Core i5-2500K vs. Core i5-8600K: пришло ли время новых героев?

Core i5-2500K без преувеличения можно считать знаковым процессором, впрочем, как и большую часть чипов c архитектурой Intel Sandy Bridge. Многие владельцы таких CPU вот уже который год наблюдают за неторопливой поступью технологического прогресса, совершенно не чувствуя себя в чем-либо ущемленными. С появлением Coffee Lake чипы линейки Core i5 впервые перешли в категорию 6-ядерных процессоров. Может быть, наконец, пришло время всерьез подумать об апгрейде? Надеемся небольшой версус Core i5-2500K и Core i5-8600K поможет определиться с этим непростым вопросом.

Последние 5–7 лет Intel осваивала новые техпроцессы, развивала интегрированную графику, боролась за снижение энергопотребления, но вот по части вычислительной производительности несколько последних поколений процессоров откровенно не могли удивить. Прирост всегда был, но очередные +5–10% не давали повода даже думать об апгрейде.

Coffee Lake в плане архитектурных особенностей мало в чем отличаются от Kaby Lake, но полуторакратное увеличение количества вычислительных блоков уже само по себе является событием неординарным. Мы уже оценивали возможности Core i5-8600K, сравнивая его с таковым для Core i5-7600K. Однако, апгрейд с предыдущего поколения – очень уж нечастая ситуация. А вот возможности сопоставить производительность новых моделей и заслуженных ветеранов окажется полезной многим владельцам возрастных систем.

Технические характеристики процессоров

Перед началом практических тестов, давайте сверим базовые технические характеристики процессоров. Для изготовления Core i5-2500K использовался 32-нанометровый техпроцесс, тогда как Core i5-8600K выпускаются по нормам 14+ нм. Переход на каждый последующий уровень на практике оказывался гораздо сложнее, чем предполагалось. Потому за прошедшие семь лет удалось продвинуться на две ступени 32–>22–>14 нм. Переход на 10 нм уже неоднократно переносился и, судя по всему, изготовленные по этим нормам чипы для настольных систем мы увидим не ранее 2019 года.

Core i5-2500K Core i5-8600K Семейство Sandy Bridge Coffee Lake Технология производства 32 нм 14 нм Количество ядер/потоков 4/4 6/6 Частотная формула 3,3/3,7 ГГц 3,6/4,3 ГГц Объем кеш-памяти L1 4х64 КБ (I+D) 6х64 КБ (I+D) Объем кеш-памяти L2 4х256 КБ 6х256 КБ Объем кеш-памяти L3 6 МБ 9 МБ Поддержка памяти DDR3-1066/1333 DDR4-2666 Линии PCI Express 16 линий PCI-E 2.0 16 линий PCI-E 3.0 Интегрированная графика Intel HD 3000 Intel UHD 630 Процессорный разъем LGA1155 LGA1151 Разблокированный множитель + + Тепловой пакет 95 Вт 95 Вт Рекомендуемая цена на момент анонса $216 $257

Если говорить о практических свойствах процессоров, то с появлением Coffee Lake компания Intel впервые предложила для массовых процессоров Core i5 шесть вычислительных блоков. C 2010 года десктопные модели этой линейки были исключительно 4-ядерными. Полуторакратное увеличение функциональных модулей – наиболее радикальное изменение процессоров Intel, что, очевидно, сказывается на производительности в многопоточных приложениях.

Гонка тактовых частот заметно сбавила обороты. За прошедшее время здесь есть прогресс, но он довольно скромный. Core i5-2500K имел частотную формулу 3,3/3,7 ГГц, тогда как новый Core i5-8600K предлагает комбинацию 3,6/4,3 ГГц.

Количество активных ядер 1 2 3 4 5 6 Core i5-2500K 3700 МГц 3600 МГц 3500 МГц 3400 МГц – – Core i5-8600K 4300 МГц 4200 МГц 4200 МГц 4200 МГц 4100 МГц 4100 МГц

Здесь требуется уточнение относительно частотных режимов работы. Несмотря на заявленные базовые значения, даже Sandy Bridge уже поддерживали технологию Turbo Boost, позволяющую процессору автоматически изменять рабочую частоту вычислительных блоков в зависимости от количества нагруженных ядер.

Пропорционально количеству вычислительных блоков в новом процессоре увеличились и объемы кешей всех уровней. L1 – c 4×64 КБ до 6×64 КБ, L2 – с 4×256 КБ до 6×256 КБ, а емкость общей кеш-памяти третьего уровня (L3) возросла с 6 МБ до 9 МБ.

