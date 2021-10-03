Death Stranding: Director’s Cut: новое — не всегда лучшее

В 2019 г. созданная Хидэо Кодзимой постапокалиптическая антиутопия выглядела по крайней мере очень странно — попрятавшееся по бункерам население Америки выживает в основном благодаря курьерам и бесконтактной доставке всего жизненного необходимого — от одежды и инструментов до видеоигр и горячей пиццы; выходить на поверхность рискуют немногие, поскольку контакт с потусторонней заразой смертелен. Большинство социальных связей оборваны, а местный аналог интернета активно заменил живое общение. Что ж, я думаю, многие из нас оценят иронию в 2021, а Death Stranding: Director’s Cut позволит сделать это с максимальным комфортом.

Death Stranding: Director’s Cut Жанр action-adventure, симулятор курьера

Платформа PlayStation 5

Разработчик Kojima Productions

Издатель Sony Interactive Entertainment

Официальный сайт, PS Store

Давайте сразу оговоримся, что Director’s Cut игру в корне не меняет, это просто ее похорошевшая и более удобная, что ли, версия, а потому лишний раз проходиться по основным механикам не имеет смысла. Если вы по какой-то причине пропустили одну из самых неоднозначных игр 2019 года, рекомендуем сперва ознакомиться с нашим обзором базовой версии игры.

В то же время, подзаголовок вызывает вопросы (причем и у самого создателя игры), поскольку у меня возникают большие сомнения, что именно такой на самом деле Кодзима видел финальный результат своей работы: скорее наоборот, большинство нововведений, которые на пальцах пересчитать можно, направлены на то, чтобы ускорить повторное прохождение для тех игроков, кто уже выбил платину на PlayStation 4, упростить его для неофитов и, возможно, разнообразить игровой процесс для той части аудитории, которая в прошлый раз забросила Death Stranding еще в прологе. И многие из них убивают шарм оригинала.

Основной фишкой Death Stranding (которая и оттолкнула часть игроков) всегда была некая медитативность игрового процесса. Значительная часть игры состояла в созерцании фантастической красоты пейзажей под умиротворяющий саундтрек, а сражаться приходилось больше с неровностями ландшафта и погодными условиями, чем с террористами, тварями или охотящимися на ваш груз МУЛами.

Сэм таскает ящики от одного узла к другому, восстанавливая хиральную сеть, а игроки любуются пейзажами, релаксируют под музыку и помогают другим в асинхронном режиме — прокладывают тропы, по которым могут последовать остальные, возводят мосты, сообща восстанавливают дороги, строят убежища, помогают завершить заказ, подбирая утерянный груз, предоставляют в общее пользование технику и полезную экипировку и, самое главное, ставят друг другу лайки, которые здесь что-то вроде очков опыта. Большинство опасных мест так или иначе можно обойти, если только игра не сталкивает вас лбом с врагами там, где этого требует сюжет, и зачастую эти эпизоды уже выглядели как что-то инородное, поскольку они нарушали размеренную динамику игрового процесса. И здесь на сцену выходит Director’s Cut, которая ломает ее еще больше.

Новая сюжетная миссия, связанная с посещением заброшенной фабрики Бриджес, дополняет игровую вселенную и позволяет узнать больше о судьбе определенных ключевых персонажей, а вот задания-пасхалки из Cyberpunk и Half-Life не совсем вписываются в игровую вселенную, но они и не обязательны для прохождения. Есть дополнительные инструменты — новый экзоскелет и лучевая пушка, которая выводит из строя людей и технику. Ни первый, ни вторая не имеют серьезного влияния на геймплей. Экзоскелет позволяет нести больше груза и спринтить одновременно, однако по этим параметрам уступает специализированным аналогам. Пушка, в свою очередь, комбинирует характеристики других типов оружия, разве что переключаться между бологаном и шокирующими гранатами больше не нужно. А вот с остальными нововведениями все не так однозначно. Вопрос, конечно, субъективный, но для меня они настолько разрушали игровой процесс и атмосферу, что я попросту отказался от их использования.

