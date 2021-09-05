Car Mechanic Simulator 2021: отремонтируй это снова!





Car Mechanic Simulator 2021 – это Car Mechanic Simulator 2018, только 2021. Обновленный, подкрашенный, с включенными в базовую поставку бесплатными DLC, некоторыми новыми механиками и инструментами. И это снова очень классная игра.

Car Mechanic Simulator 2021 Жанр симулятор

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки английский, русский

Разработчик Red Dot Games

Издатель PlayWay S.A.

Сайты Steam

Red Dot Games была одной из многих крохотных польских студий, выпускавших в начале 2000-х так называемые «польские гонки», треш-поделки на тему известных гоночных брендов. «Перу» Red Dot Games принадлежат такие «шедевры» как: German Lowriders, Lowrider Extreme, Need For Russia 4 (не ржать!), Rally Poland и множество других игр, не известных нигде за пределами Польши. И вот в 2014 г. студия вытащила свой счастливый билет, выпустив Car Mechanic Simulator 2014. Оказалось, что игры про ремонт машинок получаются у них намного лучше, чем игры про гонки машинок: CMS 2014 стала настоящим хитом, принеся студии неплохие деньги и породив целую лавину продолжений, подражаний, спин-оффов и т.д. Нельзя сказать, что в Red Dot Games изобрели новый жанр, подобные игры существовали и раньше, поляки просто популяризировали симулятор механика.

Сама Red Dot Games сконцентрировалась на основном продукте, выпустив Car Mechanic Simulator 2015, а затем Car Mechanic Simulator 2018. Две последние игры были уже полноценными платформами, наподобие ETS2/ATS/MSFS, к ним регулярно выходили дополнения с лицензированными автомобилями. Если к CMS 2015 вышло 11 DLC, включая легендарный DeLorean DMC-12 и Polski Fiat 126p aka «Малыш», то для CMS 2018 – уже 17 DLC (Chrysler, Mercedes-Benz, Maserati, Dodge, Pagani, Jeep, Lotus, Porsche, Ford и т.д.), а 18-ое, позволяющее собирать кастомные хот-роды, появится в этом году, при живой-то новой CMS 2021!

В это же самое время другие студии под крылом польского же издательства PlayWay S.A., а также некоторые независимые разработчики и конкуренты, устроили настоящий штурм Steam с играми, построенными на той же самой механике, но перенесенными в другие, скажем так, «сеттинги». Train Mechanic Simulator 2017, Tank Mechanic Simulator, Plane Mechanic Simulator, Mech Mechanic Simulator, PC Building Simulator, Rover Mechanic Simulator. Плюс близкие по геймплею, но посвященные обновлению и ремонту зданий Train Station Renovation, Castle Flipper и House Flipper. Последний, кстати, тоже стал большим хитом.

Если вы думаете, что пользователи устали от обилия похожих игр, то продажи Car Mechanic Simulator 2021 говорят об обратном. Игра, разработка которой, включая маркетинг и локализации, стоила всего $700 тыс., окупилась в течение суток и стала самой успешной в серии и одной из самых успешных игр издательства PlayWay вообще. За первые три дня только в Steam продалось 132 тыс. копий CMS 2021, плюс еще 161 тыс. копий стартовых DLC к игре. Добавим сюда Steam-рейтинг в 94% и пиковый онлайн в 22,5 тыс. человек. Впечатляет! На консолях успехи поскромней, всего 11 тыс. копий за три дня у Xbox-версии, цифры по PS4 пока не назывались. А в Red Dot Games уже планируют VR-версию игры (у CMS 2018 она была) и порт на Nintendo Switch.

Мы пока ничего не сказали о геймплее Car Mechanic Simulator 2021, потому что говорить здесь, по большому счету, нечего, он практически не изменился с предыдущей части. Получаем заказы, ищем неисправности, крутим гайки, покупаем в магазине новые запчасти или чиним старые, меняем масло и т.д. Есть сюжетные заказы со смешной предысторией и комментариями владельцев, есть генерируемые случайно.

