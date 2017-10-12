Обзор Intel Core i5-8600K: 6-ядерный процессор за $250

Результаты первых тестов процессоров Intel Coffee Lake приятно порадовали. Увеличение количества ядер значительно увеличивает производительность чипов даже без глубоких усовершенствований на уровне внутренней микроархитектуры. Core i7-8700K ожидаемо стал самым быстрым, но и самым дорогостоящим чипом для обновленной платформы LGA1151. Пришло время посмотреть на возможности Core i5-8600K, который также получил 6 ядер, имеет разблокированный множитель, при этом оценен производителем в $250.

Для новых процессоров Core i5 используется тот же кремниевый кристалл, что и для процессоров Coffee Lake старшей линейки Core i7. Удивительно, но чипы также получили шесть вычислительных ядер. Традиционно для десктопных моделей, Core i5 не имеют поддержки технологии логической многопоточности Hyper-Threading. По сравнению с Core i7, здесь с 12 МБ до 9 МБ уменьшен объем кеш-памяти, а также используются менее агрессивные частотные формулы. Но все это упрощения в контексте Coffee Lake, если же говорить о сравнении с предшественниками, то прогресс очевиден.

Шестиядерные Core i5 – пожалуй, самая большая неожиданность в истории с выходом чипов Core 8-го поколения. Если увеличение количества вычислительных блоков для Core i7 назревало и было прогнозируемо после запуска AMD Ryzen, то в случае с Core i5 производитель мог бы, например, ограничиться разблокированием Hyper-Threading. Однако, Intel здесь не пошла легким путем. В целом, решение верное. Дополнительные физические ядра должны обеспечить гарантированный прирост производительности в многопоточных задачах.

Модельный ряд Core i5 семейства Coffee Lake

На старте ассортимент нового семейства включает две модели – Core i5-8600K и Core i5-8400. Старшая работает с частотной формулой 4,3/3,6 ГГц и, как несложно догадаться по индексу «К» в названии, имеет разблокированный множитель, позволяющий экспериментировать с разгоном. Core i5-8400 получил формулу 4,0/2,8 ГГц. Оба процессора шестиядерные и оснащены 9 МБ кеш-памяти третьего уровня. Тепловой пакет Core i5-8600K заявлена на уровне 95 Вт, а младшая должна укладываться в темки TDP 65 Вт.

Наверняка вас уже насторожили достаточно низкие базовые значения рабочих частот. Однако, здесь нет повода для беспокойства. 6-ядерные Coffee Lake получили очень агрессивные алгоритмы работы механизма Turbo Boost 2.0, серьезно ускоряющих CPU даже при нагрузке на все вычислительные блоки. Так в многопоточных задачах, когда нагружены все 6 ядер, частота Core i5-8600K не опускается ниже 4100 МГц, тогда как блоки Core i5-8400 ускоряются минимум до 3800 МГц.

Core i5-8600K Core i5-8400 Core i5-7600K Core i5-7600 Core i5-7500 Core i5-7400 Семейство Coffee Lake Coffee Lake Kaby Lake Kaby Lake Kaby Lake Kaby Lake Технология производства 14 нм 14 нм 14 нм 14 нм 14 нм 14 нм Количество ядер/потоков 6/6 6/6 4/4 4/4 4/4 4/4 Частотная формула 3,6/4,3 ГГц 2,8/4,0 ГГц 3,8/4,2 ГГц 3,5/4,1 ГГц 3,4/3,8 ГГц 3,0/3,5 ГГц Объем кеш-памяти L3 9 МБ 9 МБ 6 МБ 6 МБ 6 МБ 6 МБ Тепловой пакет (TDP) 95 Вт 65 Вт 91 Вт 65 Вт 65 Вт 65 Вт Рекомендуемая цена $257 $182 $242 $213 $192 $182

Процессоры поставляются к красочных коробках с переработанным дизайном. В плане комплектации никаких изменений. Розничная версия Core i5-8600K по-прежнему предлагается без штатной системы охлаждения. Производитель полагает, что если вы уж выбираете энтузиастскую версию с разблокированным множителем, то наверняка готовы потратиться и на соответствующую СО. Core i5-8400 будет поставляться с охладителем, которого наверняка будет достаточно для охлаждения CPU, работающего в штатном режиме.

Обе представленные модели Core i5 по-своему интересны. Core i5-8600K открывает возможности для разгона. Разблокированный множитель позволяет очень просто увеличивать частоту процессора при наличии материнской платы на Intel Z370 и кулера с хорошей эффективностью отвода тепла. Рекомендованная стоимость Core i5-8600K составляет $257, тогда как Core i5-7600K оценивается производителем в $242. Дополнительные $15 кажутся более чем оправданными, учитывая увеличенное количество ядер и кеш-памяти.

