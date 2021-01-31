Curious Expedition 2: вторая экспедиция





В 2016 г. с небольшим перерывом вышло сразу две отличные пошаговые RPG/стратегии про исследователей-авантюристов конца XIX столетия – The Curious Expedition и Renowned Explorers: International Society. Пять лет спустя первая из них получила сиквел – Curious Expedition 2. Казалось бы, это та же самая игра, только больше, разнообразней и красивей, но есть некоторые нюансы.

Curious Expedition 2 Жанр стратегия/ролевая игра

Платформы Windows

Языки английский

Разработчики Maschinen-Mensch

Издатель Thunderful Publishing

Сайты Steam

На первый взгляд Curious Expedition 2 выглядит как идеальный сиквел. Сохранив все базовые механики оригинала, игра получила новую графику, новый контент, сюжетную и соревновательную часть. Просто отлично. Но при более детальном знакомстве оказывается, что нововведений на самом деле не так уж и много, а новая сюжетная составляющая слишком навязчивая и надуманная.

Итак, пока весь мир готовится к Всемирной выставке 1889 г. в Париже (вы увидите, как выставка и Эйфелева башня растут с течением времени, при каждом вашем возвращении в столицу Франции после экспедиций), возле побережья Африки появляется загадочный остров с древней машиной на нем. При попытке изучить эту машину она начинает источать странный туман, поглощающий весь остров. Теперь ваша, как члена клуба исследователей, задача — помочь всемирно известной путешественнице Виктории Малин найти пропавший остров и разгадать его тайну. Но пока Виктория проводит собственные изыскания, вы можете заработать славу и опыт, завершив свои экспедиции в загадочные джунгли, бесконечные пустыни и мрачные подземелья.

Кампания Curious Expedition 2 состоит из трех актов, и чтобы получить доступ к сюжетным экспедициям, вы должны будете закончить 2-3 собственных приключения в каждом из актов. По сути, то же самое, что и в первой части. Выбираете спонсора, сложность, локацию, нанимаете напарников, закупаете инструменты и провизию — и вперед, навстречу неизведанному. По сути, единственное нововведение здесь – выбор клуба, который будет спонсировать ваше путешествие. Получение опыта клуба, в первую очередь за счет выполнения поставленных задач и доставки в Париж разнообразных артефактов, позволяет открывать новые гаджеты, инструменты и дополнительных спутников, которых затем можно нанять в таверне.

Сами же экспедиции, по большому счету, мало изменились. Вам необходимо взаимодействовать и торговать с местными племенами (в этот раз далеко не все местные жители — люди), находить провизию, посещать руины и заброшенные храмы, сражаться с агрессивной флорой, аборигенами, а порой и огромными полумифическими существами, например, динозаврами. Как и в первой части, при подборе спутников важно соблюдать баланс умений и недостатков и попытаться найти правильные комбинации их умений. Например, пара «охотничья собака / повар» обеспечит вас постоянным притоком провизии, жизненно необходимой в путешествиях.

Боевая система и проверка умений в простеньких текстовых квестах тоже перекочевала из предыдущей части. Вы точно так же бросаете разнообразные кубики, заполнение граней которых зависит от умений членов вашей команды и предметов, которыми они пользуются. В зависимости от выпавшего результата вы стараетесь составить комбинации, наносящие максимальный урон, дающие защиту, лечащие или усиливающие товарищей по отряду или ослабляющие врагов. Вариативность боев, за счет появления новых предметов и расходуемых материалов, в сиквеле только возросла, и это хорошо. В целом же боевая и исследовательская составляющие Curious Expedition 2 очень напоминают настольную игру, перенесенную на экран компьютера, с той лишь разницей, что играете вы не с живыми людьми, а против AI в роли мастера подземелий.

Наиболее бросающееся в глаза отличие Curious Expedition 2 от первой части – это визуальный стиль. Оригинальная игра была выполнена в пиксель-арте, и это даже придавало ей своеобразный шарм, отсылая к классическим играм 80-90-х гг. прошлого века. Графика же сиквела с визуальной точки зрения ближе к комиксам, причем не американским, а европейским, работам художников бельгийской или французской школы, напоминая чем-то тот же «Арзак» Мебиуса или «Инкал» Алехандро Ходоровски. И все бы хорошо, вот только цветовые решения и анимация персонажей, напоминающая анимацию двумерных бумажных кукол, вызывает какое-то неожиданное отторжение. Понравится она далеко не всем. Сам автор этой рецензии предпочел бы, чтобы игра оставалась в традиционном пиксель-арте.

Двойственное впечатление оставляет и сюжетная часть. Ее главная героиня все-таки Виктория Малин, которая время от времени присоединяется к вашей партии, просит сопроводить ее или выполнить определенное задание. В остальное же время она действует самостоятельно где-то за кадром, принося вам в очередном сюжетном фрагменте готовое решение, найденное без вашего участия. Кажется, что мы в этой игре на роли какого-то второстепенного персонажа, и нас можно было бы заменить кем-то другим. Это неправильно.

Ну и главный недостаток Curious Expedition 2, при том что контента здесь объективно больше, и он качественнее – это вторичность. Вторая экспедиция, отправляющая в те же самые, уже и не такие неизведанные земли, намного прозаичней, будничней, скучней первой. Вместо восторга первопроходцев ее участники ощущают груз ответственности и монотонность важной, но все же рутинной работы. Похоже, Curious Expedition 2 и стала той самой Второй экспедицией, это по-прежнему неплохая, добротно сделанная игра, но того чувства новизны и восторга, что было пять лет назад, она уже не вызывает. Увы, в одну и ту же воду нельзя войти дважды. Возможно, именно по этой причине Abbey Games решила не делать Renowned Explorers 2, а сконцентрироваться на новых проектах. Вероятно, это правильное решение.

На текущий момент Curious Expedition 2 вышла только на ПК, релизы на Nintendo Switch, Xbox и PlayStation запланированы позже в этом году. И хотя у игры очень хорошие отзывы в Steam, и это действительно качественно сделанный пошаговый рогалик, я бы порекомендовал не спешить с покупкой, а подождать одну из ближайших распродаж.