Но самое интересное начнется, когда вы подкопите немного деньжат на покупку подержанных или выброшенных автомашин на аукционах, на автосвалках или в старых заброшенных сараях. Вот это уже настоящие «Махинаторы» / Wheeler Dealers в полный рост. Покупаем подешевле, продаем подороже. Расставаться с некоторыми автошедеврами, в которых вы перебрали каждую гайку, мучительно больно, так что при желании их можно оставлять себе, кастомизировать, прокачивать и испытывать на треках.

Игровой процесс в Car Mechanic Simulator 2021 в чем-то сродни раскладыванию пасьянса – медитативное развлечение, где нужно помнить в какой последовательности вы снимали детали с автомобиля и не забывать ничего при обратной сборке. Впрочем, уже после десятка-другого авто вы будете проделывать многие операции с закрытыми глазами. Удивительное дело, но CMS 2021, как и раскладывание пасьянсов, отлично успокаивает.

Из нововведений стоит упомянуть обновленную физику жидкостей, которой вам предстоит любоваться во время заливки масла, стеклоомывателя, тормозной жидкости и охладителя. Рядом с вашим гаражом, после покупки соответствующего улучшения, появилась автомойка, но мыть машины вручную вам не дадут, не удивлюсь, если из этого сделают отдельную игру. Еще пара дополнений – станок для расточки тормозных дисков и станки для исправления вмятин на корпусных элементах. Расширились функции покраски автомобилей и даже их отдельных частей. Появилась визуальная кастомизация машин и кастомизация самого гаража (это было и в бесплатных DLC к CMS 2018). Кроме свалки и сараев, машины теперь можно найти и на аукционах. Да, самое главное, в Car Mechanic Simulator 2021 теперь есть ржавые болты и WD-40, простите DW-04, для их ослабления! Это победа!

А если серьезно, то авторы не изобрели ничего нового, но неплохо обновили базовую игру и теперь будут выпускать DLC с лицензированными машинами к ним. На старте в Car Mechanic Simulator 2021 уже присутствуют два дополнения – четыре электромобиля, подозрительно похожих на Tesla, в рамках Electric Car DLC, и первые лицензированные авто, четыре модели Nissan в рамках Nissan DLC. Второе дополнение для любителей «японцев», первое же действительно разнообразит геймплей, все же электромобили устроены несколько иначе, чем машины с ДВС.

А на помощь уже спешат моддеры, и в Мастерской Steam уже можно найти очень классные работы, в том числе и новые модели реальных машин: Holden EFIJY Concept, McLaren F1, BMW M3 E30, Ferrari 458, Nissan Skyline 2000 GT-R, Mitsubishi Lancer Evo X, Volvo 240 Estate, Land Rover Defender 90, и да, DeLorean DMC-12!

Старт CMS 2018 был омрачен отвратительной оптимизацией игры и большим количеством глюков. Разработчики учли свои ошибки и в этот раз все прошло намного глаже. Без нескольких hotfix все равно не обошлось, но они действительно правили лишь редкие небольшие проблемы.

Что ж, у Red Dot Games опять получилась отличная игра, в которой, если вы любите автомобили и подобный геймплей, можно зависнуть надолго. Что-то мне подсказывает, что Car Mechanic Simulator 2021 ждет долгая и плодотворная жизнь со множеством DLC. Игру будут поддерживать не менее трех-четырех лет, так что это неплохое вложение.

А механикомания только набирает обороты. В ближайшее время нас ждут: Motorcycle Mechanic Simulator 2021, Space Mechanic Simulator, Rally Mechanic Simulator, Truck Mechanic: Dangerous Paths, Rollercoaster Mechanic, Yacht Mechanic Simulator 2021, Bus Mechanic Simulator, Farm Mechanic Simulator, Uboat Mechanic Simulator, Junkyard Simulator… Наверняка еще несколько Mechanic Simulator я пропустил.

Когда-то и этот рынок ждет перенасыщение, но серии Car Mechanic Simulator забвение не грозит. Автомобили любят все, а возня с машинами в этой игре напоминает возню с модельками машин в детстве. Дверки и капот открываются, фары поднимаются, да еще и в салон заглянуть можно! Что еще нужно взрослым мальчишкам?!