В свою очередь Core i5-8400 является наиболее доступным 6-ядерным процессором Intel. Заявленная цена в $182 вовсе идентична таковой для предшествующей модели – Core i5-7400. Этот чип и вовсе выглядит предложением, от которого невозможно отказаться. Core i5-8400 также имеет 6 ядер и 9 МБ кеша L3. Если говорить о рабочей формуле, то частота ядер этого процессора во всех режимах всего на 300 МГц ниже таковой для Core i5-8600K.

Несмотря на, казалось бы, скромный начальный ассортимент Core i5 семейства Coffee Lake, предложенные модели закрывают основные потребности. Есть чип для экспериментов и есть самый доступный 6-ядерный процессор.

Intel Core i5-8600K

К нам на тестирование попал инженерный семпл Core i5-8600K. Как мы уже отмечали, это 6-ядерный процессор, использующий тот же кремниевый кристалл, что и у новых Core i7.

Имея частотную формулу 3,6/4,3 ГГц, фактическая частота, благодаря активной работе Turbo Boost 2.0, не опускается ниже 4100 МГц. При этом чип работает на 4200 МГц при нагрузке на 2-3-4 ядра и ускоряется до 4300 МГц при однопоточной задаче. То есть с частотами здесь изначально все очень даже хорошо.

Учитывая использование того же процессорного разъема LGA1151, визуальных отличий от предшественника здесь минимум. Можно выделить разве что чуть большее скопление элементов поверхностного монтажа рядом с контактными площадками.

Напомним, что для работы любого процессора Coffee Lake понадобится материнская плата на базе чипсетов серии Intel 300. Из-за усиления подсистемы питания, совместимость с платами предыдущего поколения не сохранена, увы. Для обновленной платформы пока доступны только модели на базе Intel Z370. В случае с чипами, имеющими разблокированный множитель, это очевидный выбор, но вот владельцам рядовых моделей без индекса «К» тоже придется покупать платы на топовом чипсете. По крайней мере до первого квартала 2018 года, когда должны появиться более доступные PCH серии Intel 300.

Разгон

Для изготовления процессоров Coffee Lake используется улучшенный 14-нанометровый техпроцесс. Intel уже имеет большой опыт производства кристаллов по этим нормам, потому неудивительно. что производителю удалось усовершенствовать технологию, даже без номинального перехода на очередную ступень – 10 нм.

Улучшения позволили Intel относительно безболезненно увеличить количество вычислительных ядер с 4 до 6, а также повысив объем кеш-памяти L3 , при этом практически сохранив энергопотребление на прежнем уровне. Тепловой пакет 6-ядерных чипов Coffee Lake с разблокированным множителем укладывается в рамки 95 Вт, тогда как для 4-ядерных Kaby Lake TDP составлял до 91 Вт.

Ожидать ощутимого частотного прогресса от Coffee Lake не стоит. Все же у процессоров увеличилось количество вычислительных блоков, что отчасти компенсирует улучшение технологии производства на уровне кремния.

Во время экспериментов с Core i5-8600K в экспресс-режиме удалось получить 4800 МГц при напряжении питания 1,32 В. То есть уровень разгона близок к тому, что удавалось получить для процессоров Kaby Lake. Можем также предположить, что для чипы Core i5 будут иметь меньший частотный потенциал, чем Core i7. Допускаем, что кристаллы проходят дополнительный отбор и наиболее «зрелые» пластинки впоследствии используются для процессоров старшей линейки.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-7700K (4,2/4,5 ГГц), Core i5-7600K (3,8/4,2 ГГц) Intel, www.intel.ua AMD Ryzen 7 1700X (3,4/3,8 ГГц) AMD, www.amd.com Кулер Thermalright Archon Rev.A Thermalright, www.thermalright.com Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1080 Xtreme Gaming 8G (1759/10200 МГц) GIGABYTE, www.gigabyte.ua Материнская плата ASUS Z370 PRIME Z370-A (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua MSI B350 Gaming Pro Carbon (AMD B350) MSI, ua.msi.com ASUS PRIME Z270-A (Intel Z270) ASUS, www.asus.ua Память HyperX FURY HX426C15FBK2/16, DDR4-2666, 15-17-17, 16 ГБ (2×8 ГБ) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель HyperX Savage 960 ГБ (SHSS37A/960G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Для оценки производительности Core i5-8600K мы использовали чип Core i5-7600K. Очень интересно, насколько же новый процессор окажется производительнее предшественника. Как нельзя кстати здесь окажутся и результаты предыдущего теста Core i7-8700K. В этом случае мы можем оценить пользу от использования Hyper-Threading, но, пожалуй, еще более любопытным будет очная ставка Core i5-8600K с Core i7-7700K, позволяющая понять каким будет соотношение сил «чистого» 6-ядерного процессора и топового 4-ядерного чипа предыдущего поколения, который имеет поддержку Hyper-Threading и позволяет обрабатывать одновременно до 8 потоков данных.

