой, теперь нас ждут головоломные тестовые комнаты, полные опасностей и требующие нестандартных решений. Вам придется уничтожать турели, совершать головоломные трюки, до доли секунды рассчитывать время прохождения той или иной точки уровня, разводить встречные потоки машин, совершать прыжки веры и многое другое. И все это под саркастические комментарии живодерки GLaDOS (ее озвучивает все та же Эллен Маклейн), упивающейся своей властью. Да, строить мосты тоже придется, причем очень разные.

Несмотря на то что у нас не так уж много конструкторских элементов (дорожное полотно, балки и тросы), из них можно соорудить удивительные постройки, причем порой совсем не те, которые ожидали от вас разработчики. Все дело в том, что лимита на количество блоков и их стоимость в Bridge Constructor Portal нет, знай себе собирай монстров. Трамплины для прыжков, подвесные качели, отражатели и туннели для высокоэнергетических шаров, двух- и трехуровневые мосты, улавливатели – вы ограничены только своей фантазией и границами зоны строительства – кислотой на полу и энергетическими полями в защищенных местах. Порой приходится собирать такие сложные многоярусные конструкции в стиле Crazy Machine, что сам диву даешься, как это все еще и работает.

Минимальная задача на каждом уровне (всего их шестьдесят) – привести к финишу хотя бы одну машинку. Задача максимум – довести до выхода целую колону. Вот здесь и начинается самое веселое. Конструкция, которая легко выдерживает одну тележку, валится как карточный домик под массой трех автомобилей. Встречные потоки транспортных средств сталкиваются в воздухе, сальто остается незавершенным, тайминги нужно выверять заново и т.п. Но зато, когда последняя машина в колонне пролетит по всем эстакадам, совершит финальный пируэт и упадет в трубу выхода, вы будете горды своим конструкторским талантом и усидчивостью.

Первые уровни традиционно проходятся с первой попытки, над уровнями второго десятка придется попотеть 5-10 минут, задачи третьего десятка потребуют не менее 10 попыток на прохождение, ну а ближе к финалу начнется форменный ад. И хотя шестьдесят тестовых комнат – это, конечно, немало, обидно, что в Bridge Constructor Portal нет редактора уровней и поддержки Steam Workshop. Надеемся, их добавят в одном из грядущих патчей.

Да, Bridge Constructor Portal – это не Portal 3, и это проблема. Но тем не менее это отличная, аддиктивная, веселая, сложная и стильная игра. При том, что стоит она в Steam всего 169 грн. – это отличное предложение. К тому же при покупке вы получаете копию оригинальной Bridge Constructor в подарок.

А тортик, что ж, тортик как всегда ложь.

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Интересные головоломки; стилистика Portal; GLaDOS в озвучке Эллен Маклейн Минусы: Это не тот Portal, который вы искали; отсутствие редактора уровней и поддержки Steam Workshop Вывод: Пожалуй, самая интересная игра в серии Bridge Constructor



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