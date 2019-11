Death Stranding: курьер выехал, ожидайте доставку

Давайте упустим предысторию с гениальной рекламной кампанией нового проекта Хидэо Кодзимы, замысловатыми трейлерами и безумными фанатскими догадками, примем факт того, что отец Metal Gear Solid выпустил симулятор курьера в постапокалиптическом сеттинге и перейдем сразу к делу.

Death Stranding Жанр action-adventure, симулятор курьера

Платформы PlayStation 4, РС

Разработчики Kojima Productions, Guerrilla Games

Издатель Sony Interactive Entertainment, 505 Games

Сайт

Катастрофа, получившая название Выход смерти, практически уничтожила человеческую цивилизацию, а мир, каким мы его знаем, перестал существовать. Сама природа Выхода смерти на первых порах остается неясной, поскольку большинство данных было утрачено и их предстоит восстановить. Людям известно одно — Выход смерти как-то связан с открытием Берега, места, куда попадают души умерших перед тем, как отправиться в загробный мир. Берег — общечеловеческий феномен, но для каждой отдельно взятой души он уникален и другие души на чужом Берегу присутствовать могут только при соблюдении определенных условий. После Выхода смерти через Берег в наш мир проникли Твари — потусторонние существа, при контакте с человеком вызывающие “всплеск пустоты”, или попросту очень мощный взрыв. И, будто этого было мало, появился феномен некроза — через 48 часов после смерти из тела человека рождается новая Тварь, что сопровождается, опять-таки, всплеском пустоты, так что трупы приходится оперативно сжигать, причем делать это нужно вдалеке от населенных районов, потому что при сжигании тела выделяются частицы хиралия. С хиралием все тоже непросто, эти существующие вне времени частицы одновременно и очень опасны, и невероятно полезны. С одной стороны, большая концентрация хиралия вызывает темпоральные дожди, ускоряющие время для всего, что под них попадает (вот вам и объяснение того факта, что в игре вы практически не найдете городов, техники и других артефактов прошлого), и вызывающие Тварей, с другой — люди научились использовать Берега и хиралий для построения хиральной сети, этакого нового интернета, с помощью которого можно передавать огромные объемы информации и практически мгновенно распечатывать на особом принтере небиологические объекты вроде оружия и даже построек, фактически отправляя их обратно во времени. Слишком запутанно? Не пугайтесь, Death Stranding и правда вначале бомбардирует игрока непонятными терминами и теориями относительно происходящего, но со временем игра все расставляет на свои места, объяснения найдутся и для младенцев в банках, и для выброшенных на берег китов, и даже для измазанного черной жижей Мадса Миккельсена.

Ну а пока упростим. Пережившие катастрофу люди ютятся в убежищах, снаружи опасно, и пока кто-то держится особняком, компания Бриджес пытается возродить Америку, соединяя хиральной сетью анклавы выживших. Разумеется, есть и те, кому идея United Cities of America не по душе: террористы взрывают целые города, чтобы заставить Бриджес отказаться от своей затеи. Ну а выживает человечество благодаря курсирующим между поселениями курьерам, которые доставляют припасы, материалы и другие жизненно необходимые грузы. Собственно, Сэм Портер Бриджес, главный герой Death Stranding — один из таких курьеров, и доставка грузов это единственное, чем он будет заниматься до самых финальных титров.