Полезными будут и результаты AMD Ryzen 7 1700X. Процессор хотя и относится условно к другому классу.

Обязательный этап теста процессоров – Cinebench R15 – в очередной раз демонстрирует преимущества многоядерных процессоров даже в условиях, когда производительность отдельно взятого блока не может похвастать высокой эффективностью. На двух диаграммах Ryzen 7 1700X занимает диаметрально противоположные позиции – лидер в многопоточном режиме и отстающий при однопоточной обработке. Core i5-8600K оказался расторопнее Core i5-7600K на целых 53%. Как же так? Количество ядер ведь увеличилось в полтора раза, то есть даже по самым смелым предположениям производительность должна была бы увеличиться максимум в полтора раза. Дело в том, что в штатном режиме частота Core i5-8600K при нагрузке на все ядра составляет 4100 МГц, а вот у Core i5-7600K в подобном случае работает на 4000 МГц.

Показательно, что шесть полноценных ядер позволили Core i5-8600K на 5% обойти Core i7-7700K. Технология Hyper-Threading в подобных задачах конечно заметно увеличивает производительность, но вариант 4 ядра и и 8 потоков здесь оказался менее предпочтителен, чем 6 ядер.

На результаты в WinRAR влияют многие факторы, включая количество потоков, объемы кешей, работа подсистемы памяти. Core i5-8600K смог заметно улучшить показатели Core i5-7600K, но тем не менее почти на четверть уступил Core i7-7700K. В то же время в 7-Zip процессоры оказались практически равны при опять таки 53%-ном преимуществе над Core i5-7600K. В то же время Core i7-8700K на 40% опережает Core i5-8600K. Сказываются поддержка HT, увеличенный кеш L3 и большая рабочая частота при загрузки всех ядер (4300 МГц vs. 4100 МГц).

В приложениях Blender и Fryrender ситуациях очень схожа. Для завершения рендеринга сцены процессору Core i5-8600K понадобилось чуть больше времени (5–7%), чем Core i7-7700K. В то же время новинка имеет более, чем полуторакратный прирост производительности в сравнении с Core i5-7600K.

Во время перекодирования 4К-видео в Full HD с кодеком H.265 чипы Core i5-8600K и Core i7-7700K показывают практически идентичные результаты с минимальным перевесом дерзкого 6-ядерного Coffee Lake.

А вот во время финального рендеринга видеоролика в Adobe Premier Pro CC новичок уже имел вполне уловимое 10-ное преимущество над топовым четырехъядерником предыдущего поколения. При этом Core i5-8600K здесь даже почти удалось настичь Ryzen 7 1700X. Использование Core i7-8700K в любом случае обеспечивает дополнительный прирост производительности, однако его величина заметно разнится в зависимости от задачи. Во время обработки видео мы видим преимущество на уровне 18–35%.

Синтетические тесты Performance Test 9 и GeekBench 4.1.3 в целом демонстрируют схожую картину. Core i5-8600K имеет 40%-ное преимущество над Core i5-7600K и 6–13% над Core i7-7700K. Дополнительная поддержка HT и больший L3 оставляют Core i7-8700K вне досягаемости для чипов средней линейки. По крайней мере, когда речь идет о штатных режимах работы CPU.

В представленном окружении Core i5-7600K выглядит как бедный родственник на чужом празднике жизни. Таковы реалии. Процессоры со схожими характеристиками в рамках чипов Intel Core 8-го поколения понижены в классе и будут именоваться не иначе как Core i3.

Игры

Игровые дисциплины также важны, когда речь идет о мощной домашней системе. Принято считать, что в этом случае основную роль играет видеокарта. Это справедливо, но лишь отчасти. Разработчики игр все активнее начинают перестраиваться под многопоточные алгоритмы, попутно повышая сложность задач, решаемых с помощью CPU. Уже сейчас есть примеры, когда 4-ядерный процессор – не панацея и не гарантия комфортной игры. Случаи все еще единичные, но это уже не исключения, а планомерное смещение акцентов.

Игровой пул любопытно начать с синтетики. Два теста из набора 3DMark не выявляют победителя наиболее интересной пары – Core i5-8600K vs. Core i7-7700K. Последний набирает больше баллов в процессорных расчетах из этапа Fire Strike, тогда как в Time Spy уже 6-ядерный Core i5 имеет преимущество. В обоих случаях разница укладывается в 5–10%. Если же вспоминать о Core i5-7600K, то он остается далеко позади. Но, это все же потенциальные возможности чипов. Игровая реальность она другая.

Даже при использовании средних настроек качества графики во многих проектах ограничителем остается видеокарта. Впрочем, даже в этих случаях процессоры одной архитектуры с большим количеством ядер позволяют получить чуть более высокие минимальные значения кадров/c.