Любопытно, что несмотря на значительную разницу в возрасте, заявленный тепловой пакет процессоров идентичен – 95 Вт. Однако, значение TDP не стоит путать с фактическим энергопотреблением процессора. Это скорее ориентир для выбора системы охлаждения, которая сможет эффективно отводить тепло во время работы CPU.

Официально для процессора Core i5-2500K заявлена поддержка оперативной памяти DDR3-1066/1333, хотя на платах, позволяющих разгонять ОЗУ, данные чипы работают с и более скоростными комплектами. Что же касается Core i5-8600K, то он оснащен двухканальным контроллером памяти DDR4, а штатной для этой модели процессора является DDR4-2666. Это также стартовое значение, материнские платы на Intel Z370 позволяют процессорам не ограничиваться даже DDR4-4000.

Core i5-2500K оснащаются интегрированной графикой Intel HD 3000, которая номинально относится к поколению Gen6, включая 12 вычислительных модулей. Core i5-8600K использует заметно более скоростную Intel UHD 630 с 24 EU поколения Gen9,5.

Оба процессора имеют разблокированные множители, что позволяет разгонять чипы. Любопытно, что частотный потенциал процессоров, несмотря на солидную разницу в возрасте, очень похож. Но, к этому моменту мы еще вернемся.

Рекомендуемая стоимость чипов Core i5 с индексом «K» за прошедшее время немного увеличилась, причем дороже Core i5-2500K уже стоили модели поколения Ivy Bridge, потому это не было скачкообразным повышением цены.

Платформа

Вместе с процессорами параллельно развивалась и периферийная обвязка настольных систем, а также чипсеты, которые обеспечивают работу с внешними устройствами. За прошедшее время здесь произошли интересные изменения. В распоряжении топовых Intel P67/Z68 имелось всего 8 линий шины PCI Express 2.0, тогда как Intel Z370 располагает 24 линиями стандарта PCI-E 3.0. Такие возможности в первую очередь используются для поддержки скоростных накопителей M.2 x4 NVMe, о которых в бытность Sandy Bridge не было даже речи.

Возрастные PCH также не имеют штатной поддержки USB 3.0. На платах того времени для этих целей использовались внешние дополнительные контроллеры, которые зачастую все же имеют более скромные скоростные показатели. Еще одно не очень приятное ограничение для владельцев набора скоростных накопителей – из шести доступных портов SATA всего два имеют пропускную способность 6 Гб/с, остальные – 3 Гб/с. Чипсеты Intel P67/Z68 связаны с процессорами шиной DMI 2.0 (4 ГБ/c), тогда как в новом поколении платформы это вдвое более скоростной канал DMI 3.0 (8 ГБ/c).

За последнее время несколько улучшилось качество интегрированных звуковых подсистем. Realtek представила новые кодеки, а производители плат стаби чуть больше внимания уделять изоляции звукового тракта, использовать специализированные и предусилители.

В это сложно поверить, но владельцам систем на Sandy Bridge приходится как-то обходится без внутренней подсветки элементов материнской платы и возможности подключить светодиодные RGB-ленты. Дремучая темнота по нынешним меркам.

Конфигурация тестового стенда

Для тестирования Core i5-2500K мы использовали материнскую плату ASUS P8P67. Модель основана на чипсете Intel P67.

Особенность устройств на этом PCH – отсутствие интерфейса FDI и возможности использовать интегрированную графику. Это был осознанный выбор пользователей, которые изначально не рассчитывали на встроенное видеоядро. Это позволяло сэкономить при покупке платы, сохранив возможность разгонять процессоры и оперативную память. Впоследствии Intel отказалась от такой реализации и уже начиная с Intel Z67, вышедшего через полгода после Intel P67, все чипсеты позволяют использовать ресурсы встроенного GPU.

Платформа на Sandy Bridge также оснашалась двухкнальным комплектом памяти Fury HX316C10FBK2/16 (10-10-10-30). DDR3-1600 – типичный стандарт для систем 5-7-летней давности. Более скоростные наборы стоили заметно дороже и использовались в основном лишь при последующем апгрейде.

Платформа с Core i5-8600K была собрана на базе материнской платы ASUS ROG MAXIMUS X HERO. Достойная модель на чипсете Intel Z370. В данном случае функциональность и дополнительные опции нас мало интересуют. Самые доступные платы на данном PCH предлагаются в Украине от $140–150 и в плане производительности не будут отличаться от топовых решений. Для системы на Coffee Lake использовался двухканальный набор памяти DDR4-2666 – HyperX FURY HX426C15FBK2/16 (15-17-17-35). Это стартовый режим для старших Coffee Lake.