У нас есть бадди-бот, который может таскать груз вместе с Сэмом или же Сэма с грузом практически так же, как гравитележки раньше, а может доставлять груз самостоятельно; катапульта, выстреливающая грузом на 300 с лишним метров (к месту приземления все равно придется добираться чтобы подобрать посылки); ракетный обвес для ранца, позволяющий парить при прыжке с высоты; хиральные мостики, как более удобная альтернатива лестницам и веревкам; рампы для техники, с помощью которых можно преодолевать неровности поверхности, демонстрируя трюки в процессе. Облегчает ли все это жизнь игрокам? Очень, но хорошо ли это? Не уверен. В моем случае новомодные фишки обесценивают усилия, которые я ранее затрачивал на планирование и реализацию доставки, и превращают уникальный игровой опыт в серию обычных почтовых квестов. Зачем заморачиваться с правильным размещением груза на спине, планированием и постройкой наиболее эффективных маршрутов и нахождением удобных троп, если теперь можно просто зашвырнуть груз на гору и пробежаться за ним налегке, не ощущая всей прелести здешней физической модели, или просто поручить нести тяжелую ношу мехническим ногам? Помните радость от правильно составленной цепочки тросов, благодаря которой можно было с комфортом пересекать горные расщелины или опасные зоны? Теперь вообще не стоит с этим заморачиваться: прыгай с обрыва, швыряй грузы, бегай по хиральным мостикам (благо последние хотя бы во время дождя не работают). Кого-то, может, это все и порадует, но я пас, для меня Death Stranding — это немного другое.

Не менее странно выглядят и другие новшества — гоночный трек, на постройку которого уходит чуть больше материалов, чем на стандартную секцию дороги, определенно развлечет какую-то часть игроков, но вряд ли надолго — широким выбором трасс и транспортных средств он похвастать не может, гонять предлагают на время против заранее заданных рекордов и самого себя. Здесь же можно обзавестись спорткаром для использования в основной игре, да только толку от него за пределами уже отстроенных дорог чуть. В личном помещении теперь можно перепройти бои с боссами, если у вас возникнет такое желание, а стрельбище дает возможность опробовать новое оружие в безопасной обстановке и ставит перед игроком серию вызовов — зачистить всю локацию на время, с использованием определенного оружия или без оружия вообще. Идея, как и гоночный трек, позаимствована из Metal Gear Solid и в принципе неплоха, но, кажется, все эти активности стоит оставить на потом, когда сюжетная линия будет пройдена, а в игру захочется вернуться еще раз, поскольку, опять же, атмосфере и динамике игры они не то чтобы шли на пользу. А вот поучаствовать в рейтинговых событиях после завершения кампании — почему бы и нет?

Играть в Director’s Cut ради новых фишек я бы не стал, это редкий случай, когда они делают игру проще, но хуже, и тем не менее, именно эту версию можно рекомендовать как для первого знакомства с Death Stranding, так и для повторного прохождения. Выглядит игра на PlayStation 5 еще лучше, чем раньше, 4K 60 FPS делают свое дело, haptic feedback, может, и не на том уровне, что в условной Astro’s Playroom, но вы будете чувствовать каждый камешек под ногами, а при перегрузе удерживать баланс будет сложнее, поскольку курки начинают активно сопротивляться. Чувствуется и особая манера поведения у разных видов оружия, хоть и не так ярко, как в других играх. 3D Sound тоже используется, но для полноты картины играть рекомендуется в наушниках, в случае с другими источниками звука результаты посредственные.

Что мы получили в итоге? Красивое переиздание игры для актуального поколения PlayStation с поддержкой всех новомодных фишек, незначительным количеством нового сюжетного контента и крайне странными дополнительными механиками, которые я посоветовал бы игнорировать для более полного погружения в атмосферу. И да, это что угодно, но точно не режиссерская версия игры.