Однако 100%-ная загрузка GPU еще не значит, что производительность процессора не играет роли. Например, Far Cry Primal имеет откровенно слабую оптимизацию под многопоточность. При этом Core i5 предыдущего поколения здесь выглядит скромнее старших моделей, не говоря уже о Ryzen 7 1700X. Схожая ситуация и в Dirt Rally, с тем лишь отличием, что автосим очень тепло принял Coffee Lake.

Уже возрастная по игровым меркам Thief неплохо оптимизирована под многопоточное исполнение. Core i5-8600K здесь удалось превзойти Core i7-7700K, а Core i5-7600K имеет более слабые позиции.

The Witcher: Wild Hunt имеет очень неравномерный характер нагрузки на CPU. На открытых пустынных локациях загрузка 4-ядерного процессора может не превышать 40%, а во время испытаний в черте города все вычислительные блоки могут загружаться на 100%. На комфортности игры это не сказывается, но это повод задуматься о большем запасе производительности.

Вторая часть стратегической «вахи» стала приятным продолжением удачной серии тотальной войны. Total War: Warhammer II будет всячески истязать вашу видеокарту и накопитель, а вот по части требований к процессору игра оказалась очень лояльной. Даже в режиме с низким качеством графики во время прохождения встроенного теста battle benchmark 4-ядерный Core i5-7600K нагружается всего на 50–60%, а 16-поточный Ryzen 7 1700X – и вовсе на 25%. И это при максимальной загрузке GPU. В итоге имеем равные показатели кадров/c у всех чипов Intel и минимальное отставание процессора AMD.

Любителям максимального качества графики для Total War: Warhammer II понадобится топовая видеокарта, особенно для режимов выше Full HD. Также настоятельно рекомендуем устанавливать игру на SSD. В принципе, как и все остальные, но здесь пожелания особые.

В перечень тестовых этапов мы также включили игру Watch Dogs 2, которая славится многопоточной оптимизацией. И нужно сказать, что в этом отношении она не разочаровала. Чтобы усилить влияние процессора на производительность, мы использовали общий пресет со средним качеством графики, но с корректировкой на максимальные детализацию геометрии объектов и качество моделей.

К сожалению, в игре нет встроенного бенчмарка, позволяющего с идеальной точностью повторить последовательность сцен на тестовом отрезке. Чтобы получить представление о возможностях систем в этой игре, нам приходилось в течение 5-минутных сессий безостановочно колесить на байке по Сан-Франциско, попутно занимаясь сравнительно честными способами отъема денег у населения, подрывая канализационные устои и дебоширя на светофорах. На системах с каждым из процессоров проводились три сессии, результаты усреднялись. Такой метод хотя и не идеален, но все же дает общее представление о производительности систем и значения, которые можно сравнить.

Watch Dogs 2 очень хорошо оптимизирован под многопоточность. В этом контексте непривычно было видеть 80–90%-ную нагрузку на все 16 потоков доступных Ryzen 7 1700X. В используемом режиме процессор AMD хотя и имеет не очень заметное преимущество над Core i5-7600K по среднему fps, но по субъективным ощущениям отзывчивость платформы была заметно лучше. Отчасти это подтверждают и более высокие минимальные показатели кадров/c. Core i5-8600K здесь оказался интереснее Core i7-7700K, а новый топ – Core i7-8700K – обеспечивал максимальный игровой комфорт.

Процессорный подтест из Ashes of the Singularity: Escalation показывает заметное преимущество Core i5-8600K над предшественником, однако этих усилий не хватило, чтобы настичь Core i7-7700K.Топовый 4-ядерник с HT на 5% впереди.

Так называемый тест искусственного интеллекта выделен в отдельный пункт в Civilization VI. От скорости вычислений зависит время, необходимое системе на один шаг. Казалось бы, вот она, идеальная задача для параллельной обработки. Но, разработчики, увы, все еще не пришли к такому решению. Загрузка даже 4-ядерного процессора здесь колеблется в пределах 50–80%, а заметного прироста 6-ядерные процессоры не приносят, хотя и имеют минимальное преимущество над моделями 7-го поколения. Ryzen 7 1700X при всех своих скрытых резервах на 20–25% задумчивее чипов Intel. Если бы человеческая цивилизация развивалась такими же темпами, как поддержка многопоточности в серии Civilization, то мы бы до сих пор привязывали камни к палкам.

Энергопотребление

Два дополнительных ядра ожидаемо увеличили энергопотребление процессоров Coffee Lake. По этому показателю Core i5-8600K приблизился к Core i7-7700K.

Для охлаждения чипа в штатном режиме будет достаточно воздушного кулера среднего класса. если планируете разгонять, желательна более эффективная модель.