Оценивать возможности платформ в играх нам помогала видеокарта GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ. Как мы уже ранее выяснили, в плане производительности это без малого GTX 1080, которую она настигает в разгоне. Во время тестов использовалась модель MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G.

Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 Ti GAMING 8G MSI, ua.msi.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS P8P67 (Intel P67) ASUS, www.asus.ua Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Разгон

Прежде чем перейти к результатам тестирования, отметим, что кроме штатных режимов для процессоров мы также оценили возможности чипов в разгоне. Core i5-2500K был ускорен до 4500 МГц – типичное значение для этой модели. И нужно сказать, во время экспериментов с чипами Sandy Bridge получаешь настоящее удовольствие.

Припой под теплосъемной крышкой обеспечивает отличный контакт и передачу тепла. Приятно видеть на индикаторе 65С под максимальной нагрузкой на все блоки для разогнанного чипа. Уже начиная с Ivy Bridge, появившихся в 2012 году, для новых CPU использовался термопластичный интерфейс, значительно усложняющий процесс разгона.

Кроме сопутствующих «плюшек» припоя отметим и отличный потенциал Sandy Bridge. Относительный частотный прирост составляет целых 36,4%. Даже если отталкиваться не от базовых значений, а от 3400 МГц, на которых работает Core i5-2500K при нагрузке на все ядра, имеем внушительные +32,4%.

Что же касается разгона актуальных моделей, то продолжая ностальгировать по каноническому припою, отметим, что оверклокинг все же жив и с термопастой под крышкой. Core i5-8600K мы ускорили до 4,8 ГГц после повышения напряжения до 1,32 В. Если отталкиваться от базового значения, то это +33,3%, но помня о том, что даже в штатном режиме при нагрузке на все шесть ядер процессор работает как минимум на 4100 МГц, фактическое увеличение будет на уровне 11,6–17% в зависимости от характера нагрузки. То есть дополнительный разгон принесет заметно меньший прирост производительности, потому как Coffee Lake изначально имеют очень агрессивный алгоритм работы Turbo Boost.

Производительность

Сравнение возможностей Core i5-2500 и Core i5-8600K – тот случай, когда результаты несложно прогнозировать. Нет никаких сомнений в том, что новых чип окажется заметно производительнее, вопрос лишь в том, насколько велико будет отличие.

Уже традиционно первое испытание Cinebench R15 позволяет навскидку оценить соотношение сил обоих процессоров. В многопоточном режиме прирост более, чем двукратный. При однопоточной нагрузке отличие уже не так разительно. Между Core i5-2500K и Core i5-8600K в стоковом режиме отличие почти в 44%. Стоит учитывать разницу в частотах, но очевидно, что здесь сказываются и архитектурные улучшения прошедших лет.

В тесте с архиваторами WinRAR и 7-Zip также видим двукратный прирост производительности при использовании платформы на Core i5-8600K.

Задачи кодирования видео и рендеринга сцен отлично распараллеливаются, потому здесь также 6-ядерный Core i5 радикально опережает легенду семейства Sandy Bridge.

Синтетические приложения не привносят ничего нового. В многопоточном режиме преимущество двукратное, а в однопоточных задачах прирост порядка 45%. Во всех случаях дополнительный разгон Core i5-2500K обеспечивает очень неплохой прирост производительности, но о том, чтобы настичь Core i5-8600K речь, конечно, не идет.

Игры (низкое качество графики)

Прежде чем приступить к наиболее волнующей многих части с тестом в играх, предлагаем рассмотреть диаграммы с показателями в 3DMark.

Подтесты Fire Strike и Time Spy демонстрируют схожую картину. В физических расчетах, где задействуются вычислительные ресурсы процессора, мы видим более чем двукратную разницу в производительности. А вот итоговые результаты где учитываются и показатели видеокарты, отличие куде менее существенное. Делаем заметку и двигаемся дальше.

Так как нам было интересно выявить процессорную составляющую, тест систем в играх был разделен на два этапа. На первом мы протестировали платформы в режимах с низким качеством графики при разрешении Full HD. В настройках игр выбирались доступные пресеты, соответствующие минимальному качеству. В таком случае нагрузка на процессор возрастает, а итоговые показатели количества кадров/c будут сильнее зависеть от производительности CPU. Во втором случае также использовалось разрешение 1920×1080, однако применялись пресеты, предполагающие максимальное качество графики в конкретном проекте без дополнительной корректировки.