Вследствие определенных разногласий Сэм покинул Бриджес и какое-то время работал курьером-фрилансером, но ради спасения сестры, застрявшей на противоположном берегу континента, он решает объединить усилия с творцами новой Америки и отправляется в долгое путешествие через всю страну, подключая по ходу дела все больше поселений к хиральной сети. Работа незатейливая — получаем заказ на доставку из штаба, цепляем груз на спину и отправляемся в указанное место налаживать контакт. Одни поселения тут же изъявляют желание вступить в UCA, доверие других придется завоевать, выполнив несколько дополнительных доставок. Кому-то охота полакомиться горячей пиццей, кто-то хочет вернуть редкие инструменты с территории Тварей, а кто-то и вовсе попросит перенести его из одного убежища в другое. Подводка разная, но суть задачи от этого не меняется — в итоге Сэм идет пятнадцать минут в одну сторону, потом столько же времени обратно, параллельно пытаясь не угробить посылки. Попали в темпоральный дождь? Надеюсь баллоны с восстанавливающей жидкостью у вас с собой, потому что оболочка контейнеров с грузом ржавеет и рассыпается на глазах. Неправильно распределили вес? Готовьтесь балансировать во время ходьбы и избегайте неровной местности — споткнетесь и отправитесь собирать груз, разлетевшийся по всей округе. Неаккуратно переходили реку вброд? Ищите посылки где-то ниже по течению, возможно, уже в непригодном для использования состоянии. Есть доставка на время, доставка груза с большим весом, доставка, которую нельзя выполнять на транспорте, сюжетная доставка, необязательная доставка, улучшающая репутацию и даже совсем необязательная доставка — по пути можно найти потерянные грузы, которые при желании можно отнести адресату, заработав дополнительные лайки или оставить в ближайшем поселении, доверив ее другому курьеру. Да, Кодзима построил Death Stranding на череде почтовых квестов, которые в других играх выполняют роль филлеров, но при этом умудрился сделать игровой процесс каким угодно, но только не скучным.

В чем секрет и есть ли он вообще? Ответить на этот вопрос неожиданно непросто. С одной стороны, Кодзима как не умел создавать открытый мир, так, увы, и не научился — мир Death Stranding мертв, как туша кита на Береге, здесь нет случайных событий, нет динамического развития событий, нет точек интереса, если не считать таковыми редкие пасхалки вроде голограмм механических животных из Horizon Zero Dawn (дань уважения Guerilla Games, бесплатно предоставивших свой движок Kojima Productions), нет, по сути, ничего и никого, кроме темпорального дождя, Тварей, чье появление предсказуемо, террористов и сошедших с ума курьеров-МУЛов, охотящихся на чужие грузы. Людей при этом убивать запрещается из-за всплесков пустоты, а для Тварей, от которых сперва нужно прятаться, затаив дыхание в прямом и переносном смыслах, уже к середине игры у Сэма будет целый арсенал оружия. При этом механика стрельбы в игре очень на любителя, а большинство противников можно обойти, если вам не лень сделать крюк; сражаться обязательно только там, где это предусматривает сценарий.

С персонажами все тоже как-то неоднозначно — с одной стороны, хорошо прописанных характеров в игре достаточно, но постоянно приходится пробиваться через всевозможных Дайхардменов, Хартменов, Дэдменов и реплики вроде “Because I’m Fragile… but I am not “that” fragile”. Более того, у каждого ключевого персонажа своя глава, по окончании которой он практически исчезает с горизонта: мол, свою лепту в историю я внес, на этом и закончим, я, может быть, еще появлюсь несколько раз, но больше для вида.

Итак, почему же в Death Stranding все-таки стоит играть? Наверное, причины у всех свои, я вот, к примеру, не оценил возможность устраивать стелс-вылазки за ценными припасами в лагеря МУЛов и с Тварями старался связываться только тогда, когда испытывал недостаток в кристаллах хиралия, которых после убийства Тварей остается в избытке. Выполнением побочных заданий занимался только в том случае, если высокий уровень репутации открывал доступ к улучшенному оборудованию, помогающему выжить, а основные доставки выполнял не пешком, а сидя за рулем дальнобойного грузовика — так гораздо быстрее. Зато десятки часов у меня ушли на разведку округи, прокладывание троп, восстановление дорог, размещение мостов, лестниц и канатных дорог, установку зонтов, защищающих от темпорального дождя, постройку персональных убежищ и станций подзарядки аккумуляторов и расстановку направляющих указателей — все ради того, чтобы облегчить жизнь другим игрокам.

