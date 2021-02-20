Rover Mechanic Simulator – СТО для марсоходов





Симулятор марсианского механика Rover Mechanic Simulator вышел в Steam в конце прошлого года в очень неудачное для релиза небольшой нишевой игры время: ААА-проекты просто затоптали маленькую игрушку, а у рецензентов (и у нас в том числе) банально не хватило рук, чтобы познакомиться с этим проектом. Спасибо NASA и марсоходу Perseverance за то, что напомнили об этом симуляторе. Тем более что выход приуроченного к посадке Perseverance одноименного DLC – отличный повод вспомнить о Rover Mechanic Simulator.

Rover Mechanic Simulator Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки английский, украинский, русский

Разработчик Pyramid Games

Издатель Pyramid Games, PlayWay

Сайты Steam

Вечером 18 февраля 2021 г., когда специалисты Jet Propulsion Laboratory только готовились к предстоящим «Семи минутам ужаса», другой марсоход Perseverance чуть раньше срока совершил виртуальную посадку на Steam и появился в игре Rover Mechanic Simulator. И хотя многие элементы нового марсианского робота схожи с теми, что уже использовались в Curiosity, специалисты NASA извлекли уроки из эксплуатации предыдущей модели и внесли в конструкцию множество изменений, в первую очередь в колесную систему и манипулятор, кроме того, новый ровер оснащен иным набором научных инструментов. Perseverance Rover DLC для Rover Mechanic Simulator включает около 200 новых деталей, 30 заданий, связанных с этим марсоходом, дополнительные достижения и справочную информацию.

А что же в основной игре? Все предыдущие роверы, что достигли, работали и продолжают работать на Марсе: Sojourner, Spirit и Oppotunity, Curiosity и, в качестве во всех смыслах небольшого бонуса – марсианский вертолет Ingenuity, прибывший с Perseverance, но имевшийся в игре с самого релиза.

Rover Mechanic Simulator – типичный симулятор механика/техника, которых мы видели уже десятки, начиная с Car Mechanic Simulator и заканчивая PC Building Simulator. Небольшие польские студии плотно оккупировали эту нишу, а издатель PlayWay помогает им окучивать все новые и новые темы. Так что Steam буквально забит различными вариантами по сути одной и той же игры, в которой меняется только предмет приложения сил и, в незначительной степени, окружение. Поищите сами: Truck Mechanic Simulator 2015, Train Mechanic Simulator 2017, Tank Mechanic Simulator (а вот эта, кстати, очень даже неплохая), Plane Mechanic Simulator, Mech Mechanic Simulator и т.д.

Геймплей всех этих игр выполнен практически под копирку. Вы должны копаться во внутренностях машин, паровозов, танков, компьютеров, искать неисправные детали, откручивать виртуальной отверткой сотни болтов, чистить детали от грязи и пыли, покупать новые на замену вышедшим из строя и устанавливать их на место. В зависимости от сложности устройства и детальности симуляции, получается в меру интересно или нет.

В случае с Rover Mechanic Simulator свои коррективы вносит космическая специфика игры. Сами по себе марсианские роверы — достаточно сложные и необычные механизмы со множеством интересных подсистем, в которых просто интересно ковыряться. Даже банальные колеса здесь не так-то просты, что уж говорить о замене основного манипулятора Curiosity и Perseverance или… о ремонте РИТЭГ! Естественно, разбирать многие сложные блоки нам не позволят, но все равно развернуться здесь есть где.

Так что откручиваем, сдуваем марсианскую пыль с панелей солнечных батарей и объективов камер, разбираем подсистемы, перепаиваем элементы печатных плат (на уровне замены конденсаторов и ячеек памяти), печатаем на 3D-принтере новые детали, разбираем и собираем роверы на время и с заданными условиями. Все как обычно в подобных играх.

Естественно, есть здесь разнообразные задания-квесты с достаточно забавными описаниями, есть система прокачки, позволяющая получить доступ к более сложным заданиям, увеличить скорость откручивания/прикручивания/чистки, снизить расход ресурсов на печать или повысить приход опыта. Но в целом какой-то особой цели в игре нет – это скорее медитативное, успокаивающее занятие для тех, кто хочет разобраться в устройстве марсианской техники и убить время.

Увы, и особого разнообразия в Rover Mechanic Simulator тоже нет. По сути, роверов в игре только три, все-таки Spirit и Oppotunity — близнецы-братья, Curiosity и Perseverance хоть и отличаются, но не кардинально, а в модели геликоптера Ingenuity всего десять элементов, разбирать основной модуль с двигателями и печатными платами нам не позволят. Да, поломки роверов в разных заданиях отличаются и порой придется изрядно повозиться, чтобы найти неисправный элемент, но в целом разнообразие действий в игре невелико. На некоторое время вас может позабавить поиск скрытых достижений или игра в установленные на местный компьютер ретро-аркады: «Змейку», «Понг», «Космических захватчиков» и т.д. Кстати, чтобы установить дополнительные игры, нужно воспользоваться Linux-терминалом виртуального ПК.

К сожалению, и самого Марса в Rover Mechanic Simulator вы почти не увидите, разве что из шлюза-тамбура, перед входом в рабочий ангар, при начале каждой сессии, да и то картинка там статичная. А ведь было бы классно, если бы одна из стен рабочего ангара была с панорамным окном, а за ним ползали бы починенные вами роботы, марсианский день сменялся бы ночью в реальном времени, а иногда происходили песчаные бури! Или еще лучше, если бы авторы дали нам возможность самим испытать роверы на марсианской поверхности, как в симуляторе Take On Mars от Bohemia Interactive. Увы, это была бы совсем другая игра с другой стоимостью разработки и другим ценником.

И, кстати, подобная игра от той же Pyramid Games как раз находится в разработке. В Occupy Mars: The Game вам предстоит взять на себя роль одного из марсианских колонистов, развивать внеземное долговременное поселение, чинить сломанные механизмы, управлять в том числе и тяжелой техникой. Авторы обещают настоящий открытый мир со множеством заданий, а пока предлагают познакомиться с демо.

Но давайте вернемся к Rover Mechanic Simulator. Несмотря на все недостатки и небольшое количество контента, сама по себе игра неплоха. Ковыряться во внутренностях легендарных марсианских роверов забавно, описания заданий порой радуют неожиданными сюжетными поворотами (это необычно для подобных игр), да и стоимость игры, за которую вместе со свежевышедшим DLC просят сейчас всего 275 грн., действительно радует. Дополнительный бонус – полная и очень даже неплохая украинская локализация, как говорится, прямо из коробки. Редкий и приятный ход разработчиков, которым наверняка помогло украинское комьюнити Steam.

Одним словом, да, у этой игры есть объективные недостатки, но, если вам интересны космические исследования и подобные медитативные симуляторы, Rover Mechanic Simulator вам наверняка понравится. Поможем же Perseverance и его старшим коллегами жить на Марсе долго и счастливо!

P.S. Не знаю как вы, а лично я уже добавил Occupy Mars: The Game в свой список желаемого.