При использовании низкого качества графики отличие в производительности системы на Core i5 разных поколений разнится в зависимости от требований конкретных проектов. Зачастую разница существенна настолько, что даже дополнительный разгон Core i5-2500K не позволяет компенсировать отставание. Порой, как и в случае с расчетными задачами, речь идет о двукратном преимуществе Core i5-8600K.

Даже если игра не имеет хорошей многопоточной оптимизации, производительный процессор может кардинально влиять на количество получаемых кадров/c. Наглядный тому пример Far Cry Primal, Dirt Rally и Thief.

Как видим, соотношение сил может заметно колебаться. Core i5-2500K везде уступает платформе с Coffee Lake, но где-то отличие незначительное, а в каких-то ситуациях отличие двукратное. Мы недавно добавили в игровой пул Assassin’s Creed Origin, так вот это творение Ubisoft очень трепетно относится к производительности CPU. На Core i5-2500K это было чревато просадками до 46 кадров/c даже при использовании режима с низким качеством графики.

Отдельного пояснения требует ситуация с Watch Dogs 2, которая известна хорошей оптимизацией под многопоточность. Для этой игры мы использовали пресет с низким качеством графики, при этом устанавливали параметр геометрии в режим «Ультра» и дополнительные эффекты на 100%. В таком случае создается максимальная нагрузка на CPU. К каким результатам это приводит, несложно судить по столбикам на диаграмме.

Игры (высокое качество графики)

Распространена теория о том, что при высоком качестве графики в играх производительность процессора отходит на второй план. Да, влияние CPU в таком случае снижается, но наивно полагать, что он становится не важен.

Согласно полученным результатам, даже разогнанный до 4500 МГц зачастую заметно ограничивает возможности видеокарты GeForce GTX 1070 Ti. В то же время нужно признать, что в некоторых проектах, не особенно критичных к производительности CPU показатели кадров/c на платформе 7-летней давности с новым графическим адаптером схожи с теми, что можно получить на новых Coffee Lake.

Хорошо, когда производительности хватает для комфортной игры, но так происходит не всегда.

Также возможны ситуации, когда при относительно неплохих общих показателях производительности возможны микро-фризы и подлагивания. Яркий тому пример – Battlefield 1 в режиме сетевой игры с 64 участниками на большой карте. При средних настройках качества графики на системе с Core i5-2500K мы получили, на первый взгляд, очень даже приличные средние 90 кадров/c при минимальных 47 кадров/c. Однако во время игры можно было наблюдать очень неприятные задержки. Любопытно, что разгон позволил практически избавиться от фризов на карте “Синайская пустыня”, однако “Тень гиганта” показала, что проблемы полностью не ушли. Увы, но на 4-ядерные процессоры уже не всегда можно полагаться, особенно в сетевых динамичных играх. Шестиядерный Core i5-8600K здесь радикально изменяет картину, полностью избавляя от лагов и повышая производительность.

Итоги

Представленные на диаграммах результаты позволяют оценить прогресс в развитии чипов «народной линейки» Intel Core i5. Прирост производительности в счетных задачах и многопоточных приложениях очень даже неплох. Увеличение количества ядер, повышение тактовых частот и архитектурные оптимизации позволили в ряде случаев удвоить показатели моделей 7-летней давности. Хотя и нужно признать, что основной вклад здесь сделали как раз Coffee Lake с помощью функционально несложного, но эффективного увеличения вычислительных блоков.

В играх ситуация не столь однозначна. В режимах с низким качеством графики новые чипы вкупе с DDR4 имеют заметный перевес, тогда как при повышении качества картинки возрастает влияние видеокарты и платформа с Core i5-2500K заметно подтягивается. Однако, не стоит уповать и целиком полагаться на мощную видеокарту – она не всегда решает проблему с недостатком кадров/c. Все же в некоторых тяжелых проектах с хорошей многопоточной оптимизацией ресурсов 4-ядерного «ветерана» уже не всегда хватает для комфортной игры. Это особо критично для сетевых шутеров, где минимальные подлагивания могут влиять на результаты.

И все же, стоит ли избавляться от бесспорно заслуженной, но уже возрастной платформы, перебираясь на новые решения или запастись терпением и подождать выхода новых процессоров? Увы, но однозначного ответа здесь быть не может. Все очень индивидуально, многое зависит от ваших реальных требований и ожиданий от будущего апгрейда. Надеемся, полученные результаты практических тестов помогут вам определиться.