Асинхронный мультиплеер в Death Stranding не является чем-то новым, мы похожее уже видели в тех же Souls или недавнем The Surge 2, но как же он чертовски удачно ложится на основной мотив игры. Я так сходу и не возьмусь сказать, что для меня выступало основным драйвером продвижения вперед — желание выяснить, что вообще происходит в этой игре, или же постоянная обратная связь от людей, которым я облегчил выполнение задания, протоптав потайную тропинку в обход всех опасностей, или построив мост, позволив сэкономить с его помощью добрых десять минут времени. Объекты, оставленные другими игроками, становятся видны только после подключения очередного региона к сети, а количество построек регулируется доступным уровнем хиралия, так что иногда заморачиваешься с выполнением побочных заказов исключительно ради того, чтобы закончить постройку объекта-другого. Другие игроки могут помогать вам, принося на стройплощадку материалы, и чинить постройки, поврежденные хиральным дождем; вы, в свою очередь, вольны делать то же самое. Равно как и подбирать брошенные или потерянные другими игроками грузы с последующей доставкой их по адресу, зарабатывая таким образом лайки не только себе, но и первоначальному курьеру.

Лайки здесь выступают чем-то вроде очков опыта, позволяющих прокачивать класс курьера — получайте лайки за доставку грузов в больших объемах, и Сэм сможет переносить больший вес, не теряя баланс, часто доставляйте груз в хорошем состоянии, и шанс того, что Сэм упадет, ощутимо снизится, взаимодействуйте с постройками других игроков, ставьте им лайки, получайте лайки за свои постройки, и возрастет количество возможных контрактов — фактически возможностей “добавить в избранные” игрока, чьи постройки оказываются наиболее полезными, чтобы чаще видеть их в своем мире.

А еще есть ББ, Бридж Бейби, тот самый младенец в колбе, и как бы Гильермо Дель Торо не уверял нас, что это просто прибор, мы все прекрасно понимаем, что игрок к нему привяжется очень быстро. ББ не простой ребенок — их извлекают из некроматерей, беременных женщин с мертвым мозгом, в возрасте 28 недель, помещают в капсулу, имитирующую материнское лоно, останавливая дальнейшее развитие, получая таким образом существо, связанное одновременно с миром живых и мертвых. Подключая капсулу с ББ к одрадеку — местному многофункциональному радару, курьеры получают возможность видеть Тварей и избегать их. Так что да, ББ как минимум полезен, но при этом он реагирует на происходящее, пугается и плачет (из контроллера!), если Сэм падает, вступает в схватку с тварями или попросту погружает капсулу с ББ под воду, и его приходится успокаивать, укачивая контроллер. Каждое подключение ББ вызывает всплески воспоминаний, по заверениям Дэдмена, неизвестно чьи, потому что мало ли через сколько рук прошел этот ББ до тебя, Сэм, не придавай значения, это просто шум, хватай коробки, неси в город. А сам ребенок постепенно начинает узнавать Сэма и реагировать на его появление. Прибор, как же.

Про Death Stranding говорить можно еще очень долго: и про техническую реализацию — великолепную физику ходьбы (где еще можно использовать перегрузку персонажа во благо, для ускорения бега с холма например), и отвратительную физику колесной техники, про то, какую невероятную картинку выдает движок Decima, и про то какой медитативной может быть неспешная прогулка по здешним долинам под меланхоличный саундтрек. Про неоднозначную концовку, которая наверняка разделит игроков на два несогласных лагеря, и кат-сцены, режиссуре которых позавидует иной голливудский блокбастер. Про ужасную реализацию пользовательского интерфейса и, самое главное, про философию человеческих связей, которую Кодзима заложил в Death Stranding и лучшей иллюстрацией которой служит количество знаменитостей, приложивших руку к созданию этой странной игры, от которой чертовски сложно оторваться. Death Stranding — необычная, я бы сказал, камерная работа, которая подойдет явно не всем, где-то удивительная, где-то однообразная. Не революционная, несмотря на все заверения, но вне всякого сомнения уникальная не-совсем-игра, и знакомиться с ней нужно лично.