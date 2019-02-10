PC Building Simulator: ПК месяца своими руками

PC Building Simulator – это симулятор маленькой мастерской по ремонту и апгрейду компьютеров; возможность потренироваться в сборке ПК; поэкспериментировать с различными комплектующими и их разгоном; в конце концов, собрать ПК месяца по рекомендациям Олега Касича.

PC Building Simulator Жанр симулятор

Платформы Windows

Языки русский, английский

Разработчики Claudiu Kiss, The Irregular Corporation

Издатель The Irregular Corporation

Сайт Steam

PC Building Simulator построен по тем же принципам, что и многие подобные игры – Car Mechanic Simulator 2018, Train Mechanic Simulator 2017, FarmFix Simulator 2014, грядущие Space Mechanic Simulator и Tank Mechanic Simulator. Вы управляете маленькой, расположенной чуть ли не в квартире, мастерской по ремонту компьютеров. Бюджет ограничен, клиентов почти нет, да и репутация у вашего «подвала» так себе. Значит, начинать придется с самых низов – чистки компьютеров от вирусов и физической чистки корпуса. Так что флешку с ОС и антивирусом в одну руку, баллончик со сжатым воздухом — во вторую, и вперед.

Дальше пойдут задачи повеселей. Апгрейд памяти, замена видеокарты на более мощную, замена процессора (не забудьте термопасту, а то получите обидную ачивку!), апгрейд системы до уровня рекомендованных системных требований конкретной игры или до определенных показателей в 3DMark, установка водяной системы охлаждения и т.д. Но самое сложное и интересное – поиск сбойных комплектующих и их замена.

Ну а дальше все как обычно – сумма на вашем виртуальном счету будет расти, в продаже будут появляться все более дорогие и мощные компоненты, число заказов увеличится. Придёт пора поставить второй и третий стол для сбора ПК, купить дополнительный шкаф для комплектующих. И, в конце концов, выкупить мастерскую у своего дяди и стать ее полноценным владельцем.

Чтобы достичь таких результатов, стоит следить за пожеланиями клиентов, выраженными порой весьма путанно, потому что клиенты зачастую считают, что они большие специалисты в ПК, ну или наоборот, совершенно не разбираются в вопросе. Так что придется читать между строк, пытаясь понять их желания, и делать чуть больше, чем от вас требуется, чтобы заработать хороший рейтинг, а значит, и более прибыльные заказы.

Сборка/разборка компьютеров, как в том же Car Mechanic Simulator 2018, процесс несложный, тем более что компонентов здесь не в пример меньше, чем в автомобиле. Наводите курсор мыши на винт, нажимаете левую клавишу, он и отвинчивается. Нажимаете на кабель, а затем на подсвеченное гнездо, куда его стоит присоединить – ничего сложного. Получая новые уровни, можно будет приобрести улучшения, позволяющие ускорить процесс разборки или автоматически подключать все внешние устройства при нажатии на кнопку Power.

Одна из фишек PC Building Simulator – виртуальная ОС, на которой работают все ПК в игре, и, в силу лицензионных проблем, это не Windows. ОС позволяет менять обои, устанавливать и удалять программы, запускать виртуальный 3DMark, специальный софт для диагностики и разгона, антивирус и т.д. ОС можно устанавливать на новые компьютеры при замене SSD/HDD. Конечно, скорость инсталляции ускорена в сотни раз, потому что ждать, глядя на индикатор прогресса, не так уж и весело.

Разработчики игры проделали огромную работу, заключив лицензионные контракты со многими ведущими производителями компьютерного железа. AMD, Intel, NVIDIA, ASUS, MSI, Gigabyte, Team Group, Antec, Arctic, Cooler Master, Corsair, Cryorig, Deep Cool, GamerStorm, EVGA, Fractal Design, G.Skill, inWin, NZXT, Patriot, Raijintek, Viper Gaming, Razer, SilverStone, Thermaltake, XPG, Zotac… Производители корпусов, систем охлаждения, процессоров, видеокарт, памяти, SSD и т.д. Да, это далеко не все бренды, и вы, возможно, не найдете в списке своих любимых блоков питания или процессорных вентиляторов, но поверьте, собрать столько производителей в рамках одной инди-игры – это действительно титаническая задача. Браво, The Irregular Corporation! Хотя мы все же очень надеемся, что этот список будет пополняться, хотя бы в рамках DLC, тем более что новые процессоры и видеокарты выходят регулярно. Впрочем, несмотря на отсутствие некоторых компонентов (блока питания и охлаждения процессора), мне, например, удалось собрать компьютер, очень близкий к тому, что стоит у меня дома, и он показал близкие к реальным результаты 3DMark.

А вот на что действительно стоит посетовать, так это на отсутствие возможности подбора периферии, тем более что среди партнеров игры есть такие компании как Razer, ASUS, Cooler Master и т.д., в линейках которых имеются мыши, клавиатуры, игровые гарнитуры и поверхности. Плюс у той же ASUS есть и отличная серия игровых мониторов. Опять-таки, будем надеяться на DLC. На сегодня у игры лишь одно необязательное дополнение – Overclocked Edition Content, включающее два кастомных корпуса NZXT H700 – Extinction Wars и NZXT H500 – Re-Animator.

Кроме режима кампании, есть в PC Building Simulator и свободная игра, в рамках которой вы можете экспериментировать с любыми компонентами, в независимости от их цены. Этот режим отлично подойдет для сборки компьютера своей мечты из самых топовых комплектующих.

Как и все подобные игры, PC Building Simulator немного монотонная. Заказы повторяются, процесс откручивания/закручивания винтов и подключения кабелей сложно назвать чрезвычайно захватывающим… Тем не менее, если вы собирали или планируете собирать компьютер своими руками, если вы фанат домашней сборки и вообще любите все, связанное с ПК (а судя по количеству прочтений материала ПК месяца, таких людей на ITC.ua еще много) – мы рекомендуем вам попробовать свои силы в PC Building Simulator. Прямо сейчас игра стоит 378 грн., а на следующей распродаже может получить скидку в 50%. Не пропустите.